Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Ο Ρόνι Γουντ αποκάλυψε πως η δουλειά για το νέο άλμπουμ των Faces έχει προσωρινά σταματήσει, καθώς –όπως είπε– είναι δύσκολο «να συντονιστούν τα προγράμματά τους».

Οι φήμες για επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος, στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Ροντ Στιούαρτ και ο ντράμερ Κένι Τζόουνς, κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Αναζωπυρώθηκαν μάλιστα τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο Γουντ ανέβηκε στη σκηνή του Glastonbury 2025 στο πλευρό του Στιούαρτ, ερμηνεύοντας μαζί το κλασικό Stay With Me.

YouTube thumbnail

Οι δυσκολίες

Ο Τζόουνς είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σε συνέντευξή του στην Telegraph, ότι ο νέος δίσκος είναι ήδη σε εξέλιξη, αποκαλύπτοντας πως η μπάντα έχει ηχογραφήσει «περίπου 11 τραγούδια» στα RAK Studios του Λονδίνου.

Μιλώντας τώρα στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, ο Γουντ εξήγησε πως η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, κυρίως λόγω των φορτωμένων προγραμμάτων όλων των μελών: «Έχουμε μερικά τραγούδια από παλιά στα οποία δουλεύουμε, αλλά είναι δύσκολο να ταιριάξουν οι χρόνοι μας», είπε.

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό».

15 σύνολο

Οι Faces είχαν ξαναβρεθεί στη σκηνή το 2020 στα BRIT Awards, όπου έπαιξαν το Stay With Me. Την επόμενη χρονιά, ο Γουντ είχε αποκαλύψει στους Times ότι οι τρεις μουσικοί είχαν αρχίσει να ηχογραφούν νέο υλικό, ενώ ο Στιούαρτ είχε προσθέσει πως έχουν έτοιμα «15 τραγούδια, μερικά παλιά και μερικά καινούρια, όλα εξαιρετικά». Ο Τζόουνς είχε επιβεβαιώσει: «Είναι ένα μείγμα ανέκδοτων και νέων κομματιών – ο Ροντ γράφει τους στίχους και είναι πολύ ενθουσιασμένος».

Ο πληκτράς Ίαν ΜακΛάγκαν έφυγε από τη ζωή το 2014, ενώ ο μπασίστας Ρόνι Λέιν είχε πεθάνει το 1997.

Η εμφάνιση του Στιούαρτ στο φετινό Glastonbury απέσπασε τέσσερα αστέρια από το NME, που σημείωσε: «Ίσως έφταιγε η ζέστη ή το κυριακάτικο hangover, αλλά το κοινό ήταν πιο ήσυχο απ’ ό,τι συνήθως. Παρ’ όλα αυτά, η φωνή του Στιούαρτ παραμένει αψεγάδιαστη και το σόου του γεμάτο λάμψη και ενέργεια».

