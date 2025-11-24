magazin
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Τζίμι Κλιφ: Πέθανε ο τζαμαϊκανός θρύλος της ρέγκε
Τζίμι Κλιφ: Πέθανε ο τζαμαϊκανός θρύλος της ρέγκε

Ο Τζίμι Κλιφ έφυγε από τη ζωή σήμερα 24 Νοεμβρίου σε ηλικία 81 ετών

Η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά τον Τζίμι Κλιφ, έναν από τους θεμελιωτές της ρέγκε και έναν καλλιτέχνη που συνέδεσε όσο λίγοι τη φωνή του με την «ψυχή» της Τζαμάικα.

Σύμφωνα με τον Guardian, o τραγουδιστής και ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη κρίση και στη συνέχεια πνευμονία.

Στο μήνυμά της στο Instagram ευχαρίστησε τους θαυμαστές του «που του έδιναν δύναμη σε όλη του τη διαδρομή», ενώ το αντίο συνυπέγραψαν και τα παιδιά τους, Λίλτι και Άκεν.

YouTube thumbnail

Φωνή που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο

Με το χαρισματικό του ηχόχρωμα και τραγούδια όπως τα You Can Get It If You Really Want, Wonderful World, Beautiful People, Vietnam και I Can See Clearly Now, ο Κλιφ κατάφερε να ενώσει τον παγκόσμιο ακροατή με έναν ήχο που γεννήθηκε στα σοκάκια του Κίνγκστον και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, η υποκριτική του παρουσία στο θρυλικό The Harder They Come (1972) τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο, χαρίζοντάς του μια θέση στον πυρήνα της πολιτιστικής ιστορίας της Τζαμάικα.

YouTube thumbnail

Τα πρώτα χρόνια και η άνοδος

Γεννημένος το 1944 στο Σεντ Τζέιμς, ο Κλιφ μετακόμισε στο Κίνγκστον στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Εκεί συνεργάστηκε με τον παραγωγό Λέσλι Κονγκ ύστερα από ένα τραγούδι που έγραψε για να τον πείσει να δουλέψουν μαζί.

Αφού σημείωσε πρώτες τοπικές επιτυχίες, η καριέρα του εκτοξεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν υπέγραψε στην Island Records και άρχισε να συστήνει τη ρέγκε σε ένα διεθνές κοινό που μέχρι τότε τη γνώριζε ελάχιστα.

YouTube thumbnail

Οι επιτυχίες που καθόρισαν μια εποχή

Το 1969 μπήκε στο βρετανικό Top 10 με το Wonderful World, Beautiful People, ένα τραγούδι που συνδύαζε κοινωνικό σχόλιο και αισιοδοξία.

Ακολούθησαν το Wild World (1970) και φυσικά το The Harder They Come, της ταινίας και του σάουντρακ που άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο της ρέγκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ο Κλιφ έχει αναγνωρίσει ότι γνώριζε καλά τον κόσμο που περιέγραφε η ταινία, αφού μεγάλωσε σε «περιοχές γεμάτες συμμορίες» στο Κίνγκστον.

YouTube thumbnail

Αναζητήσεις, επιστροφές και δεύτερη άνθηση

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 αποσύρθηκε προσωρινά, ταξιδεύοντας στην Αφρική και ασπαζόμενος το Ισλάμ – μια περίοδος που αποτυπώθηκε στο άλμπουμ Give Thankx (1978).

Στα ’80s επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέδειξε το τραγούδι του Trapped, ενώ το 1994 μια νέα γενιά τον γνώρισε μέσα από το I Can See Clearly Now στο σάουντρακ της ταινίας Cool Runnings.

YouTube thumbnail

Συνεργασίες και κληρονομιά

Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως οι Rolling Stones, ο Στινγκ και ο Τιμ Άρμστρονγκ των Rancid – με τον οποίο κέρδισε και Γκράμι.

Το Refugees (2022), σε συνεργασία με τον Γουάικλεφ Ζαν, αποτέλεσε την τελευταία δισκογραφική «πινελιά» σε μια πορεία άνω των 30 άλμπουμ.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τον χαρακτήρισε «αληθινό πολιτιστικό γίγαντα».

Και πράγματι, η κληρονομιά του Τζίμι Κλιφ παραμένει ζωντανή σε κάθε ρυθμό που κουβαλά λίγη από τη φωτιά της ρέγκε.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Stream magazin
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Ιταλία 22.11.25

Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ολοκληρώθηκε 24.11.25

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Σύνταξη
Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!

Ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ του @onetpl αναφέρει ότι η Μόσχα εξετάζει τη διοργάνωση ενός νέου ποδοσφαιρικού τουρνουά 8–12 χωρών. Η κίνηση έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη «εναλλακτική Eurovision» που διοργάνωσε η Ρωσία,

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
Διεθνής Οικονομία 24.11.25

Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας την έχει αφήσει ευάλωτη

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
