Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και για το ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης μίλησε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

«Τα φρεάτια είναι καθαρά. Είναι μικροί οι αγωγοί όπως και στον Πειραιά. Οι αγωγοί όμως δεν μεγαλώνουν χωρίς χρήματα»

Ο δήμαρχος Πειραιά, που φιλοξενήθηκε στο MEGA, υπογράμμισε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στους δήμους είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση.

«Νομίζω πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης. Εξού και η επικοινωνία είναι ότι πχ για τις πλημμύρες φταίνε οι δήμαρχοι. Δεν φταίνε οι δήμαρχοι για τις πλημμύρες. Ούτε οι πλημμύρες προκύπτουν από βουλωμένα φρεάτια. Αυτά είναι αστεία να λέγονται από σοβαρούς ανθρώπους στην τηλεόραση. Οι πλημμύρες γίνονται γιατί έχουμε ένα παλιό σύστημα αγωγών που δεν αντέχει τα νέα καιρικά φαινόμενα. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί να πλημμυρίζουμε αλλά πολύ γρήγορα, μόλις σταματήσει η βροχή σε 10 λεπτά τα νερά τραβιούνται. Άρα τα φρεάτια είναι καθαρά. Είναι μικροί οι αγωγοί όπως και στον Πειραιά. Οι αγωγοί όμως δεν μεγαλώνουν χωρίς χρήματα. Έχουμε καθίσει να κάνουμε μελέτες και περιμένουμε τη χρηματοδότηση για να βελτιώσουμε τις υποδομές της Αττικής».

«Όταν εμφανιζόμαστε στην τηλεόραση, σκοπός δεν είναι να ενημερώσουμε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, γιατί αυτά τα θέματα είναι γνωστά. Μέσα από την τηλεόραση, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους δημότες, για τα προβλήματα που έχει η αυτοδιοίκηση», τόνισε.

Για την Πολεοδομία

Ο κ. Μώραλης συμπλήρωσε: «Ένα από αυτά τα προβλήματα που είπατε είναι η Πολεοδομία. Έχουμε κάνει ως Δήμος πολλές επιστολές ώστε να στελεχωθεί επαρκώς η Πολεοδομία Πειραιά, η οποία υποστηρίζει 12 Δήμους και δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο. Αφέθηκαν οι Πολεοδομίες χωρίς προσωπικό, εξαθλιώθηκαν και τώρα υπάρχει η επιχειρηματολογία ότι πήραν κακό βαθμό στην αξιολόγηση και ότι υπάρχει διαφθορά, και ότι θα τις πάμε στο Κτηματολόγιο ΑΕ «που είναι τα πράγματα καλύτερα».

«Η υποστελέχωση φέρνει διαφθορά. Όταν ένας άνθρωπος ελέγχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνος του, πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ πιθανόν – δεν είναι αποδεκτό φυσικά – να επιχειρήσει να βάλει το χέρι του στο μέλι και να υπάρξει διαφθορά. Δεν είναι τυχαίο το ότι παίρνουν τις Πολεοδομίες από τους Δήμους. Είναι προαποφασισμένο και γι’ αυτό αφέθηκαν εδώ και 10 χρόνια στο έλεός τους. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε πολλές εκκρεμείς χιλιάδες υποθέσεις.

Εγώ διαφοροποιήθηκα και είπα ότι αν είναι να μην στελεχωθούν, ας τις πάρουν. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και είμαστε στους εισαγγελείς και έχουμε 3.000 εκκρεμείς υποθέσεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία, ας τις πάρουν. Ο σκοπός είναι όμως, να μην αποδυναμώνεται η αυτοδιοίκηση και να αφήνεται έτσι, και σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι, να αφαιρείται και να πηγαίνει στην Κεντρική Διοίκηση. Σημασία έχει να ενισχύεται η αυτοδιοίκηση και να μπορεί να κρατά κομμάτια που είναι σημαντικά εργαλεία».

Περνάνε στην αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες χωρίς τους απαραίτητους πόρους

Για το ίδιο ζήτημα, αυτό της υποχρηματοδότησης, ο δήμαρχος Πειραιά τόνισε: «Δεν είναι μόνο το Κτηματολόγιο, είναι μία σειρά λειτουργιών. Είτε ‘φορτώνονται’ στην αυτοδιοίκηση αρμοδιότητές χωρίς τους απαραίτητους, επαρκείς και αναγκαίους πόρους είτε αφαιρούνται αρμοδιότητες με πόρους. Υπήρχε ένα θέμα με τα χρήματα των κλήσεων. Τα χρήματα τρων κλήσεων του ΚΟΚ είτε είναι από την Τροχαία είτε από την δημοτική αστυνομία κατέληγαν στους Δήμους.

Το επιχείρημα ότι ‘έχουμε χαμηλή εισπραξιμότητα και άρα θα κάνουμε ένα άλλο μοντέλο που θα αυξήσετε τα κέρδη σας’ είναι λάθος. Έχουμε χαμηλή εισπραξιμότητα διότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό. Δεν τρελαθήκαμε 322 δήμαρχοι να έχουμε ταυτόσημες απόψεις, ταυτόσημες διεκδικήσεις. Ούτε ξαφνικά θελήσαμε 322 δήμαρχοι να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Υπάρχει πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με μαθηματική ακρίβεια, όλοι οι δήμοι θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Δεν θα καταφέρουμε να ‘βγούμε’. Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία. Άρα και στον Πειραιά, μετά από εννιά συνεχόμενες μειώσεις – και πέρσι καταφέραμε να τα κρατήσουμε σταθερά – θα υπάρξει αύξηση. Δεν θα καλύψει την μείωση όμως των προηγούμενων ετών».

«Φορά» τα γιορτινά του ο Πειραιάς

Ο Γιάννης Μώραλης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που ετοιμάζονται στον Πειραιά εν όψει των Χριστουγέννων.

«Είμαστε χαρούμενοι που την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, με την κ. Βούλγαρη και τον κ. Χρονόπουλο από το My Radio, θα ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα το χαρούμε.

Μετά θα ακούσουμε μια ωραία συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά. Στις 19:30 είναι η φωταγώγηση και μετά θα τραγουδήσει η Λένα Ζευγαρά. Έχουμε ένα πλήρες εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά. Το δέντρο στήνεται τώρα, είναι από τον Ταξιάρχη και είναι 15 μέτρα. Όλα αυτά με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στα δύσκολα οικονομικά των δήμων. Έχουμε και το Χωριό των Ξωτικών έως τις 7 Ιανουαρίου 2026 στην πλατεία Κοραή», είπε αρχικά ο κ. Μώραλης.

«Έχουμε το SantaRun για φιλανθρωπικό σκοπό αλλά και την «κόκκινη νύχτα» μαζί με τον εμπορικό σύλλογο που είναι μία εκπτωτική μέρα στις 19 του μήνα. Είναι μέχρι την νύχτα ανοιχτά τα μαγαζιά. Θα περάσουμε ωραία, μέσα όμως από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε.