DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Αν το θες, μπορείς να περάσεις παραπάνω χρόνο με το αμόρε. Αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά στο μεταξύ σας, καθώς θα καλμάρει τις εντάσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Πάντως μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα και στην οικογένεια.

DON’TS: Αν βλέπεις ότι στην παρέα σου επικρατεί ένα ψυχρό, έντονο και απότομο vibe, τότε μη διστάσεις να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις. Ωστόσο μην πιέσεις καταστάσεις, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που δεν σε αφορά τόσο άμεσα. Μην αρνηθείς να κάνεις ορισμένες καταστάσεις, καθώς μέσω αυτών ίσως να φτάσεις στην λύση που επιζητάς.