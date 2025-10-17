newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι σκοτεινές προβλέψεις του ΔΝΤ για το γαλλικό χρέος
Διεθνής Οικονομία 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Οι σκοτεινές προβλέψεις του ΔΝΤ για το γαλλικό χρέος

«Αν δεν μειώσει δραστικά τα ελλείμματά της, η Γαλλία κινδυνεύει να καταστεί υπερχρεωμένη όπως η Ελλάδα και η Ιταλία»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Οικονομικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Βιτόρ Γκασπάρ δεν μάσησε τα λόγια του. Κληθείς την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον να σχολιάσει την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία, απάντησε περιγράφοντας τη μεγάλη εικόνα.

Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι «αν η Γαλλία δεν μειώσει δραστικά τα ελλείμματά της έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, ρισκάρει να βρεθεί εξίσου χρεωμένη όσο είναι η Ελλάδα και η Ιταλία». Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι τα σχετικά υψηλά επιτόκια που (ακόμα) επικρατούν στις αγορές δεν βοηθούν την όλη προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων.

Την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά ήταν πιο σαφής και πιο αναλυτικός – είναι εξάλλου Γάλλος. «Η πολιτική αβεβαιότητα δεν βοηθά στην ενίσχυση της ήδη αναιμικής ανάπτυξης. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα είναι ανεπαρκής αν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα των δημόσιων οικονομικών μέσω της ανάπτυξης», προειδοποίησε ο Γκουρενσά.

«Πώς, λοιπόν, μπορούμε να εργαστούμε για να επανέλθουμε σε μια πιο ενάρετη τροχιά;», θέτει το προφανές ερώτημα ο ρεπόρτερ της «Les Echos» Ρισάρ Ιό. Για να απαντήσει ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου: «Από την πλευρά μας (σ.σ. του ΔΝΤ) οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στην πλευρά των δημοσίων δαπανών και όχι στην πλευρά των δημοσίων εσόδων, αποφεύγοντας όμως μέτρα λιτότητας που θα μπορούσαν να σκοτώσουν την ανάπτυξη».

Στον πάτο της Ευρώπης

«Ως έχουν τα πράγματα, το ΔΝΤ δεν είναι πολύ αισιόδοξο για την εξέλιξη του γαλλικού δημόσιου χρέους, όπως αποκαλύφθηκε στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη», παρατηρεί ο ρεπόρτερ της «Les Echos». Για να υποστηρίξει τις προβλέψεις του, το Ταμείο βασίστηκε στον προϋπολογισμό του 2025 και σε άλλα μέτρα που ορίζονται σαφώς στο νομοσχέδιο πολυετούς προϋπολογισμού 2023-2027 (ο προϋπολογισμός του 2026, σχέδιο του οποίου παρουσιάστηκε την Τρίτη, δεν λαμβάνεται υπόψη).

Το αποτέλεσμα της μελέτης του διεθνούς Οργανισμού προβλέπει το γαλλικό χρέος να φτάσει στο 129,4% το 2030 από 113,1%, που έκλεισε το 2024. «Αυτό το επίπεδο είναι πολύ κοντά σε αυτό που προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα (130,2%), η οποία κατάφερε να αντιστρέψει την τάση από την κορύφωση του χρέους που παρατηρήθηκε το 2020 (209,9%) κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid.

Η Ιταλία θα εξακολουθεί να έχει υψηλότερο χρέος από τη Γαλλία στο τέλος της δεκαετίας (137% του ΑΕΠ), αλλά, όπως και για την Ελλάδα, η τάση θα είναι πτωτική», γράφει η «Les Echos».

Με λίγα λόγια, η Γαλλία κινδυνεύει να έχει την χειρότερη επίδοση από τους εταίρους της στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρέους. Δεδομένης της προσπάθειας που απαιτείται, «θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα αν είναι βιώσιμο το επίπεδο των συνολικών δαπανών, ιδίως των συστημάτων χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας», παρατήρησε ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά.

Μέρες του 1948

Σε παγκόσμιο επίπεδο «η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά», σημείωσε εξάλλου ο Βιτόρ Γκασπάρ. «Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 1948», τόνισε το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ. Και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να φτάσει ακόμη και το 123% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ποιος ευθύνεται για την προοπτική αυτή; Όλες οι μεγάλες οικονομίες του G20, με εξαίρεση τη Γερμανία. Ο Καναδάς, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία έχουν χρέος που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ τους.

Η ανησυχία του ΔΝΤ βασίζεται στη μεταβλητότητα και την αστάθεια του χρηματοοικονομικού τοπίου. Σήμερα, η δυναμική του δημόσιου χρέους συνδέεται τόσο με τον όγκο του όσο και με το κόστος εξυπηρέτησής του. Μεταξύ της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της πανδημίας Covid-19, η αύξηση του χρέους συνοδεύτηκε από μείωση των επιτοκίων.

«Αυτό κατέστησε δυνατή τη γενική σταθεροποίηση του βάρους των τόκων στους εθνικούς προϋπολογισμούς», εξήγησε ο Βιτόρ Γκασπάρ. Η εικόνα αυτή όμως τη δεκαετία που διανύουμε έχει μεταβληθεί.

Αύξηση των επιτοκίων

«Η κατάσταση όμως έχει αλλάξει άρδην. Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί σημαντικά», πρόσθεσε ο Γκασπάρ, διευκρινίζοντας ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους έχει αυξηθεί από 2% του ΑΕΠ, που ήταν το έτος 2020 σε 2,9% το 2025, «καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο για τις κυβερνήσεις να ελέγξουν τα ελλείμματα».

Και όμως, παρατηρείται το παράδοξο ο αριθμός των χωρών με δημόσιο χρέος κάτω του 60% του ΑΕΠ να αυξάνεται συνεχώς. Το ΔΝΤ απαριθμεί περίπου 100 χώρες με χαμυλό δανεισμό, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών 55 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση λόγω χρέους ή διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να γίνουν. Μια εξήγηση είναι ότι έχουν μικρότερη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα φορολογικά τους έσοδα είναι κάτω από το 15% του ΑΕΠ τους, το επίπεδο που θεωρείται επαρκές για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρώπη: Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία – O παράγοντας Airbnb
Δείκτης Deloitte 17.10.25

Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία - O παράγοντας Airbnb

Η διαρκής άνοδος τιμών στα ακίνητα πιέζει νοικοκυριά και κυβερνήσεις στην Ευρώπη - Πώς επιτείνει η βραχυχρόνια μίσθωση τη στεγαστική κρίση - Οι δείκτες Deloitte και UBS για τον κίνδυνο «φούσκας»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο