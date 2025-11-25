H Μeta σκέφτεται να αγοράσει τσιπ από τη Google, η μετοχή της Nvidia κατρακυλά

Υποχώρησε η μετοχή της Nvidia μετά την αναφορά ότι η Meta Platforms βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να δαπανήσει δισεκατομμύρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google, υποδηλώνοντας ότι ο ηγέτης στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο προχωράει στις προσπάθειές του να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή του best-seller επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης της βιομηχανίας.

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPU της Google ως εναλλακτική λύση έναντι των τσιπ της Nvidia

Η Meta βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση των τσιπ — γνωστών ως μονάδες επεξεργασίας τανυστών ή TPU — σε κέντρα δεδομένων το 2027, σύμφωνα με το Information, το οποίο επικαλείται μια ανώνυμη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις. Η Meta ενδέχεται επίσης να νοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της Google το επόμενο έτος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, σημείωσε άνοδο έως και 2,7% στις συναλλαγές αργά το απόγευμα, ενώ η Nvidia σημείωσε πτώση 2,7% σε κάποιο σημείο.

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPU ως εναλλακτική λύση έναντι των τσιπ της Nvidia, που αποτελούν το «χρυσό πρότυπο» για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, από τη Meta έως την OpenAI, οι οποίες χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και τη λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης. Η Google είχε προηγουμένως συνάψει συμφωνία για την προμήθεια έως και 1 εκατομμυρίων τσιπ στην Anthropic. Ωστόσο, η Nvidia παραμένει κυρίαρχη στην αγορά.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, ο αναλυτής της Seaport Jay Goldberg την χαρακτήρισε «πολύ ισχυρή επικύρωση» για τα TPU. «Πολλοί άνθρωποι το είχαν ήδη σκεφτεί και πιθανώς τώρα το σκέφτονται ακόμη περισσότεροι», είπε.

Εκπρόσωποι της Meta αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή στο Bloomberg, ενώ η Google δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα.

Ανοδο και για τις ασιατικές μετοχές που σχετίζονται με την Alphabet

Οι ασιατικές μετοχές που σχετίζονται με την Alphabet σημείωσαν άνοδο στις αρχές της Τρίτης στις ασιατικές αγορές. Στη Νότια Κορέα, η IsuPetasys, η οποία προμηθεύει πολυεπίπεδες πλακέτες στην Alphabet, σημείωσε άνοδο 18% και έφτασε σε νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ. Στην Ταϊβάν, οι μετοχές της MediaTek αυξήθηκαν σχεδόν 5%.

Μια συμφωνία με τη Meta — μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως σε δαπάνες για κέντρα δεδομένων και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης — θα σήμαινε μια νίκη για την Google. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από το αν τα τσιπ tensor μπορούν να αποδείξουν την ενεργειακή απόδοση και την υπολογιστική ισχύ που απαιτούνται για να γίνουν μια βιώσιμη επιλογή μακροπρόθεσμα.

Το τσιπ tensor — που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ειδικά για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης — κερδίζει έδαφος εκτός της εταιρείας που το ανέπτυξε ως μέσο εκπαίδευσης και εκτέλεσης σύνθετων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η ελκυστικότητά του ως εναλλακτική λύση έχει αυξηθεί σε μια εποχή που εταιρείες σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για την υπερβολική εξάρτηση από την Nvidia, σε μια αγορά όπου ακόμη και η Advanced Micro Devices βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πρώτη θέση.

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών, ή GPU, το τμήμα της αγοράς τσιπ που κυριαρχείται από την Nvidia, δημιουργήθηκαν για να επιταχύνουν την απόδοση των γραφικών — κυρίως σε βιντεοπαιχνίδια και άλλες εφαρμογές οπτικών εφέ — αλλά αποδείχθηκαν κατάλληλες για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορούν να χειριστούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και υπολογισμών. Τα TPU, από την άλλη πλευρά, είναι ένας τύπος εξειδικευμένου προϊόντος γνωστού ως ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής, ή μικροτσίπ που έχουν σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Τα τσιπ tensor προσαρμόστηκαν επίσης ως επιταχυντές για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στις εφαρμογές της Google. Επειδή η Google και η μονάδα DeepMind της αναπτύσσουν πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το Gemini, η εταιρεία μπόρεσε να μεταφέρει τα διδάγματα από αυτές τις ομάδες στους σχεδιαστές τσιπ. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα προσαρμογής των τσιπ έχει ωφελήσει τις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: OT.gr