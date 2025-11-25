Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ξαφνική ακύρωση της εμφάνισή της στο MadWalk 2025
Η γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι, λίγες ώρες προτού ανέβει στη σκηνή του MadWalk 2025, αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της.
Όλα είναι έτοιμα για να τη μεγάλη γιορτή της μουσικής και της μόδας στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, έρχεται το MadWalk 2025 by Three Cents, ωστόσο η Μαρίνα Σάττι δεν θα βρίσκεται εκεί.
Η γνωστή τραγουδίστρια αναγκάστηκε τελευταία στιγμή να ακυρώσει την εμφάνισή της, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Λίγες ώρες αργότερα, με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαίωσε την είδηση.
«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας» έγραψε η Μαρίνα Σάττι.
Η επίσημη ανακοίνωση της ακύρωσης
Λίγο νωρίτερα, η δισκογραφική της εταιρεία είχε κάνει γνωστή την ακύρωση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στο MadWalk.
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το MadWalk 2025
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει, υποσχόμενο ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα.
Το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και πρωτότυπα performances από αγαπημένους καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.
Το Madwalk 2025 by Three Cents θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.
