Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 25.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- «Κατάφωρος ρατσισμός»: Σάλο προκάλεσε ακροδεξιά Αυστραλιανή γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα
- Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
- Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις
- Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Διευθέτησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει. Αν είσαι σε φάση διακανονισμών, τότε βάλε τα δυνατά σου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να πάρεις μία ανάσα ως προς αυτό. Διαχειρίσου το άγχος σου. Μπορείς σήμερα να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις, καθώς μόνο έτσι θα σταματήσεις να μεγαλοποιείς καταστάσεις στο κεφάλι σου.
DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου όσον αφορά το κυνήγι των στόχων που έχεις θέσει για τον εαυτό σου. Μην θεωρείς πως υπάρχει αρνητικό κλίμα εναντίον σου, αν δεν έχεις λογικές αποδείξεις γι’ αυτό, καθώς μάλλον είναι απλά στο μυαλό σου. Αυτό πάει από φίλους μέχρι και εργασιακό περιβάλλον. Μην αρχίσεις τις μπηχτές εξαιτίας αυτού.
Ταύρος
DO’S: Σήμερα η επικοινωνία βελτιώνεται, άρα εγώ θα έλεγα να το εκμεταλλευτείς αυτό. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις πιο απλές τις συζητήσεις, προκειμένου να γίνουν πιο ξεκάθαρες και άρα να βγάλεις κάποια άκρη. Έτσι θα καταφέρεις να ακουστείς χωρίς να χρειαστεί να φωνάξεις, τέλειο; Παράλληλα μπορείς να βρεις τις χαμένες ισορροπίες σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, ίσως να σου ανατεθούν αρκετές ευθύνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αγχωθείς ακραία ή να γίνεις έντονος, έτσι; Μην είσαι αρνητικός στο feedback που σου δίνεται. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου, καθώς έτσι θα ξεπεράσεις τα εμπόδια. Μη δώσεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να ζητήσεις χαρές ή διευκολύνσεις, προκειμένου να προχωρήσεις μπροστά τις δουλειές σου γρηγορότερα και ευκολότερα. Βέβαια πρέπει κι εσύ από πλευράς σου να είσαι σε θέση να προσαρμόσεις λίγο το πρόγραμμά σου για να είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου. Οργάνωσε σωστά τις σκέψεις και τις κινήσεις σου.
DON’TS: Μην αφήνεις παρεξηγήσεις ή μισόλογα να συνεχίζουν να πλανώνται στην ατμόσφαιρα. Μη γίνεσαι απόλυτος, απλά επειδή φοβάσαι ότι οι απόψεις και οι ιδέες σου δε θα γίνουν δεκτές ή ότι κάποιος μπορεί να σου την πει. Μη γίνεσαι έντονος γενικώς, γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, αρκεί να τους το ζητήσεις, σωστά;
Καρκίνος
DO’S: Στα ερωτικά, μπορείς να γίνεις πιο γλυκός στα λόγια και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Φλέρταρε ελεύθερα, άσε την άλλη πλευρά να κάνει αυτό που ξέρει και μετά κρίνε αν αξίζει ή όχι. Οι συζητήσεις επαγγελματικού περιεχομένου πάνε καλά.
DON’TS: Μην κωλώσεις να προτείνεις τις εναλλακτικές που σου έρχονται. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο σου λόγω του ότι επανέρχονται οι έντονες σκέψεις που κάνεις μέσα στο κεφάλι σου και δεν τις μοιράζεσαι ποτέ με κανέναν. Πρόβλημά σου νομίζω! Μην προσπαθήσεις να επιβληθείς σε κανέναν. Μην είσαι αγύριστο κεφάλι κι άκου τι σου λένε οι άλλοι.
Λέων
DO’S: Η μέρα είναι πιο χαλαρή, άρα μπορείς κι εσύ να διαφυλάξεις στην καλή σου ψυχολογία. Κάνε κάποιες συζητήσεις – μάλλον τελεσίδικες – με συγκεκριμένα άτομα από τον κύκλο σου. Φρόντισε ομως και να πεις αυτά που καιρό θέλεις, αλλά και να ακούσεις την άλλη πλευρά. Αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως! Go with the flow- κι αυτό θα εκτιμηθεί.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο. Ωστόσο μη διστάσεις να θέσεις και κάποιους κανόνες, έτσι ώστε να είσαι εσύ ο άνετος. Μην εμπλακείς σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή και κουτσομπολιά, καθώς δεν θα ωφεληθείς. Άσε που μπορεί και να εκτεθείς στο τέλος. Μην χάσεις την ψυχραιμία ή τα διπλωματικά σου skills.
Παρθένος
DO’S: Τακτοποίησε πρώτα κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου και μετά προχώρα σε ξεκάθαρες συζητήσεις. Έτσι και θα νιώσεις σίγουρος, αλλά και θα μπορέσεις να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που λες. Παράλληλα προϋποθέτει να ακούς και την άλλη πλευρά, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά μην επηρεαστείς από την πίεση που επικρατεί και μην αγχωθείς ακραία εξαιτίας αυτής, γιατί έτσι χάνεις τα μάτια σου από τον στόχο. Μην είσαι ανοργάνωτος και μην αγνοείς τους συναδέλφους που θέλουν να προσφέρουν βοήθεια ή έστω την άποψη και τις εναλλακτικές λύσεις τους. Από την άλλη, μην κινείσαι βιαστικά.
Ζυγός
DO’S: Επειδή θες να υπάρξει ηρεμία γύρω σου, θα πρότεινα να μπεις σε χαλαρές συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα γύρω σου. Παράλληλα μπορείς να εκφράσεις τα παράπονά σου σχετικά με αυτά που δεν σου αρέσουν, καθώς έτσι και θα βρεθούν οι χαμένες ισορροπίες, αλλά θα επανέλθει και η ηρεμία.
DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος στις συζητήσεις που κάνεις κι έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς και θετική έκβαση μπορούν να έχουν, αλλά και κάποια νέα επαγγελματική πρόταση μπορεί να γεννηθεί. Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ ούτε για τα ερωτικά, αλλά ούτε και για τα επαγγελματικά σου. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος, σωστά;
Σκορπιός
DO’S: Συνέχισε να κινείσαι με γνώμονα τη δημιουργικότητα. Κάνε κάποιες ωφέλιμες συζητήσεις, για να βρεις τους απέναντι στη μέση και να λύσετε τις μεταξύ σας διαφορές. Βέβαια αυτό θα συμβεί μόνο καταλάβουν εκείνοι τι είναι αυτό που ενοχλεί εσένα κι εσύ καταλάβεις τι ενοχλεί εκείνους, έτσι; Πάντως μπορείς να κάνεις ότι θες σήμερα χαλαρά.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις όρια. Απλά μην το κάνεις με απότομο τρόπο λόγω του ότι έχεις έντονα συναισθήματα. Στα ερωτικά, υπάρχει όμορφη ατμόσφαιρα, οπότε μην τη διαταράξεις. Μην αρνηθείς την βοήθεια που θέλει να σου δώσει η οικογένειά σου ως προς τα οικονομικά, καθώς όλο και κάτι το απρόοπτο ίσως συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις!
Τοξότης
DO’S: Εδώ και καιρό κάνεις πρόβα κάποια συγκεκριμένη συζήτηση που θέλεις να συμβεί. Σήμερα νομίζω πως ήρθε η στιγμή για να την κάνεις πραγματικότητα. Μπορείς να το κρατήσεις κρυφό, δηλαδή ανάμεσα σε εσένα και στους άμεσα εμπλεκόμενους. Βρες τις χαμένες σου ισορροπίες, καθώς είναι κάτι που θέλεις πολύ. Οργάνωσε τα πάντα σωστά.
DON’TS: Έχεις να κάνεις κάποιες δουλειές. ΟΚ, δεκτό. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι όμως τόσο πολύ πια! Μη διστάσεις να καταστρώσεις ένα σχέδιο Α και ένα σχέδιο Β για να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος με τα οικονομικά και κυρίως όχι τόσο σπάταλος!
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν ζόρικες καταστάσεις που πιέζουν κι εσένα και τους συναδέλφους σου. Μήπως λοιπόν πρέπει σήμερα να τους πιάσεις από το χεράκι και να κάνετε μία συζήτηση, προκειμένου να βρείτε τη χρυσή τομή; Μόνο αν πέσουν οι τόνοι θα μπορέσεις να αντιληφθείς πόσο μεγάλη εκτίμηση υπάρχει προς το πρόσωπό σου.
DON’TS: Αν νιώθεις ότι κάποιοι φίλοι σου έχουν αλλάξει vibe προς εσένα, τότε μην κωλώσεις να τους το συζητήσεις. Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά μεν, μη διστάσεις να δώσεις παραπάνω έμφαση σε αυτά δε. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, καθώς μόνο πίσω σε πάνε. Στα ερωτικά, μην αποκαλύπτεις τα πάντα. Μη γίνεις υπερβολικός χωρίς λόγο.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή έχεις μια καλύτερη διάθεση σήμερα, θα σου πρότεινα, να αφεθείς στην απόλαυση των πραγμάτων που σου αρέσουν περισσότερο. Βρες μικρές στιγμές μέσα στην καθημερινότητα και αφιέρωσέ τες στο ταίρι σου, αν έχεις. Μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Μπορείς να γίνεις και λίγο πιο άμεσος και πιο αποφασιστικός στις κινήσεις σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί δεν θα σε ωφελήσει κάπου όλο αυτό το αρνητικό vibe. Αν είσαι ελεύθερος, τότε μην απογοητεύεσαι, γιατί μία νέα γνωριμία είναι προ των πυλών. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί ενδέχεται να υπάρξει μία πρόταση για κάτι νέο. Μην την αφήσεις να πάει χαμένη λοιπόν.
Ιχθύες
DO’S: Θες να κάνεις κάποιες συζητήσεις; Τέλεια! Πρέπει απλά να είσαι πολύ σίγουρος για αυτά που θα πεις, πριν τα πεις! Αλλιώς καλύτερα να μην πεις τίποτα. Αν τώρα ακούσεις καμία χαζομάρα, απάντησε όπως πρέπει. Βέβαια αν μπεις ήρεμος σε αυτή τη διαδικασία, τότε κανένας δεν θα μπορέσει να σου πει τίποτα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε αποπροσανατολίσει με τον περίεργο τρόπο του. Ταυτόχρονα μην αγχώνεσαι και μην φοβάσαι ότι οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει το τελευταίο διάστημα θα πάνε στράφι. Γιατί τόσο αρνητικότητα; Μήπως να το ρίξεις λίγο στο χιούμορ για να τη βγάλεις καθαρή; Μην είσαι απρόσεκτος όμως στον τρόπο σου.
- Χρυσό κέρμα του 1609 που κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ’ καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία
- ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 4 νέες παρεμβάσεις
- Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
- Google: Υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο στο Gemini Live – Η αναβαθμισμένη λειτουργία ξεκίνησε
- Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1: Προβάδισμα… Ευρώπης απέναντι στους Βλαχοδήμο, Αλμέιδα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 25.11.2025]
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 0-1: Ήττα – σοκ για την ομάδα του Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις