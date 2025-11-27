magazin
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 27.11.2025]
Ημερήσια 27 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 27.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρόσεχε γιατί η σημερινή μέρα προβλέπεται έντονη. Γι’ αυτό προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις πρώτα τα πράγματα μέσα σου ή ακόμα και να δικαιολογήσεις ορισμένες έντονες συμπεριφορές. Ξέρεις εσύ από αυτά άλλωστε! Πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να ξεθολώσεις το θολό μυαλό σου. Σταμάτα να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην ξενερώσεις με τις συμπεριφορές που βλέπεις από ορισμένους φίλους. Μπορεί να φταίει το βαρύ κλίμα που υπάρχει μεταξύ σας και σε αυτό έχεις βάλει σίγουρα κι εσύ το χεράκι σου. Για να μην πω κυρίως εσύ! Αν σκόρπισες τα χρήματά σου και τώρα τα περιμένεις πίσω πώς και πώς, καλά να πάθεις! Μάθημα ζωής!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρόσεχε γιατί η ατμόσφαιρα σήμερα φαίνεται πως μυρίζει μπαρούτι. Θέλεις να δεις αλλαγές; Ναι! Πρόσεξε όμως πως θα το περάσεις όλο αυτό. Πρόσεξε και τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνεις τις αποφάσεις σου, καθώς μπορεί να εγείρει εντάσεις αυτό. Επικεντρώσου στα άτομα με τα οποία μιλάτε την ίδια γλώσσα για να ησυχάσεις επιτέλους.

DON’TS: Μην χάσεις την υπομονή σου και μην εκνευριστείς από τις συμπεριφορές γύρω σου. Στην τελική, τι θέλεις και είσαι τόσο παρατηρητικός πια; Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα! Μην στήσεις κανένα στον τοίχο, επειδή δεν πάει την συζήτηση εκεί που εσύ θέλεις. Έχεις όμως κάτι απαιτήσεις ώρες ώρες… Μην το αφήσεις να χαλάσει την εικόνα σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βάλε όρια σε πολλά και σε πολλούς. Παράλληλα μίλα ξεκάθαρα στα άτομα που προσπαθούν να σου επιβληθούν και να τους ξεκαθαρίσεις ότι αυτό δεν παίζει με τίποτα! Διαχώρισε αυτό που μπορεί να περιμένει για αργότερα και αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και εστίασε στο δεύτερο. Προσέγγισε αυτά που θέλεις με προσοχή και ηρεμία.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί το κλίμα αλλάζει σήμερα, κι ευνοεί τις εντάσεις/ παρεξηγήσεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην αμφισβητείς τα πάντα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απόλυτος μεν, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου κάνει υποδείξεις δε. Μην νομίζεις πως αν επιμένεις σε όσα λες, θα φαίνεσαι πιο σίγουρος. Κάτι άλλο, μπορεί ναι…

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσοχή χρειάζεται ο τρόπος σου, έτσι; Ξεκαθάρισε όσα σου αρέσουν, βρες τι είναι αυτό με το οποίο γουστάρεις να ασχοληθείς το επερχόμενο διάστημα και που μπορείς να βελτιωθείς. Ωστόσο ψάξε να βρεις και κάτι νέο και διαφορετικό με το οποίο μπορείς να καταπιαστείς. Μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις, μόνο αν δε γίνεις ωμός.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα έντονα και βαθιά συναισθήματα και μην αρχίσεις το overthinking. Είναι καλό που σκέφτεσαι αυτά που θες να κατανοήσεις, αλλά όχι το ότι ξεφεύγεις και γίνεσαι υπερβολικός. Άρα μην χάνεις τις ισορροπίες σου! Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από το αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είναι προαίσθημα…

Λέων

Λέων

DO’S: Υπάρχουν πολλά που θες να πεις κι επειδή τα κρατάς καιρό μέσα σου, υπάρχει ο κίνδυνος σήμερα να βγουν στην φόρα. Σκέψου καλά τι θες να πεις, πριν το πεις, γιατί δεν ξέρω αν θα σου αρέσουν οι απαντήσεις που θα λάβεις. Το να μπεις στη θέση του άλλου- έστω για λίγο- δεν παίζει; Από την άλλη, μήπως να ακούς παραπάνω το ένστικτό σου;

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα να διαταράξει την ψυχολογία σου ή να σε κάνει να αλλάξεις τρόπο αντιμετώπισης στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην εκφράσεις με έντονο τρόπο την απογοήτευσή σου. Στα επαγγελματικά, μην κινηθείς νευρικά, γιατί ό,τι κάνεις εκεί αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάπου έχεις μπλέξει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, άρα μήπως να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα; Έστω μέσα στο κεφάλι σου για αρχή και μετά βλέπουμε. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα νέο μοτίβο μέσα στο οποίο θα μπορείς να κινηθείς άνετα κι εσύ, αλλά και τα άτομα που σε πλαισιώνουν και μπορείτε να συνεννοηθείτε καλύτερα γενικώς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει φόρτος εργασίας. Εσύ, λοιπόν, δεν πρέπει ούτε να απογοητευτείς από αυτούς που δεν μπορούν να πάνε με τους ρυθμούς σου, αλλά ούτε και να πάρεις πάνω σου όλες τις δουλειές, για να βγει το πράγμα γρήγορα. Μην αρχίσεις τα σχόλια και τις μπηχτές, γιατί μόνο σε καυγάδες θα σε μπλέξεις. Τίποτα παραπάνω!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα είχες αφήσει ανοιχτές εκκρεμότητες, πρέπει σήμερα να τις διευθετήσεις. Έστω όσες μπορείς. Συζήτησε για οικονομικά θέματα ή ξεκαθάρισε οικονομικές υποχρεώσεις. Επικοινώνησε όμως σωστά και εξέφρασε τις ιδέες σου ανοιχτά. Βάλε στο παιχνίδι τη δημιουργικότητα, αλλά και τη φαντασία σου. Τσάμπα τα έχεις;

DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα, οπότε προσπάθησε να μην επηρεαστείς ακραία από όλο αυτό. Μάλιστα ίσως παρατηρήσεις πως δημιουργείται μια κάποια απόσταση κι εσύ αυτό δεν το αντέχεις. Μην είσαι τόσο μυγιάγγιχτος! Μην πάρεις αποφάσεις και μην πεις βαριές κουβέντες πάνω στα νεύρα σου. Μην το ρίξεις στα έξοδα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, αν εντοπίσεις αλλαγές σε συμπεριφορές συναδέλφων κι αυτό σε ωθήσει στο να απομακρυνθείς από αυτούς- έστω προσωρινά- μπορείς να το κάνεις, απλά δεν χρειάζεται να γίνει έντονα ή απότομα, έτσι; Πριν μιλήσεις, σκέψου τι ζημιά μπορεί να προκαλέσεις στην εικόνα σου και βάλε φίλτρο! Πες αυτά που θες για να αδειάσεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας αυτών που θα παρατηρήσεις. Ούτε όμως και από το γεγονός ότι θα κληθείς να συνειδητοποιήσεις κάπως απότομα κάποια πράγματα. Περίεργη μέρα, I know! Μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο σου πάνω στην προσπάθειά σου να υπερασπιστείς κάποιες προσωπικές σου απόψεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να συγκεντρωθείς σε όσα έχεις να κάνεις, ακόμα κι αν υπάρξουν δυσκολίες και πολλά γεγονότα που ίσως σε ζορίσουν. Μίλα μόνο μέχρι εκεί που σε παίρνει. Το παραπέρα άστο για άλλη μέρα. Διατήρησε ακέραιη την ψυχραιμία σου- όσο γίνεται αυτό. Βάλε όρια σε αυτούς που έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν. Πού θα πάει όλο αυτό;

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια παρασκηνιακά σκηνικά που μάλλον σήμερα θα αποκαλυφθούν. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κινηθείς ούτε εσύ παρασκηνιακά. Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να δεις πολύ διαφορετικές εξελίξεις από ότι περίμενες και όλο αυτό να δώσει παραπάνω στην ένταση που ήδη υπάρχει. Μη γίνεις υπερβολικός.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ψυχραιμία, αλλά και λεπτοί και προσεκτικοί χειρισμοί είναι τα highlights της ημέρας. Κινήσου κατά αυτόν τον τρόπο και- πίστεψέ με- δεν πρόκειται να χάσεις! Ανάλυσε κατά πόσο σε γεμίζουν ακόμα κάποιες συνεργασίες που υπάρχουν τώρα στη ζωή σου μεν, αλλά κάνε διαπραγματεύσεις και για καινούργιες. Γιατί όχι έτσι; Προσοχή στο οικονομικό.

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην εκνευριστείς, αν κάποιοι επιλέξουν σήμερα να ζητήσουν πολλά μεν, αλλά να απαιτήσουν να πληρώσουν λίγα δε. Στο καλό! Αυτό έχω να πω μόνο! Στα ερωτικά, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με το αμόρε, αν συμβούν κάποια εκρηκτικά σκηνικά. Μη διστάσεις όμως να πάρεις και τις αποστάσεις σου, ώστε να ηρεμήσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Οι τόνοι γύρω σου ανεβαίνουν, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει εσύ να αποφύγεις. Διατήρησε, λοιπόν, την ψυχραιμία σου. Πάντως σίγουρα θα προκύψουν κάποια νέα δεδομένα. Οπότε σου προτείνω να είσαι alert και ψύχραιμος, ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Εκρηκτικό το κλίμα στο σπίτι; Κάνε κάτι για να το διαχειριστείς! Μωρό είσαι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποια σκηνικά που θα συμβούν σήμερα. Όλα στο παιχνίδι είναι! Μην εκνευρίζεσαι, επειδή νιώθεις πως δεν παράγεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνος σου εντωμεταξύ αυτό! Μη γίνεις απόλυτος, απότομος έως και σκληρός ούτε με τους συναδέλφους, αλλά ούτε και με τους δικούς σου ανθρώπους.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Γίνε πιο συγκεκριμένος σε αυτά που σκέφτεσαι για να μπορέσεις να κινηθείς ανάλογα και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να τα πεις όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους στόχους σου. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για ορισμένα άτομα του κύκλου σου κι αυτό όλο και κάτι θα αλλάξει μέσα σου.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την ένταση μέσα σου να ξεφύγει, αλλά μην αρνείσαι ούτε να συμβιβαστείς με κάποια πράγματα που πρέπει, καθώς έτσι είναι, πάει και τελείωσε. Μην απογοητευτείς από αυτά που ακούς μεν, μην τα πεις έξω από τα δόντια δε. Και δεν θα κερδίσεις κάτι και τη ζαχαρένια σου θα χαλάσεις. Όμως μην τα κρατάς κι όλα μέσα σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer
«Για καλό σκοπό» 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Για να έχουμε καλό ρώτημα, ποιο είναι το πρόβλημά τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο