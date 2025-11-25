Ανδρουλάκης: «Έχουμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών»

Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τις γυναίκες βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ άφησαν λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε από τον κακοποιητή της.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή της με έναν τραγικό τρόπο που αποκάλυψε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ πρόσθεσε πως η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δυστυχώς, η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα. Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών, αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και τόνισε πως «έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή, που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία».

Καρχιμάκης: «Καμία μόνη. Καμία αόρατη»

Ανάρτηση για την σημερινή ήμερα έκανε και ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Για όσες στο χέρι σφίξαν κλειδιά γινόμαστε όλες/οι μαζί μια γροθιά. Σήμερα είναι η μέρα ενάντια στην έμφυλη βία. Και όμως από το 2020 μέχρι σήμερα στην χώρα μας έχουμε θρηνήσει πάνω από 80 γυναικοκτονίες. Πάνω από 80 γυναίκες δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας. Αυτές οι τραγωδίες, δεν είναι φυσικό φανόμενο, δεν είναι μία ακόμα είδηση στα δελτία των 8, είναι απότοκος και κρατικής αδιαφορίας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Δείτε την ανάρτηση του Λευτέρη Καρχιμάκη.