28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Είναι μια ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου είδους: μας αρέσει να καθόμαστε μαζί για να απολαύσουμε ένα καλό γεύμα.

Γεύματα με φίλους, δείπνα, συγκεντρώσεις για τις γιορτές, όπου συνήθως τρώμε υπερβολικά – το να τρώμε μαζί είναι τόσο συνηθισμένο που σπάνια σχολιάζεται, εκτός αν επικρατήσει η άποψη ότι δεν συμβαίνει αρκετά συχνά.

Ο πανικός για τη μείωση των οικογενειακών γευμάτων, για παράδειγμα, κατέκλυζε τακτικά τα πρωτοσέλιδα. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι τέτοιες ανησυχίες δεν είναι μια σύγχρονη τάση και μπορεί να έχουν τουλάχιστον 100 χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι το να τρώμε μαζί δεν είναι μόνο συνηθισμένο, αλλά και κατά κάποιον τρόπο πολύ ισχυρό. Αλλά γιατί;

Μία παράδοση αιώνων

Η κοινή κατανάλωση φαγητού ως συμπεριφορά πιθανότατα χρονολογείται από πριν την προέλευση του είδους μας, καθώς οι χιμπατζήδες και οι μπονόμπο, δύο από τους πιο κοντινούς μας συγγενείς, επίσης μοιράζονται το φαγητό με τις κοινωνικές τους ομάδες, όπως έχουν παρατηρήσει οι βιολόγοι.

Ωστόσο, το να δίνεις φαγητό σε όσους είναι πιο κοντά σου δεν είναι το ίδιο με το να τρως μαζί τους, επισημαίνει ο κοινωνιολόγος Nicklas Neuman του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία.

«Μπορείς να μοιράσεις φαγητό ως αντικείμενο χωρίς να καθίσεις και να φας πραγματικά με άλλους», λέει. Οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν προσθέσει μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές διαστάσεις σε αυτή την πράξη.

Το πρώτο κοινό γεύμα μπορεί να έλαβε χώρα γύρω από μια φωτιά.

Κανείς δεν είναι σίγουρος πότε οι άνθρωποι ή οι πρόγονοί τους έμαθαν για πρώτη φορά να μαγειρεύουν – οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σημαντικά, με την παλαιότερη προτεινόμενη ημερομηνία να είναι 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν – αλλά όταν κάποιος έχει μπει στον κόπο να κυνηγήσει ή να μαζέψει τροφή, να ανάψει φωτιά και στη συνέχεια να μαγειρέψει πάνω της, αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει μια κοινωνική ομάδα που τον βοηθά στα πολλά στάδια αυτής της διαδικασίας.

Και όταν όλοι κάθονται γύρω από μια ζεστή φωτιά στο σκοτάδι, μπορεί να μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά, υποθέτει ο Robin Dunbar, βιολογικός ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι επιπλέον ώρες της ημέρας μπορεί να ήταν χρυσές ευκαιρίες για κοινωνική σύνδεση γύρω από το φαγητό.

Η χαρά του κοινού γεύματος

Όποια και αν είναι τα λεπτομέρειες της προέλευσής του, το να τρώμε μαζί συνδέεται με μεγαλύτερη ευημερία, διαπίστωσε ο Dunbar σε μια μελέτη του 2017, στην οποία ρώτησε άτομα που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πόσο συχνά τρώνε μαζί με άλλους.

Το να τρώει κανείς πιο συχνά με άλλους συσχετίζεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και με το να έχει περισσότερους φίλους στους οποίους μπορεί να βασιστεί για υποστήριξη. Ο Dunbar πραγματοποίησε μια στατιστική ανάλυση που υποδηλώνει ότι τα γεύματα προκαλούν τα κοινωνικά αποτελέσματα, αντί να είναι το αποτέλεσμα τους.

«Το φαγητό ενεργοποιεί το σύστημα ενδορφινών του εγκεφάλου, το κύριο φαρμακολογικό υπόβαθρο των δεσμών μεταξύ πρωτευόντων και ανθρώπων», λέει ο Dunbar. «Το να τρώμε μαζί ως ομάδα ενισχύει την επίδραση των ενδορφινών με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το να τρέχουμε μαζί. Αυτό συμβαίνει επειδή η συγχρονισμένη δραστηριότητα αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών κατά δύο φορές».

Το γεύμα ως δείγμα εμπιστοσύνης

Το να τρώμε το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή με κάποιον άλλο τον κάνει να φαίνεται πιο αξιόπιστος, όπως διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι Cynthia Graeber και Nicola Twiley όταν ερεύνησαν αυτό το θέμα στο podcast τους Gastropod.

Η Ayelet Fishbach από το Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγου διαπίστωσε ότι σε μια προσομοίωση επένδυσης, οι άνθρωποι έδωσαν περισσότερα χρήματα σε κάποιον με τον οποίο είχαν φάει τα ίδια γλυκά προηγουμένως.

Επίσης, οι άνθρωποι που είχαν φάει τα ίδια σνακ έφτασαν πιο γρήγορα σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις τους σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν είχαν φάει τα ίδια σνακ.

Η Fishbach υποθέτει ότι αυτό είναι ένα είδος κατάλοιπου μιας παλαιότερης εποχής, όταν ίσως το να έχεις παρόμοιες γευστικές προτιμήσεις ήταν ένα πιο σαφές σημάδι κοινών αξιών από ό,τι είναι σήμερα.

Το να τρώμε μαζί δεν είναι μια απλή, σταθερά θετική πράξη

Ωστόσο, το να τρώμε μαζί δεν είναι μια απλή, σταθερά θετική πράξη.

Τα γλέντια, τα γεύματα στα οποία μοιράζεται μια υπερβολική ποσότητα φαγητού, μπορεί να είναι πολύ καλά οργανωμένοι τρόποι για να δείξουμε υποταγή και έλεγχο.

Σκεφτείτε μια παράδοση συγκομιδής, στην οποία ένας γαιοκτήμονας προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα στους εργάτες του, ή ένα πάρτι στο γραφείο, όπου η γενναιοδωρία του εργοδότη, ή η έλλειψή της, εξετάζεται από τους παρευρισκόμενους. Και τα τακτικά οικογενειακά γεύματα, όσο και αν επαινούνται, δεν είναι απαραίτητα απαλλαγμένα από τριβές.

«Αν τους ρωτήσετε, οι άνθρωποι θα πουν ότι τους αρέσει να μοιράζονται γεύματα με φίλους και αγαπημένους.

Αλλά μπορεί επίσης να είναι μια φρικτή εμπειρία να τρώτε μαζί με τους αγαπημένους σας», λέει ο Neuman. «Είναι επίσης ένας χώρος ελέγχου και κυριαρχίας».

Τα γεύματα όπου κάποιος άλλος κριτικάρει τακτικά τις αποφάσεις ή το βάρος σας δεν συμβάλλουν καθόλου στην ευημερία.

Εν τέλει, το να τρώμε μαζί αντικατοπτρίζει τόσο την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση όσο και τις πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις που τη συνοδεύουν.

