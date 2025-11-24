newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σε ιδιώτες η «καρδιά» των ΕΛΤΑ για 8 χρόνια
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 06:10

Σε ιδιώτες η «καρδιά» των ΕΛΤΑ για 8 χρόνια

Διαγωνισμός για τα Κέντρα Διαλογής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη - Ποιοι τα διεκδικούν

Κώστας Ντελέζος, Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

«Εκκαθάριση εν λειτουργία» είναι το κρυφό σχέδιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα ΕΛΤΑ, παραχωρώντας κομμάτι κομμάτι τα «φιλέτα» της επιχείρησης σε ιδιώτες «φίλους» της, με πιλότο το σχέδιο εκποίησης της άλλοτε κρατικής Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Ο διαγωνισμός βγήκε «εν κρυπτώ» στον… αέρα από την προηγούμενη διοίκηση

Ηδη, το τελευταίο διάστημα έχουν παραχωρηθεί δεκάδες Κέντρα Διανομής απευθείας σε ιδιώτες, ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες παραχωρήθηκε στην PwC για 42 μήνες, έναντι 10 εκατ. ευρώ (δηλαδή 10.400 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα!), και η διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών των ΕΛΤΑ.

Ωστόσο, το μεγάλο «ξεδόντιασμα» των ΕΛΤΑ, που θα αφήσει την επιχείρηση μόνο με λίγα καταστήματα, αναμένεται να «πυροδοτηθεί» την ερχόμενη Δευτέρα. Εως το απόγευμα της ίδιας μέρας, έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν οι προσφορές για διαγωνισμό που βγήκε «εν κρυπτώ» στον… αέρα από την προηγούμενη διοίκηση και αφορά την παραχώρηση σε ιδιώτες, για 8 χρόνια, της λειτουργίας των μεγάλων υπερσύγχρονων αυτοματοποιημένων Κέντρων Διαλογής (ΚΔ) των ΕΛΤΑ σε Αθήνα (Κρυονέρι) και Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο), τα οποία αποτελούν την καρδιά των Ταχυδρομείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, παραχωρείται στους ιδιώτες για 8 έτη η λειτουργία των ΚΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η προμήθεια, εγκατάσταση, διαλειτουργικότητα και συντήρηση του εξοπλισμού αυτοματοποίησης για αλληλογραφία και δέματα, καθώς και η λειτουργία Sorting-as-a-Service (SaaS).

Ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου 2025, όμως δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, λόγω της αλλαγής στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά τον πανελλήνιο σάλο που προκάλεσε η αναγγελία του «ξαφνικού θανάτου» για 204 καταστήματα, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρ. Σκλήκα.

Αγνοώντας τη θύελλα των αντιδράσεων, ουσιαστικά, η νέα μεταβατική διοίκηση των ΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Υπερταμείο και με το πράσινο φως της κυβέρνησης, συνεχίζει ακάθεκτη το έργο τής προηγούμενης διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρεί τώρα να παραχωρήσει σε ιδιώτες που διάκεινται φιλικά προς την κυβέρνηση το ΚΔ Αθηνών που βρίσκεται στο Κρυονέρι και το ΚΔ της Θεσσαλονίκης στο Ωραιόκαστρο.

Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα κέντρα που είναι εξοπλισμένα με το πρώτο ρομποτικό σύστημα διαλογής αντικειμένων στην Ευρώπη! Τα σημεία που κάνουν τη διαφορά στα δύο υπό παραχώρηση κέντρα είναι η ταχύτατη διαλογή των αντικειμένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (με ταχύτητες +250% σε σχέση με τα άλλα συμβατικά κέντρα), με δυνατότητα αυτόματης ζύγισης, αλλά και διασφάλιση της παράδοσης στον πελάτη σε 1 ημέρα!

Αγνωστη παραμένει η τύχη του τρίτου Κέντρου Διαλογής των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, για το οποίο η φημολογία αναφέρει ότι πιθανότατα θα οδηγηθεί στους ιδιώτες με νέο διαγωνισμό, ενώ εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, δεν αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο του λουκέτου.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Διαλογής σε μια ταχυδρομική επιχείρηση όπως τα ΕΛΤΑ θεωρούνται η καρδιά της λειτουργίας τους, καθώς απελευθερώνουν τη δυναμική της εταιρείας, προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ταχυδρομικές υπηρεσίες ακόμη υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Η αξία των δύο Κέντρων Διαλογής

Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο ΚΔ Αττικής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2007, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και το πιο σύγχρονο ΚΔ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ με το ποσό των 35 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο κέντρο διαθέτει 120 mini robots που αξιοποιούν πλήρως τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να διαχειρίζονται 5.800 αντικείμενα την ώρα, οδηγώντας τα σε 192 εξόδους για παράδοση! Το κέντρο Κρυονερίου έφερε τα ΕΛΤΑ, από πλευράς υποδομών, στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία. Αντίστοιχη δυναμική διαθέτει και το Κέντρο Διαλογής στη Θεσσαλονίκη, που διαθέτει πλέον 45 mini robots, τα οποία διαχειρίζονται 2.800 αντικείμενα την ώρα, οδηγώντας τα σε 120 εξόδους.

Πάντως, από τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι «το μοντέλο της αναδιάρθρωσης για τα ΚΔ περιγράφει πως οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ θα παραμείνουν ως έχουν» και πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις συμβάσεις (μόνο) του τακτικού προσωπικού. «Η παραχώρηση της λειτουργίας δεν συνδυάζεται με μείωση του εργατικού κόστους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι πριν από τα δύο Κέντρα Διαλογής η διοίκηση των ΕΛΤΑ εκχώρησε απευθείας σε ιδιώτες και 20 Κέντρα Διανομής σε Αθήνα, Κρήτη, Κόρινθο και Θεσσαλονίκη, «ξεδοντιάζοντας» το πλέον αποδοτικό κομμάτι της επιχείρησης, που θεωρείται ως το core business για όλες τις σύγχρονες ταχυδρομικές εταιρείες.

Ποιο είναι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες

Στον διαγωνισμό για τα ΚΔ συμμετέχει η ONEX Technology Systems & Business Solutions, θυγατρική του Ομίλου Onex που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, που βρέθηκαν αυτές τις ημέρες στην επικαιρότητα λόγω της ανάπτυξής τους σε εναλλακτικό εμπορικό λιμάνι της χώρας για τη μεταφορά ειδικά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σημειώνεται, ότι η Onex έχει ήδη εμπλοκή στα ΕΛΤΑ, καθώς «νοικιάζει» εργαζόμενους στα ταχυδρομεία, μετά την εθελούσια έξοδο περίπου 2.000 εργαζομένων το 2021. Το «ενοικιαζόμενο» προσωπικό της Onex μείωσε σημαντικά το μισθολογικό κόστος της εταιρείας. Το ζήτημα είχε τότε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι αμοιβές των «ενοικιαζόμενων» υπαλλήλων ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές και οι θέσεις εργασίας επισφαλείς. Παράλληλα, η ONEX έχει αναλάβει τη μεταφορά της αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ μέσω 220 περίπου συμβάσεων συνολικής αξίας άνω των 120 εκατ. ευρώ!

Επιπλέον, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η West Postal Services (WPS), θυγατρική του Ομίλου WEST ΑΕ, του οποίου ηγείται ο πατρινός επιχειρηματίας Αντώνης Ποταμίτης. Η WPS, που έχει την έδρα της στον Γέρακα, κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 10,5 εκατ. ευρώ με σταθερά αυξητική τάση, βασιζόμενη στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία της καινοτομία είναι η υπηρεσία Max Speed Delivery, που εγγυάται αυθημερόν παράδοση.

Η WPS θεωρείται ανερχόμενη υπηρεσία στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναπτύσσει λύσεις στον τομέα της τελικής παράδοσης (last mile delivery) μέσω drones.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο