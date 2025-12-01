newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Αυτοδιοίκηση 01 Δεκεμβρίου 2025 | 13:48

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση της Δημάρχου Διονύσου, Κατερίνας Μαϊχόσογλου, και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρου Κουκά, με τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση επί του ζητήματος της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Διονύσου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός προχώρησε σε σαφή και κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθούν διόδια στον Άγιο Στέφανο, επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση του Δήμου και ανταποκρινόμενος στις σταθερές ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Συνάντηση με Κωστή Χατζηδάκη;

Η Δήμαρχος Διονύσου υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί οριστική λύση, χωρίς περαιτέρω αναβολές ή μετακυλίσεις, και πρότεινε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν και οι Δήμαρχοι των όμορων δήμων, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί σε ενιαίο πλαίσιο και οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν να αφορούν το σύνολο των περιοχών. Ο Υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι θα μεσολαβήσει για τον άμεσο καθορισμό της συνάντησης.

Η στάση του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση, παραμένει αμετάβλητη και απόλυτα τεκμηριωμένη: η εγκατάσταση διοδίων θα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις, πλήττοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή εξακολουθούν να εκφράζουν ενιαία και ξεκάθαρη αντίθεση στο ενδεχόμενο αυτό.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Διονύσου

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Επί τάπητος 28.11.25

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
