Μαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της για ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις – Τι είπε
Η Μαρίνα Σάττι αποκαλύπτει τα νέα της επαγγελματικά πλάνα.
Η Μαρίνα Σάττι έδωσε συνέντευξη στο WiWibloggs και ανακοίνωσε ότι χρειάζεται ένα διάλειμμα.
Μαρίνα Σάττι: «Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια»
Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… δεν ξέρω πόσο είναι… δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν.
Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί – ξέρεις – οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή… ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά» αναφέρει η Μαρίνα Σάττι.
«Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο…» λέει στη συνέντευξής της.
Τι την οδήγησε σε αυτήν την απόφαση
«Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε.
Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος – δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά» αποκάλυψε η Μαρίνα Σάττι για το διάλειμμα που πρόκειται να κάνει μετά την περιοδεία της στην Αμερική.
