Η Alphabet έκλεισε τη Δευτέρα με αξία κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, και αναμένεται να γίνει η τέταρτη εταιρεία που θα εισέλθει στο «κλαμπ» των κολοσσών με αυτή την τεράστια χρηματιστηριακή αξία, καθώς η μητρική εταιρεία της Google βρίσκεται σε ανοδική πορεία χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5% και έφτασε στο ρεκόρ των 316 δολαρίων, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση 3,82 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή έχει ανέβει σχεδόν 70% μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τους ανταγωνιστές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Microsoft και Amazon.com.

Η Nvidia, η Microsoft και η Apple έχουν ήδη φτάσει σε αξία τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά σήμερα μόνο η Nvidia και η Apple παραμένουν στη λίστα.

Η άνοδος αντανακλά μια εντυπωσιακή αναστροφή της στάσης απέναντι στην Alphabet, αφού ορισμένοι επενδυτές φοβήθηκαν ότι η εταιρεία είχε χάσει το πλεονέκτημά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, παρόλο που η Alphabet εφηύρε μεγάλο μέρος της βασικής τεχνολογίας πίσω από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet ανέκτησε τη δυναμική της φέτος, μετατρέποντας την επιχείρηση cloud της, που κάποτε ήταν δευτερεύουσα, σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, προσελκύοντας την Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, ως επενδυτή και κερδίζοντας ισχυρές πρώτες κριτικές για το νέο της μοντέλο Gemini 3.

Ο Steve Sosnick, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Interactive Brokers, δήλωσε ότι η συμμετοχή της Berkshire υπήρξε βασικός παράγοντας έλξης για τους επενδυτές.

«Παρόλο που είναι αμφίβολο αν ο Γουόρεν Μπάφετ είχε κάποιο ρόλο σε αυτή την αγορά… η αγορά εξακολουθεί να πιστεύει πως ό,τι κάνει η Berkshire αξίζει κανείς να τη μιμηθεί και, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό ισχύει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Sosnick.

Ανάκαμψη μετοχής Google

Η μετοχή της Google έχει επίσης ανακάμψει, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας βγήκαν σχεδόν αλώβητες από την αντιμονοπωλιακή πίεση που άρχισε κατά την πρώτη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία απέφυγε την αναγκαστική πώληση του προγράμματος περιήγησης Chrome, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι η δραστηριότητά της στον τομέα της αναζήτησης αποτελεί παράνομο μονοπώλιο, αλλά δεν προχώρησε στην εντολή διάσπασής της.

Ωστόσο, αυτό το ορόσημο ενδέχεται να πυροδοτήσει φόβους για την άνοδο των αποτιμήσεων, η οποία, όπως προειδοποιούν ορισμένοι επιχειρηματικοί ηγέτες, έχει αποσυνδέσει τις κινήσεις της αγοράς από τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, προκαλώντας ανησυχίες για μια φούσκα που θυμίζει την έκρηξη των dot-com της δεκαετίας του 1990.

Μια σειρά κυκλικών συμφωνιών μεταξύ της OpenAI και της Nvidia – δύο από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης – έχουν επίσης ενισχύσει τους φόβους.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Google βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην ισχυρή ταμειακή της ροή, στα εσωτερικά της τσιπ που αποτελούν εναλλακτική λύση στους ακριβούς επεξεργαστές της Nvidia και στην εκτεταμένη δραστηριότητα της στον τομέα της διαδικτυακής αναζήτησης, η οποία ήδη επωφελείται από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.

