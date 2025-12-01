ΗΠΑ: Τεράστια καραμπόλα λόγω χιονιών στην Ιντιάνα με εμπλεκόμενα… 45 οχήματα
Δεκάδες οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην Ιντιάνα λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης
- Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
- Τεράστια καραμπόλα λόγω χιονιών στην Ιντιάνα με εμπλεκόμενα... 45 οχήματα
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
- Κάλας: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία» - Τι είπε για τις συνομιλίες
Τεράστια καραμπόλα προκλήθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ λόγω της χιονόπτωσης, με εμπλεκόμενα 45 οχήματα.
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της Πολιτείας της Ιντιάνα, η καραμπόλα προκλήθηκε στον Αυτοκινητόδρομο 70 στην κομητεία Βίγκο κοντά στο Τερ Χάουτ.
Το ατύχημα στην Ιντιάνα
Δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από την καραμπόλα, καθώς 12 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για εξέταση και θεραπεία σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WTHI.
Μάλιστα μία εικόνα από κάμερα κυκλοφορίας του υπουργείου Μεταφορών της Ιντιάνα έδειξε δεκάδες οχήματα, ανάμεσά τους και αρκετά φορτηγά να είναι ακινητοποιημένα σε όλο τον αυτοκινητόδρομο, συμπεριλαμβανομένων πολλών οχημάτων που είχαν βγει από τον δρόμο.
Εξαιτίας της καραμπόλας έκλεισε προσωρινά για αρκετές ώρες το Σάββατο (29/11) ο αυτοκινητόδρομος, όπως αναφέρει το Newsweek. Ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και εργάστηκαν για ώρες προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματα και να βοηθήσουν τους πληγέντες αυτοκινητιστές, σύμφωνα με το WTHI.
Αυξημένα τα τροχαία λόγω της κακοκαιρίας
Οι Αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αναπτύσσουν ταχύτητα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η κομητεία Βίγκο και μεγάλο μέρος της κεντρικής Ιντιάνα βρισκόταν σε κατάσταση χειμερινής επιφυλακής, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ α προβλέπει χιονοπτώσεις μεταξύ 2,5 και 10 εκατοστών.
Σύμφωνα με το WTHR, σε ολόκληρη την κεντρική Ιντιάνα, καταγράφηκαν περισσότερα από 130 τροχαία ατυχήματα σε διάστημα 24 ωρών, εκ των οποίων τα 18 με τραυματίες. Η αστυνομία ανέφερε ως παράγοντες που συνέβαλαν στα ατυχήματα τους ολισθηρούς, χιονισμένους δρόμους και τη μειωμένη ορατότητα.
- Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα – Ο διάλογος του 29χρονου οδηγού με τον διασώστη
- Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι
- Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
- Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες
- Χονγκ Κονγκ: Συνεχίζονται οι έρευνες στα κτίρια που τυλίχθηκαν στις φλόγες – Έφτασαν τις 13 οι συλλήψεις
- Χριστούγεννα: Οι τάσεις των καταναλωτών δεν είναι… γιορτινές – Τι προβλέπεται για την Ελλάδα
- Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
- «Χημικό όπλο του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου» χρησιμοποιήθηκε κατά των διαδηλωτών στη Γεωργία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις