Να βρουν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιακάκη και στον ακρωτηριασμό του 39χρονου επιλοχία αναζητούν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού που έχουν αναλάβει την έρευνα για την έκρηξη της αμυντικής χειροβομβίδας.

Τα έμπειρα στελέχη που έχουν αναλάβει την έρευνα εστιάζουν προς τρεις κατευθύνσεις: Ο πρώτος άξονας αφορά την πιθανότητα αστοχίας υλικού, ο δεύτερος την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, και ο τρίτος αν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι «γιατί απασφαλίστηκε η μοιραία στρατιωτική χειροβομβίδα σε σημείο εκτός του πεδίου ρίψης» και για το λόγο αυτό έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στο σημείο της τραγωδίας.

Κρύβεται στα κουτιά των χειροβομβίδων το «μυστικό»;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας, αν και φαινομενικά αδύναμο, εξετάζεται κατόπιν αιτήματος προς τον εισαγγελέα που εποπτεύει την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, υπήρξε αίτημα προς τον εισαγγελέα της Ρόδου να κατασχεθούν τα χάρτινα κουτιά που περιέχουν τις χειροβομβίδες της συγκεκριμένης παρτίδας, η οποία μεταφέρθηκε στο σημείο της τραγωδίας. Ο λόγος είναι ότι θα αναζητηθεί γενετικό υλικό σε άτομα που δεν είχαν λόγο να τα αγγίξουν.

Αν το αίτημα γίνει δεκτό, είναι πιθανό να ζητηθεί η λήψη γενετικού υλικού από αποθηκάριους και άλλους στρατιωτικούς που είχαν δικαιολογημένη παρουσία στις αποθήκες του στρατού. Εάν βρεθεί γενετικό υλικό που δεν δικαιολογείται, τότε η έρευνα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και η υπόθεση θα πάρει νέα τροπή.

Αρμόδια πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σενάριο χωρίς κάποια ένδειξη, το οποίο ωστόσο πρέπει να ερευνηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύει ή όχι.

Στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τα ευρήματα από το Πεδίο Βολής

Όσον αφορά στους άλλους δύο άξονες της έρευνας, δηλαδή την αστοχία υλικού και το ανθρώπινο λάθος, οι απαντήσεις αναμένονται από τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ειδικοί και τα οποία θα αναλυθούν.

Άλλωστε, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μετά από έρευνα στον χώρο, βρέθηκε ένας μοχλός ασφαλείας χειροβομβίδας, περίπου 8-10 μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξεταστεί αν πρόκειται για τον μοχλό της συγκεκριμένης χειροβομβίδας, μέσω σύγκρισης με άλλους μοχλούς από την ίδια παρτίδα χειροβομβίδων ή αν ανήκει σε άλλη παρελθοντική ρίψη.

Το ευχαριστώ του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ

Μέσω μιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησε τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης.

«Ο Ραφαήλ – Γεώργιος Γαλυφιανάκης και η οικογένεια του σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έδωσε κάθε σπίτι απο ολη την Ελλάδα…» έγραψε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευε από ένα γράμμα που του έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοι του Ραφαήλ απο τον Αυλώνα που τον έζησαν τον τελευταίο καιρό.

«Να μας προσέχεις από ψηλά και να ξέρεις ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Πάντοτε θα βρίσκεσαι στις προσευχές μας» τονίζουν οι συνάδελφοι ΕΠΟΠ του άτυχου Ραφαήλ.