Η Μαρίνα Σάττι μεταφέρει το POP TOUR στην Ευρώπη – Οι σταθμοί της περιοδείας της
Στο μουσικό της σύμπαν, η Μαρίνα ενώνει Balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο!
- Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
- Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία
- «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος - Το είχε θάψει ο ηγούμενος μέχρι να βρει αγοραστή
- Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Η Μαρίνα Σάττι, η πιο πολυσυζητημένη και genre-blending pop καλλιτέχνιδα της Ελλάδας, η πολυπλατινένια δημιουργός που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος, κατακτά την Ευρώπη με μια περιοδεία που ξαναγράφει τους κανόνες του live. Δεν είναι απλώς συναυλία∙ είναι μια πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας.
Στο μουσικό της σύμπαν, η Μαρίνα ενώνει Balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο. Στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το live της είναι οπτικά συναρπαστικό, μουσικά τολμηρό και συναισθηματικά εκρηκτικό. Κάθε set πάλλεται από ενέργεια, αισθησιασμό και θεατρικότητα, ένας κόσμος όπου μόδα, χορός, σάτιρα και λυρισμός συνυπάρχουν.
Από τα KOUPES και MANTISSA έως το YENNA, από τα SPIRTO KE VENZINI, PONOS KRIFOS μέχρι τα crowd favorites TUCUTUM, ZARI, LALALALA, η setlist είναι ένα ταξίδι χωρίς όρια. Υπάρχουν οι μπαλάντες Ah THALASSA και AUTOKINHTO, οι art-pop στιγμές LOLA, EPANO STO TRAPEZI, BLOUZAKI και το ορόσημο FOVAME, το πρώτο ελληνικό Spotify Single.
Πόλη με πόλη, χιλιάδες fans τραγουδούν, χορεύουν, δακρύζουν και γιορτάζουν μαζί. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ριζοσπαστική και βαθιά οικουμενική.
Αυτό είναι η κληρονομιά που μετατρέπεται σε φωτιά. Αυτός είναι ένας νέος ήχος από τον Νότο. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάττι, και βάζει φωτιά τώρα και στην Ευρώπη.
Οι ημερομηνίες της Ευρωπαϊκής περιοδείας της
- Πέντε αστέρων η Εθνική Ελπίδων, διέλυσε τη Μάλτα
- Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
- Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα
- Ιταλία: Προβάδισμα οκτώ μονάδων για την Μελόνι έναντι της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης
- Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
- Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις