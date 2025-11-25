science
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
H Μeta σκέφτεται να αγοράσει τσιπ από τη Google, η μετοχή της Nvidia κατρακυλά
25 Νοεμβρίου 2025 | 15:11

H Μeta σκέφτεται να αγοράσει τσιπ από τη Google, η μετοχή της Nvidia κατρακυλά

Μια συμφωνία με τη Meta — μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως σε δαπάνες για κέντρα δεδομένων και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης — θα σήμαινε μια νίκη για την Google στην ΑΙ.

Σύνταξη
Spotlight

Υποχώρησε η μετοχή της Nvidia μετά την αναφορά ότι η Meta Platforms βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να δαπανήσει δισεκατομμύρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google, υποδηλώνοντας ότι ο ηγέτης στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο προχωράει στις προσπάθειές του να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή του best-seller επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης της βιομηχανίας.

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPU της Google ως εναλλακτική λύση έναντι των τσιπ της Nvidia

Η Meta βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση των τσιπ — γνωστών ως μονάδες επεξεργασίας τανυστών ή TPU — σε κέντρα δεδομένων το 2027, σύμφωνα με το Information, το οποίο επικαλείται μια ανώνυμη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις. Η Meta ενδέχεται επίσης να νοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της Google το επόμενο έτος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, σημείωσε άνοδο έως και 2,7% στις συναλλαγές αργά το απόγευμα, ενώ η Nvidia σημείωσε πτώση 2,7% σε κάποιο σημείο.

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPU ως εναλλακτική λύση έναντι των τσιπ της Nvidia, που αποτελούν το «χρυσό πρότυπο» για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, από τη Meta έως την OpenAI, οι οποίες χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και τη λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης. Η Google είχε προηγουμένως συνάψει συμφωνία για την προμήθεια έως και 1 εκατομμυρίων τσιπ στην Anthropic.  Ωστόσο, η Nvidia παραμένει κυρίαρχη στην αγορά.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, ο αναλυτής της Seaport Jay Goldberg την χαρακτήρισε «πολύ ισχυρή επικύρωση» για τα TPU. «Πολλοί άνθρωποι το είχαν ήδη σκεφτεί και πιθανώς τώρα το σκέφτονται ακόμη περισσότεροι», είπε.

Εκπρόσωποι της Meta αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή στο Bloomberg, ενώ η Google δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα.

Χάρη στα τσιπ ΑΙ, η NVidia έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 4 τρισ. δολάρια (Reuters)

Χάρη στα τσιπ ΑΙ, η NVidia έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 4 τρισ. δολάρια (Reuters)

Ανοδο και για τις ασιατικές μετοχές που σχετίζονται με την Alphabet

Οι ασιατικές μετοχές που σχετίζονται με την Alphabet σημείωσαν άνοδο στις αρχές της Τρίτης στις ασιατικές αγορές. Στη Νότια Κορέα, η IsuPetasys, η οποία προμηθεύει πολυεπίπεδες πλακέτες στην Alphabet, σημείωσε άνοδο 18% και έφτασε σε νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ. Στην Ταϊβάν, οι μετοχές της MediaTek αυξήθηκαν σχεδόν 5%.

Μια συμφωνία με τη Meta — μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως σε δαπάνες για κέντρα δεδομένων και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης — θα σήμαινε μια νίκη για την Google. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από το αν τα τσιπ tensor μπορούν να αποδείξουν την ενεργειακή απόδοση και την υπολογιστική ισχύ που απαιτούνται για να γίνουν μια βιώσιμη επιλογή μακροπρόθεσμα.

Το τσιπ tensor — που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ειδικά για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης — κερδίζει έδαφος εκτός της εταιρείας που το ανέπτυξε ως μέσο εκπαίδευσης και εκτέλεσης σύνθετων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η ελκυστικότητά του ως εναλλακτική λύση έχει αυξηθεί σε μια εποχή που εταιρείες σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για την υπερβολική εξάρτηση από την Nvidia, σε μια αγορά όπου ακόμη και η Advanced Micro Devices βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πρώτη θέση.

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών, ή GPU, το τμήμα της αγοράς τσιπ που κυριαρχείται από την Nvidia, δημιουργήθηκαν για να επιταχύνουν την απόδοση των γραφικών — κυρίως σε βιντεοπαιχνίδια και άλλες εφαρμογές οπτικών εφέ — αλλά αποδείχθηκαν κατάλληλες για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορούν να χειριστούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και υπολογισμών. Τα TPU, από την άλλη πλευρά, είναι ένας τύπος εξειδικευμένου προϊόντος γνωστού ως ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής, ή μικροτσίπ που έχουν σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Τα τσιπ tensor προσαρμόστηκαν επίσης ως επιταχυντές για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στις εφαρμογές της Google. Επειδή η Google και η μονάδα DeepMind της αναπτύσσουν πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως το Gemini, η εταιρεία μπόρεσε να μεταφέρει τα διδάγματα από αυτές τις ομάδες στους σχεδιαστές τσιπ. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα προσαρμογής των τσιπ έχει ωφελήσει τις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: OT.gr

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση
LGBTQI+ 25.11.25

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι οι γάμοι ομοφύλων πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας ότι η άρνηση παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
Champions League 25.11.25

Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο... διαρρέει από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από ένα κομβικό -όπως φαίνεται- ματς για τη «Βασίλισσα» και τον Ισπανό τεχνικό, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Δηλώσεις στο CBS 25.11.25

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος - Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
Europa League 25.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Θλάση έχει υποστεί ο Αλμπάν Λαφόν, την ώρα που ο Πέδρο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
