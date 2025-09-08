Μαρίνα Σάττι: Έτοιμη για την ευρωπαϊκή περιοδεία της
Η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται για μια μοναδική περιοδεία εκτός συνόρων.
Ο αρχικός προγραμματισμός για την ευρωπαϊκή περιοδεία ήταν το Μάϊο του 2025, όπου η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να αναβάλλει λόγω ατυχήματος που είχε στις πρόβες.
Μαρίνα Σάττι: Όταν ανέβαλλε την περιοδεία
«Παιδιά, είχα αυτό το ατύχημα στις πρόβες του χορού και έπαθα διάστρεμμα στον αστράγαλο τρίτου βαθμού και κάταγμα, οπότε πρέπει να μείνω μακριά για μερικές εβδομάδες για να συνέλθω πριν αρχίσω να κινούμαι ξανά.
Λυπάμαι πολύ που πρέπει να αναβάλω την περιοδεία μου – δεν το έχω ξανακάνει αυτό – αλλά αυτή η περιοδεία ήταν πραγματικά απαιτητική επειδή έπρεπε να πετάμε και να εκτελούμε σχεδόν κάθε μέρα.
Νιώθω τόσο λυπημένη και λυπάμαι πολύ αν αυτό προκαλεί αναστάτωση. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είχατε κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία κ.λπ. παρακαλώ να ξέρετε πόσο εκτιμώ την υποστήριξή σας.»
Τώρα, η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται για τη φθινοπωρινή περιοδεία της, η οποία θα ξεκινήσει από τις 13 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. H
Μαρίνα ενώνει Balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο.
Στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον.
Σταθμοί της περιοδείας στην Ευρώπη
13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine
14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine
15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg
16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom
17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik
20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla
21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s
22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire
