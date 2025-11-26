Δεν ξοδεύτηκε: Έτσι γιόρτασε ο Ρόνι Γουντ τα 50 του χρόνια ως μέλος των Rolling Stones

Έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε τόσο πολύ στις φωτογραφίες και τα live των Rolling Stones που οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι βρισκόταν εκεί από το ξεκίνημα τους. Ωστόσο ο Ρόνι Γουντ είναι ο τελευταίος που μπήκε στην παρέα των Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς.

Ήταν το 1975 όταν ο Μικ Τέιλορ αποφάσιζε πως ήρθε η ώρα να κάτι κάτι διαφορετικό «καθώς στους Stones δεν ήμουν καθόλου δημιουργικός». Κάπως έτσι άρχισαν οι οντισιόν και αφού πέρασαν διάφοροι μουσικοί -ανάμεσά τους ο Ρόρι Γκάλαχερ και ο Τζεφ Μπεκ- ο κλήρος έπεσε στον 78χρονο κιθαρίστα.

Για τον Μικ Τζάγκερ η απόφαση ήταν εύκολη – ο Ρόνι Γουντ είχε συνεργαστεί και παλιότερα με τον Κιθ Ρίτσαρντς και έδειχνε να ταιριάζει στο στυλ των Stones.

Από τότε πέρασαν 50 χρόνια, ο Γουντ έχει πάρει μέρος σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του αγγλικού συγκροτήματος, ενώ έχει μπει και δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame – τόσο τους Stones όσο και ως ο κιθαρίστας των The Faces.

Κάπως έτσι αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να γιορτάσει αυτό τον μισό αιώνα ζωής του ως μέλος των Rolling Stones, αλλά όχι όπως θα το έκανε ένας rock star.

Ο Ρόνι Γουντ αντί για ένα μεγάλο πάρτυ, αποφάσισε να δημιουργήσει τη νέα του προσωπική συλλογή Paint it Black, ζωγραφίζοντας τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Άλλωστε είναι γνωστό πως μετά την κιθάρα, η μεγάλη του αγάπη είναι τα πινέλα.

Μπορεί πολλοί κριτικοί να τον έχουν «σταυρώση» για την απόφασή του να μπει στον κόσμο της Τέχνης, όμως ο ίδιος δεν φαίνεται να το βάζει κάτω.

«Μέσα από αυτά τα πορτραίτα ήθελα να αποτυπώσω το πνεύμα του Μικ, του Κιθ, του Τσάρλι και το δικό μου, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των συναυλιών μας» είπε ο Γουντ σε ανακοίνωσή του. «Είναι απίστευτο ότι πέρασαν 50 χρόνια και είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό το ταξίδι».

Τώρα το τι θα πουν οι κριτικοί Τέχνης είναι άλλο θέμα.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons