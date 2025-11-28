Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο Πεδίο Βολής Αφάντου αναζητούν οι πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και του τραυματισμού του 39χρονου επιλοχία.

«Υπήρξε κάποια λάθος κίνηση από τους δύο στρατιωτικούς ή κάποια αστοχία υλικού;». Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι πυροτεχνουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού, που ερεύνησαν το Πεδίο Βολής.

Τα ευρήματα

Από την ώρα της τραγωδίας ο χώρος που έγινε η έκρηξη της χειροβομβίδας αποκλείστηκε, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές έρευνες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι πυροτεχνουργοί εντόπισαν δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με το τραγικό συμβάν.

Παράλληλα, στο νησί των Δωδεκανήσων βρίσκεται και ο πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του 19χρονου Ραφήλ Γαλυφιανάκη, προκειμένου να λάβει γνώση των ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου είχε πει πως θα ερευνήσει την υπόθεση ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας.

Μάλιστα, στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ένα από αυτά, είναι φορτωμένα και τα κουτιά με τις χειροβομβίδες που θα χρησιμοποιούνταν σε εκείνη την άσκηση.