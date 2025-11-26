newspaper
Συμβαίνει τώρα:
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Τι προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Γερμανία για φόρους και συντάξεις
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 17:14

Τι προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Γερμανία για φόρους και συντάξεις

Η πρόταση του ΔΝΤ για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν της γερμανικής κυβέρνησης

Mια εντελώς διαφορετική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη Γερμανία συνιστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η υπόδειξη του Ταμείου έχει να κάνει με τις πληρωμές συντάξεων, οι οποίες –όπως προτείνεται– θα πρέπει να συνδέονται με τον πληθωρισμό αντί με την αύξηση των μισθών καθώς αυτό θα περιόριζε την αύξηση των συντάξεων.

Βέβαια, η πρόταση του ΔΝΤ για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν της γερμανικής κυβέρνησης, επισημαίνει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και αυτό ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Το ΔΝΤ συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση ότι «θα πρέπει να υιοθετήσει μια εντελώς νέα πορεία» και επεκτείνει την πρότασή του υποδεικνύοντας ότι για να κλείσουν τα κενά στον προϋπολογισμό, θα μπορούσαν να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι σε ορισμένους τομείς.

Φόροι περιουσίας στη Γερμανία

Ειδικότερα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( ΔΝΤ ) παροτρύνει τη γερμανική κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους περιουσίας. Πιθανές επιλογές για την ενοποίηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού περιλαμβάνουν το «κλείσιμο των κενών στον φόρο κληρονομιάς» και την «αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και του φόρου αλκοόλ, οι οποίοι είναι σχετικά χαμηλοί στη Γερμανία », αναφέρει το ΔΝΤ στη νέα του ανάλυση για τη γερμανική οικονομία.

Ωστόσο, ένα άλλο αίτημα είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει αναταραχή στους πολιτικούς κύκλους στο Βερολίνο καθώς ήδη τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Το ΔΝΤ εκτός από τη σύνδεση των συντάξεων με τον πληθωρισμό , συνιστά αυξημένες κρατήσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση «προκειμένου να δημιουργηθούν αποταμιεύσεις και ταυτόχρονα να τονωθεί η ανάπτυξη μέσω βελτιωμένων κινήτρων για μεγαλύτερη εργασιακή ζωή».

Η έκθεση του ΔΝΤ για την κατάσταση της γερμανικής οικονομίας είναι ετήσια όπως για όλες τις χώρες -μέλη του Ταμείου. Φέτος, ωστόσο, η έκθεση είναι πιθανό να διαβαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη Γερμανία.

Η «ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που έχουν να παρατηρηθούν από την αρχή της χιλιετίας. Η γερμανική οικονομία απειλείται με στασιμότητα για τρίτο συνεχόμενο έτος και αυτό είναι συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ot.gr

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με τον Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ: Πρόβλημα με Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, καθώς σύμφωνα με την «AS» η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 26.11.25

Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στις 13:30 η συνάντηση των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης Betsson με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για την παραχώρηση του «Αλεξανδρείου Μελάθρου».

Σύνταξη
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ
Όσα κατέθεσε 26.11.25

Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δυο γυναίκες που τότε βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. 26.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19
Youth League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
