Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να καθιερώσει μια ετήσια, δημόσια έκθεση, η οποία θα συγκεντρώνει και θα αποτυπώνει όλους τους Κοινωνικούς, Περιβαλλοντικούς & Οικονομικούς δείκτες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που διεξήχθη διαδικτυακά, με κύριο θέμα την «Ενημέρωση επί των κανόνων/προδιαγραφών εκπόνησης των «Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας» (ΕΚΕΦΙ) στα υπό σύνταξη Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των νησιών της Π.Ν.Α.Ι.».

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Δρ. Παναγιώτης Βουλέλης, Διδάκτωρ Πολεοδόμος, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τις Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς καθώς θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται περισσότερη επιστήμη στη δημόσια συζήτηση». Όπως σημείωσε, συχνά η κοινή αντίληψη για το τι θεωρείται “κορεσμένο” βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες και όχι σε αντικειμενικά δεδομένα. «Αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρες κοινωνίες δεν μπορεί να λαμβάνονται με βάση το συναίσθημα ή την προσωπική εντύπωση. Χρειαζόμαστε μετρήσιμα στοιχεία, τεχνικούς δείκτες και επιστημονική τεκμηρίωση. Εμείς ως Περιφέρεια θα συνεχίσουμε στο τρίπτυχο επιστήμη – επιστήμη – επιστήμη», υπογράμμισε.

Ο κ. Βουλέλης, παρουσιάζοντας τη διεθνή εμπειρία, εξήγησε ότι διεθνώς η φέρουσα ικανότητα λειτουργεί ως ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο εντοπίζει προβλήματα, καθοδηγεί παρεμβάσεις και υποδεικνύει διορθωτικές κινήσεις. Στην Ελλάδα, μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέκτησε και κανονιστικά χαρακτηριστικά, «χωρίς όμως να αποτελεί εργαλείο αποτροπής της ανάπτυξης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φέρουσα ικανότητα

Ο κ. Βουλέλης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία –όπως σημείωσε– είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας και μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που διαθέτει πλέον με Προεδρικό Διάταγμα ειδική Διεύθυνση Φέρουσας Ικανότητας, στον νέο Οργανισμό λειτουργίας της. «Αυτό επιτρέπει την παραγωγή, αξιολόγηση και παρακολούθηση δεδομένων σε μόνιμη βάση. Είναι μια εξαιρετική θεσμική καινοτομία», ανέφερε.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι ο μεγάλος στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας έκθεσης καταγραφής όλων των Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών & Οικονομικών δεικτών κάθε νησιού, με απεικόνιση των εξελίξεων και των μεταβολών από χρονιά σε χρονιά.

Όπως ανέφερε, η ειδική Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας της Περιφέρειας, θα αξιοποιήσει δεδομένα από ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ, αλλά και από τα τοπικά και ειδικά χωροταξικά σχέδια, συγκεντρώνοντάς τα σε μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα με πλήρη και συστηματική ενημέρωση, που θα επιτρέπει την ετήσια παρακολούθηση των μεταβολών στους βασικούς δείκτες. Παράλληλα, προτείνεται η έκδοση ενός βιβλιοδετημένου τεύχους με χαρτογραφική αποτύπωση της ταυτότητας κάθε νησιού ξεχωριστά.

«Για εμάς αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι ένα ακόμη βήμα• είναι ένα πραγματικό άλμα. Δεσμευόμαστε να δουλέψουμε για την θεσμοθέτηση αυτής της ετήσιας έκδοσης, η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο», κατέληξε ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου