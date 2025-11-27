Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τη σορό του 19χρονου στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη.

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τη σορό

Ανατριχιαστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τυμπάκι, όταν λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, έφτασε η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη. Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα κατά τη διάρκεια έκρηξης χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, στην μονάδα στη Ρόδο.

Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι, βγήκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν το αδικοχαμένο παλικάρι, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Όταν η νεκροφόρα έφτασε στο9 χωριό ήχησαν οι κόρνες των οχημάτων που την ακολουθούσαν σαν να πήγαιναν σε γάμο.

Το φέρετρο, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Στο αεροδρόμιο

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο είχαν φτάσει μέλη της οικογένειας, προκειμένου να παραστούν στην παραλαβή της σορού και να συνοδεύσουν τον νεαρό στο Τυμπάκι. Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ εκτός του ήταν κάτοικος Τυμπακίου είχε και στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο για να φέρει τη σορό του παιδιού του.

Όπως αναφέρθηκε η σορός μεταφέρθηκε στο Τυμπάκι, όπου σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα θα διανυκτερεύσει στο σπίτι του, προκειμένου να τον πενθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τον τελευταίο αποχαιρετισμό να δίνεται στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ-Γιώργο.