«Bounty All Aboard»: Ένα ταξίδι στην ελληνική μεσογειακή κουζίνα περνώντας από τη Δραπετσώνα

Επιδίωξη και βασικός στόχος του «Bounty all Aboard» είναι μετά το πέρας κάθε γευστικού «ταξιδιού» να υπάρχουν μόνο ευχαριστημένοι και απόλυτα ικανοποιημένοι «συνταξιδιώτες». Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει υψηλή αισθητική, άνεση και γεύσεις που πραγματικά σε ταξιδεύουν.

Από νωρίς το πρωί στις 08:30 μέχρι αργά το βράδυ στη 01:00

Το εστιατόριο υποδέχεται τους επισκέπτες του με μια ολοκληρωμένη εμπειρία που καλύπτει κάθε γευστική διάθεση. Για όσους βρεθούν στην όμορφη γειτονιά της Δραπετσώνας, μπορούν να κάνουν μια στάση και να ξεκινήσουν τη μέρα τους με ένα απολαυστικό πρωινό ή αρωματικό καφέ (ομελέτες, croque madame, λαχταριστά κρουασάν, pancakes πραλίνας και φυστικιού).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της μέρας σερβίρονται εκλεπτυσμένα γεύματα, δροσερά ποτά και γλυκά που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο σαγανάκι κανταϊφι, τις κροκέτες μουσακά ή τις δροσερές σαλάτες (σαλάτα σπανακόπιτα, burrata, orange mango).

Για το κυρίως μενού μπορείτε να απολαύσετε μπέργκερ, steak, γύρο, t- bone γάλακτος και αρκετές ακόμη επιλογές για τους λάτρεις του κρέατος ή πίτσα και εξαιρετικές μακαρονάδες.

Τέλος, υπέροχα γλυκά ανάμεσα τους προφιτερόλ, μιλφέιγ καραμέλας, σοκολατόπιτα dubai.

Το μενού επιμελείται ο γνωστός σεφ Γιώργος Νησίριος.

Υπέρμαχος του λιτού και εύγευστου, ενάντιος στις περιττές οπτικοποιημένες υπερβολές, θεωρεί ότι η βάση ενός ιδανικού γεύματος είναι, η ανεύρεση αγνών και επιλεγμένων φρέσκων υλικών, συνιφασμένων με αστείρευτο μεράκι και δημιουργική διάθεση.

Γαστρονομικές απολαύσεις για όλη την οικογένεια

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παιδιά, επιτρέπει σε όλη την οικογένεια να απολαύσει την έξοδο της συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης και εξαιρετικές γεύσεις.

Αν θέλετε να συνδυάσετε το γεύμα σας με κάποιο κοκτέιλ, ρίξτε μια ματιά στον πλούσιο κατάλογο.

Πληροφορίες

Εθνικής Αντιστάσεως 10, Δραπετσώνα, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 21 0461 8027

Μενού: bounty.com.gr

Κρατήσεις: bounty.com.gr

Instagram: bounty.all.aboard

