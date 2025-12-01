Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δημάρχου Διονύσου, Κατερίνας Μαϊχόσογλου, και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρου Κουκά, με τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση επί του ζητήματος της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Διονύσου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός προχώρησε σε σαφή και κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθούν διόδια στον Άγιο Στέφανο, επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση του Δήμου και ανταποκρινόμενος στις σταθερές ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.
Συνάντηση με Κωστή Χατζηδάκη;
Η Δήμαρχος Διονύσου υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί οριστική λύση, χωρίς περαιτέρω αναβολές ή μετακυλίσεις, και πρότεινε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν και οι Δήμαρχοι των όμορων δήμων, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί σε ενιαίο πλαίσιο και οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν να αφορούν το σύνολο των περιοχών. Ο Υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι θα μεσολαβήσει για τον άμεσο καθορισμό της συνάντησης.
Η στάση του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση, παραμένει αμετάβλητη και απόλυτα τεκμηριωμένη: η εγκατάσταση διοδίων θα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις, πλήττοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή εξακολουθούν να εκφράζουν ενιαία και ξεκάθαρη αντίθεση στο ενδεχόμενο αυτό.
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Διονύσου
