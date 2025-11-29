Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
- Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
- Γιατί η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως – Πώς ανατρέπονται τα δεδομένα για την Ελλάδα
- Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
- Ηγουμενίτσα: Ζευγάρι μετέφερε 47,5 κιλά κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε αυτοκίνητο
Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.
Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
- Οι πέντε κινήσεις που σβήνουν τα τεκμήρια – Οι πιο συνηθισμένες παγίδες
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- ΗΠΑ: Στοιχεία δείχνουν σύνδεση θανάτων δέκα παιδιών με εμβόλια κατά της COVID
- Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
- Μπαρτσελόνα – Αλαβές 3-1: Ανατροπή και κορυφή για τους Μπλαουγκράνα
- Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
- Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος 16-8: Σαρωτικές οι Ερυθρόλευκες, έκαναν το 3/3
- Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις