Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
Η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε τη Μύκονο: Η εκρηκτική συναυλία της

Η Μαρίνα Σάττι έδωσε συναυλία στο γεμάτο στάδιο της Άνω Μεράς στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «ΠΟΠ», που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο

Η Μαρίνα Σάττι άναψε το κέφι στη Μύκονο, προσφέροντας μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, σύμφωνα με το MykonosLiveTV. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία πέρυσι εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, εμφανίστηκε στο γεμάτο στάδιο της Άνω Μεράς, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας της με τίτλο «ΠΟΠ». Το στάδιο γέμισε από φανς κάθε ηλικίας που έσπευσαν να την απολαύσουν από κοντά, κρατώντας αφίσες και φορώντας μπλουζάκια με το πρόσωπό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SATTI 🚗🎲🍻🍬👍💿🌊 (@marina_satti)


Η 37χρονη performer, που έχει καταφέρει να «παντρέψει» τον παραδοσιακό ήχο με τη σύγχρονη ποπ αισθητική, ανέβηκε στην εντυπωσιακή σκηνή και έδωσε μια εκρηκτική εμφάνιση. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη «Λόλα», ενώ ακολούθησαν τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, όπως το «Λαλαλαλα», το «Επάνω στο Τραπέζι», το «Ζάρι», η «Μάντισσα» και οι «Κούπες», ενώ το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά μαζί της.


Σημαντική ήταν και η συμβολή των χορευτών που συνόδευαν τη Σάττι, χαρίζοντας ακόμα περισσότερο ρυθμό και ενέργεια στη βραδιά. Η καλλιτέχνιδα, που έχει ξεχωρίσει για το πρωτότυπο ύφος και την αυθεντικότητά της, απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου, Σάκης Αγορογιάννης.

