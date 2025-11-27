Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 27.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρόσεχε γιατί η σημερινή μέρα προβλέπεται έντονη. Γι’ αυτό προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις πρώτα τα πράγματα μέσα σου ή ακόμα και να δικαιολογήσεις ορισμένες έντονες συμπεριφορές. Ξέρεις εσύ από αυτά άλλωστε! Πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να ξεθολώσεις το θολό μυαλό σου. Σταμάτα να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην ξενερώσεις με τις συμπεριφορές που βλέπεις από ορισμένους φίλους. Μπορεί να φταίει το βαρύ κλίμα που υπάρχει μεταξύ σας και σε αυτό έχεις βάλει σίγουρα κι εσύ το χεράκι σου. Για να μην πω κυρίως εσύ! Αν σκόρπισες τα χρήματά σου και τώρα τα περιμένεις πίσω πώς και πώς, καλά να πάθεις! Μάθημα ζωής!
Ταύρος
DO’S: Πρόσεχε γιατί η ατμόσφαιρα σήμερα φαίνεται πως μυρίζει μπαρούτι. Θέλεις να δεις αλλαγές; Ναι! Πρόσεξε όμως πως θα το περάσεις όλο αυτό. Πρόσεξε και τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνεις τις αποφάσεις σου, καθώς μπορεί να εγείρει εντάσεις αυτό. Επικεντρώσου στα άτομα με τα οποία μιλάτε την ίδια γλώσσα για να ησυχάσεις επιτέλους.
DON’TS: Μην χάσεις την υπομονή σου και μην εκνευριστείς από τις συμπεριφορές γύρω σου. Στην τελική, τι θέλεις και είσαι τόσο παρατηρητικός πια; Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα! Μην στήσεις κανένα στον τοίχο, επειδή δεν πάει την συζήτηση εκεί που εσύ θέλεις. Έχεις όμως κάτι απαιτήσεις ώρες ώρες… Μην το αφήσεις να χαλάσει την εικόνα σου.
Δίδυμοι
DO’S: Βάλε όρια σε πολλά και σε πολλούς. Παράλληλα μίλα ξεκάθαρα στα άτομα που προσπαθούν να σου επιβληθούν και να τους ξεκαθαρίσεις ότι αυτό δεν παίζει με τίποτα! Διαχώρισε αυτό που μπορεί να περιμένει για αργότερα και αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και εστίασε στο δεύτερο. Προσέγγισε αυτά που θέλεις με προσοχή και ηρεμία.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί το κλίμα αλλάζει σήμερα, κι ευνοεί τις εντάσεις/ παρεξηγήσεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην αμφισβητείς τα πάντα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απόλυτος μεν, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου κάνει υποδείξεις δε. Μην νομίζεις πως αν επιμένεις σε όσα λες, θα φαίνεσαι πιο σίγουρος. Κάτι άλλο, μπορεί ναι…
Καρκίνος
DO’S: Προσοχή χρειάζεται ο τρόπος σου, έτσι; Ξεκαθάρισε όσα σου αρέσουν, βρες τι είναι αυτό με το οποίο γουστάρεις να ασχοληθείς το επερχόμενο διάστημα και που μπορείς να βελτιωθείς. Ωστόσο ψάξε να βρεις και κάτι νέο και διαφορετικό με το οποίο μπορείς να καταπιαστείς. Μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις, μόνο αν δε γίνεις ωμός.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα έντονα και βαθιά συναισθήματα και μην αρχίσεις το overthinking. Είναι καλό που σκέφτεσαι αυτά που θες να κατανοήσεις, αλλά όχι το ότι ξεφεύγεις και γίνεσαι υπερβολικός. Άρα μην χάνεις τις ισορροπίες σου! Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από το αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είναι προαίσθημα…
Λέων
DO’S: Υπάρχουν πολλά που θες να πεις κι επειδή τα κρατάς καιρό μέσα σου, υπάρχει ο κίνδυνος σήμερα να βγουν στην φόρα. Σκέψου καλά τι θες να πεις, πριν το πεις, γιατί δεν ξέρω αν θα σου αρέσουν οι απαντήσεις που θα λάβεις. Το να μπεις στη θέση του άλλου- έστω για λίγο- δεν παίζει; Από την άλλη, μήπως να ακούς παραπάνω το ένστικτό σου;
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα να διαταράξει την ψυχολογία σου ή να σε κάνει να αλλάξεις τρόπο αντιμετώπισης στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην εκφράσεις με έντονο τρόπο την απογοήτευσή σου. Στα επαγγελματικά, μην κινηθείς νευρικά, γιατί ό,τι κάνεις εκεί αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Παρθένος
DO’S: Κάπου έχεις μπλέξει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, άρα μήπως να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα; Έστω μέσα στο κεφάλι σου για αρχή και μετά βλέπουμε. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα νέο μοτίβο μέσα στο οποίο θα μπορείς να κινηθείς άνετα κι εσύ, αλλά και τα άτομα που σε πλαισιώνουν και μπορείτε να συνεννοηθείτε καλύτερα γενικώς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει φόρτος εργασίας. Εσύ, λοιπόν, δεν πρέπει ούτε να απογοητευτείς από αυτούς που δεν μπορούν να πάνε με τους ρυθμούς σου, αλλά ούτε και να πάρεις πάνω σου όλες τις δουλειές, για να βγει το πράγμα γρήγορα. Μην αρχίσεις τα σχόλια και τις μπηχτές, γιατί μόνο σε καυγάδες θα σε μπλέξεις. Τίποτα παραπάνω!
Ζυγός
DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα είχες αφήσει ανοιχτές εκκρεμότητες, πρέπει σήμερα να τις διευθετήσεις. Έστω όσες μπορείς. Συζήτησε για οικονομικά θέματα ή ξεκαθάρισε οικονομικές υποχρεώσεις. Επικοινώνησε όμως σωστά και εξέφρασε τις ιδέες σου ανοιχτά. Βάλε στο παιχνίδι τη δημιουργικότητα, αλλά και τη φαντασία σου. Τσάμπα τα έχεις;
DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα, οπότε προσπάθησε να μην επηρεαστείς ακραία από όλο αυτό. Μάλιστα ίσως παρατηρήσεις πως δημιουργείται μια κάποια απόσταση κι εσύ αυτό δεν το αντέχεις. Μην είσαι τόσο μυγιάγγιχτος! Μην πάρεις αποφάσεις και μην πεις βαριές κουβέντες πάνω στα νεύρα σου. Μην το ρίξεις στα έξοδα.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, αν εντοπίσεις αλλαγές σε συμπεριφορές συναδέλφων κι αυτό σε ωθήσει στο να απομακρυνθείς από αυτούς- έστω προσωρινά- μπορείς να το κάνεις, απλά δεν χρειάζεται να γίνει έντονα ή απότομα, έτσι; Πριν μιλήσεις, σκέψου τι ζημιά μπορεί να προκαλέσεις στην εικόνα σου και βάλε φίλτρο! Πες αυτά που θες για να αδειάσεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας αυτών που θα παρατηρήσεις. Ούτε όμως και από το γεγονός ότι θα κληθείς να συνειδητοποιήσεις κάπως απότομα κάποια πράγματα. Περίεργη μέρα, I know! Μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο σου πάνω στην προσπάθειά σου να υπερασπιστείς κάποιες προσωπικές σου απόψεις.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να συγκεντρωθείς σε όσα έχεις να κάνεις, ακόμα κι αν υπάρξουν δυσκολίες και πολλά γεγονότα που ίσως σε ζορίσουν. Μίλα μόνο μέχρι εκεί που σε παίρνει. Το παραπέρα άστο για άλλη μέρα. Διατήρησε ακέραιη την ψυχραιμία σου- όσο γίνεται αυτό. Βάλε όρια σε αυτούς που έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν. Πού θα πάει όλο αυτό;
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια παρασκηνιακά σκηνικά που μάλλον σήμερα θα αποκαλυφθούν. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κινηθείς ούτε εσύ παρασκηνιακά. Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να δεις πολύ διαφορετικές εξελίξεις από ότι περίμενες και όλο αυτό να δώσει παραπάνω στην ένταση που ήδη υπάρχει. Μη γίνεις υπερβολικός.
Αιγόκερως
DO’S: Ψυχραιμία, αλλά και λεπτοί και προσεκτικοί χειρισμοί είναι τα highlights της ημέρας. Κινήσου κατά αυτόν τον τρόπο και- πίστεψέ με- δεν πρόκειται να χάσεις! Ανάλυσε κατά πόσο σε γεμίζουν ακόμα κάποιες συνεργασίες που υπάρχουν τώρα στη ζωή σου μεν, αλλά κάνε διαπραγματεύσεις και για καινούργιες. Γιατί όχι έτσι; Προσοχή στο οικονομικό.
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην εκνευριστείς, αν κάποιοι επιλέξουν σήμερα να ζητήσουν πολλά μεν, αλλά να απαιτήσουν να πληρώσουν λίγα δε. Στο καλό! Αυτό έχω να πω μόνο! Στα ερωτικά, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με το αμόρε, αν συμβούν κάποια εκρηκτικά σκηνικά. Μη διστάσεις όμως να πάρεις και τις αποστάσεις σου, ώστε να ηρεμήσεις.
Υδροχόος
DO’S: Οι τόνοι γύρω σου ανεβαίνουν, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει εσύ να αποφύγεις. Διατήρησε, λοιπόν, την ψυχραιμία σου. Πάντως σίγουρα θα προκύψουν κάποια νέα δεδομένα. Οπότε σου προτείνω να είσαι alert και ψύχραιμος, ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Εκρηκτικό το κλίμα στο σπίτι; Κάνε κάτι για να το διαχειριστείς! Μωρό είσαι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποια σκηνικά που θα συμβούν σήμερα. Όλα στο παιχνίδι είναι! Μην εκνευρίζεσαι, επειδή νιώθεις πως δεν παράγεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνος σου εντωμεταξύ αυτό! Μη γίνεις απόλυτος, απότομος έως και σκληρός ούτε με τους συναδέλφους, αλλά ούτε και με τους δικούς σου ανθρώπους.
Ιχθύες
DO’S: Γίνε πιο συγκεκριμένος σε αυτά που σκέφτεσαι για να μπορέσεις να κινηθείς ανάλογα και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να τα πεις όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους στόχους σου. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για ορισμένα άτομα του κύκλου σου κι αυτό όλο και κάτι θα αλλάξει μέσα σου.
DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την ένταση μέσα σου να ξεφύγει, αλλά μην αρνείσαι ούτε να συμβιβαστείς με κάποια πράγματα που πρέπει, καθώς έτσι είναι, πάει και τελείωσε. Μην απογοητευτείς από αυτά που ακούς μεν, μην τα πεις έξω από τα δόντια δε. Και δεν θα κερδίσεις κάτι και τη ζαχαρένια σου θα χαλάσεις. Όμως μην τα κρατάς κι όλα μέσα σου.
