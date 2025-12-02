magazin
AI Porn: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το σεξ – €2,3 δισ. συνθετικής ηδονής και βίας
Relationsex 02 Δεκεμβρίου 2025 | 23:01

AI Porn: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το σεξ – €2,3 δισ. συνθετικής ηδονής και βίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) φέρνει μια κοσμογονική ανατροπή στη βιομηχανία του πορνό, έναν κλάδο που ιστορικά υπήρξε το δοκιμαστικό πεδίο για κάθε νέα τεχνολογία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Από την τυπογραφία του Γουτεμβέργιου τον 15ο αιώνα μέχρι το Minitel και το βίντεο, η βιομηχανία του πορνό υιοθετεί κάθε καινοτομία ταχύτερα από άλλους, πιο mainstream, κλάδους.

Έτσι και στην περίπτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρότι πολλές επιχειρήσεις επιμένουν να είναι διστακτικές απέναντι στην ΑΙ, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη μαζικά για την παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου, πλημμυρίζοντας τις ιστοσελίδες με βίντεο και εικόνες που δημιουργούνται από αλγορίθμους.

Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνει σε ρεπορτάζ του ο Economist, ο ρυθμός υιοθέτησης είναι τόσο ταχύς που εγείρει υπαρξιακά ερωτήματα για τον κλάδο, αλλά και για την κοινωνία, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον τρόπο που η ΤΝ θα αναδιαμορφώσει κάθε επιχείρηση.

Για τις μεγάλες εταιρείες ΤΝ, το δέλεαρ της πορνογραφίας είναι προφανές: το σεξ πουλάει. Η παγκόσμια βιομηχανία αποφέρει περίπου €92,8 δισ. ετησίως, δηλαδή διπλάσια έσοδα από ό,τι η ίδια η ΤΝ.

Πέντε από τις 50 ιστοσελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως είναι ιστοσελίδες πορνό και η αγορά περιεχομένου ενηλίκων που βασίζεται στην ΤΝ αναμένεται να αξίζει €2,3 δισ. φέτος, με ρυθμό ανάπτυξης 27% ετησίως μέχρι το 2028.

«Η αγορά περιεχομένου ΤΝ για ενήλικες αναμένεται να αξίζει €2,3 δισ. φέτος»

Γι’ αυτόν τον λόγο, κολοσσοί όπως η xAI του Ίλον Μασκ (με το Grok που προσφέρει «spicy» λειτουργία) και η OpenAI (η οποία θα προσφέρει ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT από τον Δεκέμβριο) μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, αναζητώντας τρόπους να δικαιολογήσουν τις υπέρογκες αποτιμήσεις τους.

Στο παρελθόν, κάθε νέα τεχνολογία μείωνε απλώς το κόστος διανομής. Η ΤΝ, όμως, είναι επαναστατική, καθώς μπορεί να παράγει εξατομικευμένο πορνό κατά παραγγελία.

Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται μόνο από τη φαντασία του χρήστη. Ορισμένες γεννήτριες πορνό ΤΝ επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει τον ιδανικό σύντροφο — επιλέγοντας τα πάντα, από το χρώμα του δέρματος στη σωματική διάπλαση, την προσωπικότητα, ακόμη και τη δυναμική στη σχέση τους — και να τον βάλει να αναπαραστήσει φαντασιώσεις.

Άλλες εφαρμογές, όπως τα sexbots, παράγουν ερωτικά κείμενα και ήχους από απλές οδηγίες, όλα είναι δυνατά αρκεί να συνταχθεί το σωστό prompt.

Η Λόρεν Κούνζε της Pandorabots σημειώνει ότι η σεξουαλική συνομιλία (sex chat) «έχει την ισχυρότερη καταναλωτική δύναμη, είναι εύκολη και είναι η πιο εμπορεύσιμη».

«Το ελεγκτικό όργανο IWF βρήκε χιλιάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκαν από ΤΝ»

YouTube thumbnail

Ωστόσο, οι εφαρμογές nudify, που αφαιρούν με τη βοήθεια της ΤΝ τα ρούχα από φωτογραφίες ανθρώπων και δημιουργούν πειστικά γυμνά, είναι ανησυχητικά δημοφιλείς μεταξύ των νταήδων σε σχολεία, με 85 τέτοιες ιστοσελίδες να δέχονται περίπου 18,5 εκατ. επισκέψεις τον μήνα και να αποφέρουν έως και €33,5 εκατ. ετησίως.

Πέρα από τα ηθικά ζητήματα που εγείρει η είσοδος της ΑΙ στη βιομηχανία του πορνό, η επέλαση του αλγόριθμου απειλεί τους εργαζομένους και τις παλαιές επιχειρήσεις.

Βέβαια η ζήτηση για ανθρώπινο ταλέντο δεν θα εξαφανιστεί εντελώς, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι οι χρήστες διεγείρονται λιγότερο από τις εικόνες που πιστεύουν ότι παράγονται από μηχανές. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς η ΤΝ παράγει συνθετικές εικόνες που εκλαμβάνονται ως εξίσου ρεαλιστικές με τις πραγματικές.

Αν και οι διάσημοι πορνοστάρ έχουν να χάσουν πολλά από τα deepfakes, κάποιοι επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την τάση, αδειοδοτώντας την εικόνα τους σε εταιρείες ΤΝ και δημιουργώντας ψηφιακούς σωσίες (avatars) που κερδίζουν χρήματα.

«Η ΤΝ μπορεί να παράγει εξατομικευμένο πορνό κατά παραγγελία, περιοριζόμενο μόνο από τη φαντασία του χρήστη»

YouTube thumbnail

Για τους ερασιτέχνες πάλι, η ΤΝ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Οι γεννήτριες βίντεο ΤΝ μειώνουν τον χρόνο παραγωγής από ημέρες σε ώρες, ενώ τα chatbots αναλαμβάνουν την κερδοφόρα δουλειά των προσωπικών μηνυμάτων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν την επιχείρησή τους «χωρίς να καούν», όπως επισημαίνει η Άλισον Μπόντεν της Ένωσης Ψυχαγωγίας Ενηλίκων.

Από την πλευρά τους τα στούντιο και οι εταιρείες παραγωγής πορνό φοβούνται ότι τα βίντεο που κόστισαν τεράστια ποσά χρησιμοποιούνται κρυφά για την εκπαίδευση bots, οδηγώντας σε αγωγές, όπως αυτή της Strike 3 Holdings κατά της Meta για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Πλατφόρμες όπως το OnlyFans επιτρέπουν το περιεχόμενο που είναι «πειραγμένο» από μηχανή, αλλά όχι το πλήρως μηχανικά κατασκευασμένο, ποντάροντας στο ότι το αληθινό πορνό θα προσελκύει χρήστες. Άλλες, όπως το Fanvue, έχουν αγκαλιάσει πλήρως το πορνό ΤΝ, ενώ η Amrapali Gan, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του OnlyFans, λανσάρει μια νέα πλατφόρμα, όπου το περιεχόμενο ΤΝ θα έχει τη δική του σήμανση.

Σε παράλληλο χρόνο, οι ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών επικεντρώνονται κυρίως στους νέους κινδύνους που προκύπτουν από την επέλαση της ΤΝ στην πορνογραφία.

Καθώς το ΑΙ χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τις απαγορεύσεις, το ελεγκτικό όργανο Internet Watch Foundation (IWF) βρήκε χιλιάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκαν από ΤΝ να διαμοιράζονται στο διαδίκτυο.

Παρόλο που τα μοντέλα ΤΝ προσπαθούν να μπλοκάρουν αυτό το περιεχόμενο, οι χρήστες κατεβάζουν μοντέλα ανοιχτού κώδικα για να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για τα παιδιά, αν ομαλοποιήσει τέτοιες επιλογές και συμπεριφορές.

Επιπλέον υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι άνθρωποι αντιγράφουν επιθετικές σεξουαλικές πράξεις που έχουν γίνει δημοφιλείς στο διαδίκτυο. Μελέτες έχουν βρει μια εκπληκτική αύξηση του πνιγμού (choking), του ξυλοδαρμού και του εξαναγκαστικού φιμώτρου στα βίντεο συνθετικού πορνό.

Η Ντέμπι Χέρμπενικ σημειώνει μια ανησυχητική αύξηση των νεαρών γυναικών (πάνω από 40% μεταξύ 25-29 ετών) που έχουν δεχθεί συναινετικό πνιγμό, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών υγείας για τον κίνδυνο.

Παράλληλα η deepfake τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει την εικόνα οποιουδήποτε σε πορνό σε λιγότερο από 25 λεπτά. Θύματα, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, έχουν δει τις συνθετικές πορνογραφικές τους αναπαραστάσεις να γίνονται viral, ενώ όλο και περισσότεροι καθημερινοί άνθρωποι ανησυχούν ότι θα γίνουν στόχος.

Ενδεικτική της απειλής είναι και το σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ιταλία με τις παραποιημένες πορνό φωτογραφίες διάσημων και μη γυναικών, ανάμεσα σε αυτές και της Τζόρτζια Μελόνι.

«Η ΤΝ μετατρέπει την εικόνα οποιουδήποτε σε πορνό σε λιγότερο από 25 λεπτά»

Οι διαδικτυακοί απατεώνες χρησιμοποιούν τα deepfakes για να εκβιάσουν τους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η σεξουαλικότητα είναι ένας «ευάλωτος χώρος» που τους κάνει να αναστέλλουν τη δυσπιστία τους σημειώνει ο Economist.

Mέσα σε αυτή την ψηφιακή καταιγίδα, οι ρυθμιστικές αρχές δοκιμάζουν διάφορες προσεγγίσεις. Από την απαίτηση επισήμανσης του συνθετικού περιεχομένου στην ΕΕ μέχρι την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων των πολιτών για την ίδια τους την εικόνα όπως έγινε στη Δανία.

Ωστόσο, το πορνό έχει τη ευκολία να παρακάμπτει τους ρυθμιστικούς φραγμούς εδώ και χρόνια. Καθώς η ΤΝ προχωρά ταχύτερα από κάθε νομοθετικό σώμα, ο κλάδος ίσως πρέπει να αυτορρυθμιστεί.

Η απόφαση της Mastercard και της Visa να αποκλείσουν τις πληρωμές προς το Pornhub το 2020 έδειξε ότι οι κολοσσοί των καρτών λειτουργούν ως ανεπίσημοι αστυνομικοί του πορνό.

Ενώ η ΤΝ υπόσχεται να απελευθερώσει τους ηθοποιούς από επικίνδυνες πράξεις, το σίγουρο είναι πως θα αυτοματοποιήσει το ερωτικό περιεχόμενο οδηγώντας σε μια online πλημμύρα με ολοένα και πιο ακραίο συνθετικό περιεχόμενο.

Καθώς αυξάνονται οι νέοι χρήστες των οποίων οι αντιλήψεις για το σεξ, τη συναίνεση και το ήθος θα είναι εκτεθειμένες στον αλγόριθμο του συνθετικού πορνό, είναι ολοένα και πιο σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να κρατήσουν την ανθρώπινη σύνδεση που, για πολλούς, είναι αυτό που κάνει το σεξ ουσιαστική επαφή.

Όπως υπενθυμίζει η Σίντι Γκάλοπ, ιδρύτρια του MakeLoveNotPorn: «Το πραγματικό σεξ είναι πιο απρόσμενο και καινοτόμο από ό,τι θα είναι ποτέ το πορνό».

