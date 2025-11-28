Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί σήμερα Παρασκευή (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε επίγεια κόλαση συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζαν να καίνε, τρεις ημέρες αφότου ξέσπασαν, κι ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK (στη φορυφορική φωτογραφία από Vantor via Reuters, επάνω, το συγκρότημα πολυκατοικιών που παραδόθηκε στις φλόγες, δεξιά).

Οι σκαλωσιές από μπαμπού εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς, μετατρέποντας σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες

Update: Deadly fire at Wang Fuk Court housing complex in Tai Po, Hong Kong, has killed at least 83, Hong Kong’s worst in decades, with over 200 missing & fires still burning in upper floors of 3 towers after 36+ hrs. 100 injured; 3 arrested for negligence in renovation work… pic.twitter.com/GNMCigpPUH — GeoTechWar (@geotechwar) November 27, 2025

Αλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές.

Bamboo scaffolding retaining its structural integrity while fire ravaged through green netting in Hong Kong incident pic.twitter.com/3YCFQUuISj — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 27, 2025

Τρεις συλλήψεις

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ