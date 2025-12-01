Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα η Μαρίνα Σάττι, η οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό.

«Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων», έλεγε προ ημερών η ανακοίνωση των συνεργατών της.

Σήμερα, λοιπόν, η Μαρίνα Σάττι αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Η είδηση ανακοινώθηκε από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό»: «Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να λάβει εξιτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι καλύτερη.»

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

Η τραγουδίστρια, πριν από μερικές ημέρες έκανε την εξής ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο:

«Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση.

Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned».

Με ένα λιτό μήνυμα, εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τι συνέβη: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της περασμένης Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας».

Η ανακοίνωση για την ακύρωση των συναυλιών της στην Αμερική

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».