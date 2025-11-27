Τα «Κράκεν» της Μυκόνου: Δύο καλαμάρια – γίγαντες 17 κιλών βγήκαν στον Ορνό

Δύο τεράστια καλαμάρια, βάρους 17 κιλών το καθένα, έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού στη Μύκονο, προκαλώντας εντυπώσεις αλλά και… μια μικρή τοπική περιπέτεια. Τα εντυπωσιακών διαστάσεων μαλάκια, μήκους περίπου ενός μέτρου, εντοπίστηκαν να κολυμπούν σε σχετικά ρηχά νερά, σε απόσταση αναπνοής από την ακτή.

Κάτοικος της περιοχής, που βρισκόταν εκείνη την ώρα κοντά στη θάλασσα, δεν δίστασε ούτε στιγμή: βούτηξε στο νερό και, με μια κίνηση που θύμιζε περισσότερο ψαράδες παλαιότερων εποχών παρά σύγχρονη καθημερινότητα, κατάφερε να τα ακινητοποιήσει και να τα πιάσει με τα χέρια. Το περιστατικό, που σύντομα έγινε θέμα συζήτησης στο νησί, τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στον Ορνό.

Τελικά θα γίνουν καρπάτσιο

Τα δύο γιγάντια καλαμάρια κατέληξαν τελικά στο γνωστό εστιατόριο Apaggio, όπου ο ιδιοκτήτης Λευτέρης Σικινιώτης είδε μπροστά του μια σπάνια πρώτη ύλη. Όπως εξήγησε, τα καλαμάρια αυτού του μεγέθους μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως καρπάτσιο, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα και την ιδιαίτερη υφή τους, είτε ως γεμιστά – μια πιο δημιουργική και εντυπωσιακή πρόταση.

Το γέμισμα, βέβαια, δεν είναι υπόθεση… λίγων γραμμαρίων: για να γεμίσει κανείς ένα καλαμάρι τέτοιου μεγέθους, απαιτούνται 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι, ποσότητες που μαρτυρούν το πόσο σπάνιο και εντυπωσιακό είναι το μέγεθός τους.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τις εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει το Αιγαίο, ακόμη και σε έναν προορισμό παγκόσμιας φήμης όπως η Μύκονος, όπου η θάλασσα εξακολουθεί να προσφέρει ιστορίες που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Πηγή: Mykonos Live TV