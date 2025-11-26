Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 26.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Αν το θες, μπορείς να περάσεις παραπάνω χρόνο με το αμόρε. Αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά στο μεταξύ σας, καθώς θα καλμάρει τις εντάσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Πάντως μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα και στην οικογένεια.
DON’TS: Αν βλέπεις ότι στην παρέα σου επικρατεί ένα ψυχρό, έντονο και απότομο vibe, τότε μη διστάσεις να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις. Ωστόσο μην πιέσεις καταστάσεις, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που δεν σε αφορά τόσο άμεσα. Μην αρνηθείς να κάνεις ορισμένες καταστάσεις, καθώς μέσω αυτών ίσως να φτάσεις στην λύση που επιζητάς.
Ταύρος
DO’S: Εκμεταλλεύσου το όμορφο και γλυκό κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Προσέγγισε τα θέματα που σε αφορούν με ηρεμία μεν, γίνε πιο δεκτικός σε αυτά που ακούς δε. Βοήθησε όποιο άτομο από τον περίγυρό σου το χρειάζεται. Για να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, πρέπει να αξιοποιήσεις τα συναισθήματα και τις ιδέες σου.
DON’TS: Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, τότε μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι το διαφορετικό και όμορφο, προκειμένου να έρθεις πιο κοντά στο ταίρι σου. Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι ανυπόμονος, απλά και μόνο επειδή περιμένεις να συμβούν κάποιες εξελίξεις. Όλα στην ώρα τους! Μην κινείσαι βιαστικά για να μην κάνεις αχρείαστα λάθη, σωστά;
Δίδυμοι
DO’S: Αφού νιώθεις ήρεμος, γιατί δεν προσπαθείς να κάνεις όλα αυτά που έχεις χωρέσει μέσα στο πρόγραμμά σου; Αυτό βέβαια μπορείς να το κάνεις χαλαρά και χωρίς να πιέζεσαι. Παράλληλα προσπάθησε να επεξεργαστείς τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που σε αφορούν άμεσα και μπορούν να επηρεάσουν την περαιτέρω εξέλιξή σου.
DON’TS: Μην σκας για τα οικονομικά, καθώς το ερχόμενο διάστημα ενδέχεται να λάβεις υπέροχα νέα σχετικά με τον τομέα αυτόν. Μην επηρεαστείς από τον ενθουσιασμό σου, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μη γίνεις πιεστικός- ειδικά χωρίς να το καταλαβαίνεις. Στα επαγγελματικά, μην στηρίζεσαι πάνω σε άτομα που σου συμπεριφέρονται εχθρικά.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή η διάθεσή σου σήμερα είναι καλή, γιατί δεν εστιάζεις στο φλερτ γύρω σου; Έτσι όλο και κάποιο νέο γκομενάκι μπορεί να τσιμπήσεις, κάτι που θα σε ανεβάσει ακόμα περισσότερο, έτσι; Αν έχεις ήδη ταίρι, μπορείς να έρθεις ακόμα πιο κοντά του. Άλλαξε όμως τον τρόπο σου για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σε σένα και οι άλλοι.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις και μην τις αφήσεις να ξεφύγουν, γιατί τότε μπορεί να φέρουν στην επιφάνεια τις ανασφάλειες που σε μπλοκάρουν. Μη δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μην πιέζεις καταστάσεις. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλίες, καθώς έτσι θα ξεχωρίσεις.
Λέων
DO’S: Επειδή το καλλιτεχνικό σου κομμάτι γίνεται έντονο, σήμερα μπορείς να το εκφράσεις. Έτσι θα μπορέσεις να εξωτερικεύσεις και πολλά από τα συναισθήματα που νιώθεις. Μάλιστα μπορείς να κάνεις πηγή έμπνευσης όλα αυτά τα περίεργα σκηνικά που έχεις περάσει το τελευταίο διάστημα. Βρες την ηρεμία σου μέσα από τον προσωπικό σου χώρο.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αλλαγές όσον αφορά τις επαφές σου με ορισμένα άτομα. Ωστόσο επειδή τους έχεις κάνει ήδη μία πρώτη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα, μην κινηθείς άμεσα σήμερα. Αντιθέτως περίμενε να δεις πως θα κινηθούν. Μην κωλώσεις να χρησιμοποιήσεις το φλερτ είτε για να μάθεις όσα θες είτε για να γνωρίσεις κόσμο.
Παρθένος
DO’S: Κανόνισε να συναντήσεις τους φίλους σου και να περάσετε όμορφα. Αυτό θα σου φτιάξει το κέφι, θα σε χαλαρώσει, αλλά και θα σε «ανοίξει». Θα σε κάνει, δηλαδή, να εκφραστείς πιο άνετα και να μιλήσεις για τα προβλήματά σου. Ωστόσο επειδή υπάρχει μια καλή δυναμική σήμερα, πρέπει να κάνεις τα πάντα, ώστε να τη διαφυλάξεις, έτσι;
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο να συζητήσεις σχετικά με τις δουλειές και τους στόχους σου, καθώς μέσω αυτών των επαφών θα μπορέσεις να πάρεις ώθηση και να συνεχίσεις να τα διεκδικείς. Όμως μη γίνεις πιεστικός για να ολοκληρωθούν οι δουλειές γρηγορότερα. Μη διστάσεις να κάνεις ένα τελευταίο check πριν παραδώσεις το οτιδήποτε.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα καλό κλίμα, οπότε μπορείς να επικεντρωθείς στις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα, ώστε να τις ολοκληρώσεις χωρίς καν να πιεστείς. Νιώθεις ασφαλής σήμερα, άρα προσπάθησε να το διατηρήσεις αυτό. Κράτησε θετική στάση απέναντι σε οτιδήποτε κι αν συναντάς και μείνε μακριά από τα αρνητικά σχόλια.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στους απέναντι να σου δημιουργήσουν ένταση αναίτια. Στα ερωτικά, αν βλέπεις ότι επαναλαμβάνονται παρόμοια σκηνικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις αυτό – ειδικά αν δεν σου αρέσει. Μην πιέσεις καταστάσεις για τις οποίες δεν είσαι τόσο σίγουρος. Αντιθέτως δες εσύ πως αισθάνεσαι μέσα σε όλο αυτό.
Σκορπιός
DO’S: Έχεις καλή διάθεση, άρα γιατί δεν προσπαθείς να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο αισιόδοξα; Στα ερωτικά, επειδή θέλεις να επικρατήσει το ίδιο μουντ, κάνε κάτι για να γίνει αυτό, σωστά; Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις όμορφες και χαλαρές συζητήσεις, ώστε να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εστίασε στα ενδιαφέροντα που σε εξιτάρουν.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ανυπομονησία λόγω καθυστερήσεων να σε οδηγήσει σε έντονες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Μη βιάζεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα γενικώς και μην είσαι εντελώς απροετοίμαστος, γιατί εκεί είναι που κρύβονται τα λάθη. Το καταλαβαίνω πως θέλεις να περάσεις στην δράση, αλλά μήπως να περιμένεις λίγο ακόμα;
Τοξότης
DO’S: Άκου το ένστικτό σου, γιατί σήμερα είναι έντονο. Αφού καταλαβαίνεις τι παιχνίδια παίζονται γύρω σου, γιατί δεν προσαρμόζεις κι εσύ κατάλληλα τις επόμενες κινήσεις σου; Έτσι και θα πετύχεις αυτό που θέλεις, αλλά και δεν θα πιεστείς. Έρχονται νέα σχετικά με τα χρήματα, άρα κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Πάρε αποστάσεις για να είσαι ήρεμος.
DON’TS: Μην αφήνεις τις σκέψεις σου να σε κάνουν ανυπόμονο σχετικά με τις εξελίξεις που θέλεις να δεις. Όλα θα έρθουν, απλά στην ώρα τους. Μην παρασυρθείς από όλο αυτό το μουντ και μην κινηθείς εντελώς παρορμητικά. Θα σου παρουσιαστούν σήμερα κάποιες «ευκαιρίες». Μη βιαστείς να πεις «ναι». Τουλάχιστον όχι χωρίς σωστή μελέτη.
Αιγόκερως
DO’S: Περίμενε θετικά νέα σχετικά με τις συνεργασίες σου. Εσύ μπορείς να έρθεις σε επαφή με τους συνεργάτες ή με αυτούς που θέλουν να συνεργαστούν μελλοντικά μαζί σου και να δεις τι παίζει. Να δημιουργήσεις ένα θετικό κλίμα τέλος πάντων. Μπορείς να κινηθείς δημιουργικά, καθώς όσα έμοιαζαν κολλημένα σήμερα ξεκολλάνε. Κάνε το ίδιο.
DON’TS: Μη βιάζεσαι να δεις εξελίξεις, καθώς μέχρι κι εσύ έχεις αμφιβολίες. Προτείνω λοιπόν να αφήσεις τον χρόνο να δείξει τι και πως. Ωστόσο μη διστάσεις να κάνεις μία πρώτη επαφή για να δεις που στέκεσαι. Μην αγνοείς τις παρασκηνιακές κινήσεις που μπορούν όμως να σε οδηγήσουν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μην το εφαρμόσεις στα ερωτικά.
Υδροχόος
DO’S: Κινήσου με μεγαλύτερη άνεση, καθώς έχεις καλή διάθεση. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κλείσεις τις υποχρεώσεις που έχεις. Πάντως αυτό μπορεί να βγει εύκολα σήμερα. Μόλις το αντιληφθείς αυτό θα καταλάβεις ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ασχολήσου με κάτι διαφορετικό και δημιουργικό για να ανανεωθείς.
DON’TS: Μη βιάζεσαι και μην πιέζεις τα πράγματα να προχωρήσουν πιο γρήγορα από ότι πάνε ήδη. Μην κινείσαι ανοργάνωτα και μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις. Από την άλλη, μην κάνεις ούτε το λάθος να πάρεις αποφάσεις στο πόδι, χωρίς να τις έχεις αναλύσει πλήρως από πριν, γιατί μετά τα λάθη δεν θα μπορείς να τα μαζέψεις από πουθενά.
Ιχθύες
DO’S: Επειδή υπάρχει χαλαρή ατμόσφαιρα, φρόντισε να εκφραστείς άνετα και χαλαρά. Κοινώς πες όλα αυτά που θες. Προσέγγισε τα άτομα που θέλεις και δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για το μεταξύ σας. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να σταματήσεις να αγχώνεσαι μη τυχόν και δώσεις κάποιο παραπάνω κομμάτι του εαυτού σου στους άλλους.
DON’TS: Μην αφήσεις την ανάγκη σου για κουτσομπολιό να υπερισχύσει και μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, μόνο και μόνο για να μάθεις τι κάνει η κατσίκα του απέναντι! Στο λέω αυτό γιατί σήμερα μπορεί εύκολα να βρεθείς μπλεγμένος και να μην το καταλάβεις καν. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τίποτα να σε αποπροσανατολίσει.
