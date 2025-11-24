Τζίμι Κλιφ: Πέθανε ο τζαμαϊκανός θρύλος της ρέγκε

Η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά τον Τζίμι Κλιφ, έναν από τους θεμελιωτές της ρέγκε και έναν καλλιτέχνη που συνέδεσε όσο λίγοι τη φωνή του με την «ψυχή» της Τζαμάικα.

Σύμφωνα με τον Guardian, o τραγουδιστής και ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη κρίση και στη συνέχεια πνευμονία.

Στο μήνυμά της στο Instagram ευχαρίστησε τους θαυμαστές του «που του έδιναν δύναμη σε όλη του τη διαδρομή», ενώ το αντίο συνυπέγραψαν και τα παιδιά τους, Λίλτι και Άκεν.

Φωνή που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο

Με το χαρισματικό του ηχόχρωμα και τραγούδια όπως τα You Can Get It If You Really Want, Wonderful World, Beautiful People, Vietnam και I Can See Clearly Now, ο Κλιφ κατάφερε να ενώσει τον παγκόσμιο ακροατή με έναν ήχο που γεννήθηκε στα σοκάκια του Κίνγκστον και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, η υποκριτική του παρουσία στο θρυλικό The Harder They Come (1972) τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο, χαρίζοντάς του μια θέση στον πυρήνα της πολιτιστικής ιστορίας της Τζαμάικα.

Τα πρώτα χρόνια και η άνοδος

Γεννημένος το 1944 στο Σεντ Τζέιμς, ο Κλιφ μετακόμισε στο Κίνγκστον στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Εκεί συνεργάστηκε με τον παραγωγό Λέσλι Κονγκ ύστερα από ένα τραγούδι που έγραψε για να τον πείσει να δουλέψουν μαζί.

Αφού σημείωσε πρώτες τοπικές επιτυχίες, η καριέρα του εκτοξεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν υπέγραψε στην Island Records και άρχισε να συστήνει τη ρέγκε σε ένα διεθνές κοινό που μέχρι τότε τη γνώριζε ελάχιστα.

Οι επιτυχίες που καθόρισαν μια εποχή

Το 1969 μπήκε στο βρετανικό Top 10 με το Wonderful World, Beautiful People, ένα τραγούδι που συνδύαζε κοινωνικό σχόλιο και αισιοδοξία.

Ακολούθησαν το Wild World (1970) και φυσικά το The Harder They Come, της ταινίας και του σάουντρακ που άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο της ρέγκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ο Κλιφ έχει αναγνωρίσει ότι γνώριζε καλά τον κόσμο που περιέγραφε η ταινία, αφού μεγάλωσε σε «περιοχές γεμάτες συμμορίες» στο Κίνγκστον.

Αναζητήσεις, επιστροφές και δεύτερη άνθηση

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 αποσύρθηκε προσωρινά, ταξιδεύοντας στην Αφρική και ασπαζόμενος το Ισλάμ – μια περίοδος που αποτυπώθηκε στο άλμπουμ Give Thankx (1978).

Στα ’80s επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέδειξε το τραγούδι του Trapped, ενώ το 1994 μια νέα γενιά τον γνώρισε μέσα από το I Can See Clearly Now στο σάουντρακ της ταινίας Cool Runnings.

Συνεργασίες και κληρονομιά

Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως οι Rolling Stones, ο Στινγκ και ο Τιμ Άρμστρονγκ των Rancid – με τον οποίο κέρδισε και Γκράμι.

Το Refugees (2022), σε συνεργασία με τον Γουάικλεφ Ζαν, αποτέλεσε την τελευταία δισκογραφική «πινελιά» σε μια πορεία άνω των 30 άλμπουμ.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τον χαρακτήρισε «αληθινό πολιτιστικό γίγαντα».

Και πράγματι, η κληρονομιά του Τζίμι Κλιφ παραμένει ζωντανή σε κάθε ρυθμό που κουβαλά λίγη από τη φωτιά της ρέγκε.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian