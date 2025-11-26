Τι προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Γερμανία για φόρους και συντάξεις

Mια εντελώς διαφορετική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη Γερμανία συνιστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η υπόδειξη του Ταμείου έχει να κάνει με τις πληρωμές συντάξεων, οι οποίες –όπως προτείνεται– θα πρέπει να συνδέονται με τον πληθωρισμό αντί με την αύξηση των μισθών καθώς αυτό θα περιόριζε την αύξηση των συντάξεων.

Βέβαια, η πρόταση του ΔΝΤ για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν της γερμανικής κυβέρνησης, επισημαίνει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και αυτό ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Το ΔΝΤ συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση ότι «θα πρέπει να υιοθετήσει μια εντελώς νέα πορεία» και επεκτείνει την πρότασή του υποδεικνύοντας ότι για να κλείσουν τα κενά στον προϋπολογισμό, θα μπορούσαν να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι σε ορισμένους τομείς.

Φόροι περιουσίας στη Γερμανία

Ειδικότερα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( ΔΝΤ ) παροτρύνει τη γερμανική κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους περιουσίας. Πιθανές επιλογές για την ενοποίηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού περιλαμβάνουν το «κλείσιμο των κενών στον φόρο κληρονομιάς» και την «αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και του φόρου αλκοόλ, οι οποίοι είναι σχετικά χαμηλοί στη Γερμανία », αναφέρει το ΔΝΤ στη νέα του ανάλυση για τη γερμανική οικονομία.

Ωστόσο, ένα άλλο αίτημα είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει αναταραχή στους πολιτικούς κύκλους στο Βερολίνο καθώς ήδη τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Το ΔΝΤ εκτός από τη σύνδεση των συντάξεων με τον πληθωρισμό , συνιστά αυξημένες κρατήσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση «προκειμένου να δημιουργηθούν αποταμιεύσεις και ταυτόχρονα να τονωθεί η ανάπτυξη μέσω βελτιωμένων κινήτρων για μεγαλύτερη εργασιακή ζωή».

Η έκθεση του ΔΝΤ για την κατάσταση της γερμανικής οικονομίας είναι ετήσια όπως για όλες τις χώρες -μέλη του Ταμείου. Φέτος, ωστόσο, η έκθεση είναι πιθανό να διαβαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη Γερμανία.

Η «ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που έχουν να παρατηρηθούν από την αρχή της χιλιετίας. Η γερμανική οικονομία απειλείται με στασιμότητα για τρίτο συνεχόμενο έτος και αυτό είναι συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ot.gr