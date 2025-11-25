DO’S: Διευθέτησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει. Αν είσαι σε φάση διακανονισμών, τότε βάλε τα δυνατά σου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να πάρεις μία ανάσα ως προς αυτό. Διαχειρίσου το άγχος σου. Μπορείς σήμερα να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις, καθώς μόνο έτσι θα σταματήσεις να μεγαλοποιείς καταστάσεις στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου όσον αφορά το κυνήγι των στόχων που έχεις θέσει για τον εαυτό σου. Μην θεωρείς πως υπάρχει αρνητικό κλίμα εναντίον σου, αν δεν έχεις λογικές αποδείξεις γι’ αυτό, καθώς μάλλον είναι απλά στο μυαλό σου. Αυτό πάει από φίλους μέχρι και εργασιακό περιβάλλον. Μην αρχίσεις τις μπηχτές εξαιτίας αυτού.