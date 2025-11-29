Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες της στην Αμερική – Η νέα ανακοίνωση

Οι συνεργάτες της Μαρίνας Σάττι, με ανακοίνωση τους προς τα media, γνωστοποιούν ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις εν λόγω συναυλίες.

Η ανακοίνωση

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Μαρίνα Σάττι: Είχε προαναγγείλει την επιθυμία της για διάλειμμα

Η Μαρίνα Σάττι τον περασμένο μήνα σε συνέντευξη της είχε δηλώσει:

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… δεν ξέρω πόσο είναι… δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί – ξέρεις – οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή… ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά» είχε πει η Μαρίνα Σάττι.

«Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο…» είχε προσθέσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος – δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά