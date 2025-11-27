DO’S: Πρόσεχε γιατί η σημερινή μέρα προβλέπεται έντονη. Γι’ αυτό προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις πρώτα τα πράγματα μέσα σου ή ακόμα και να δικαιολογήσεις ορισμένες έντονες συμπεριφορές. Ξέρεις εσύ από αυτά άλλωστε! Πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να ξεθολώσεις το θολό μυαλό σου. Σταμάτα να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην ξενερώσεις με τις συμπεριφορές που βλέπεις από ορισμένους φίλους. Μπορεί να φταίει το βαρύ κλίμα που υπάρχει μεταξύ σας και σε αυτό έχεις βάλει σίγουρα κι εσύ το χεράκι σου. Για να μην πω κυρίως εσύ! Αν σκόρπισες τα χρήματά σου και τώρα τα περιμένεις πίσω πώς και πώς, καλά να πάθεις! Μάθημα ζωής!