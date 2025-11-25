Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Συγκλονίζει το βίντεο για για τις γυναικοκτονίες, που δίνει φωνή σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν και δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δίνει για πρώτη φορά φωνή στις ιστορίες τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μέλη του Οργανισμού.

Δολοφονημένες από τους συντρόφους και συζύγους τους γυναίκες «ζωντανεύουν» μέσω AI, για να ακουστούν ξανά και ζητούν από όλους μας να μη σιωπούμε.

Συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες: «Σήμερα είμαι εκείνη»

Στο βίντεο «Σήμερα είμαι εκείνη», οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη, Ντόρας Ζαχαριά ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

«Είμαι μία και είμαστε όλες», λένε οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα και φωνάζουν πως καμιά δεν είναι μόνη, ζητώντας από όσες βιώνουν κακοποίηση να μιλήσουν για να σωθούν.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν.

«Για εκείνη ήταν αργά, για εμένα όμως, για εσένα και για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες προλαβαίνεις», είναι το μήνυμα που στέλνει το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος».

Το βίντεο ζητά να σταματήσουμε να αγνοούμε τα σημάδια, να ακούμε τις γυναίκες που μιλούν, να δράσουμε προτού είναι αργά. «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος», τονίζεται στο βίντεο.

Συντελεστές: Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική επιμέλεια, επιμέλεια κειμένου & AI: Αντώνης Αγγελίδης Κείμενο: Δρ. Κέλλυ Ιωάννου Αφήγηση: Εριέττα Δρακοπούλου