«Κάτω τα χέρια από τα ΕΛΤΑ»: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα «λουκέτα» σε καταστήματα
«Η συρρίκνωση και η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ μας αφορά όλους»
«Κάτω τα χέρια από τα ΕΛΤΑ» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το κατάστημα της οδού Ιπποκράτους στα Εξάρχεια.
Οι διαδηλωτές αντιδρούν στο μπαράζ «λουκέτων» που ξεκίνησε από τις 3 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται αντίστοιχες κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές όπως η Νίκαια, το Περιστέρι, η Νέα Φιλαδέλφεια και ο Άλιμος.
«Δημόσια υπηρεσία που έχει ανάγκη η κοινωνία»
Οι συγκεντρωμένοι χαρακτηρίζουν την πρόσφατη ανακοίνωση για αναστολή κλεισίματος καταστημάτων στην περιφέρεια ως «έναν ελιγμό για να κατευνάσει τις αντιδράσεις», τονίζοντας πως στην πράξη «την ίδια ώρα επιμένει στην συρρίκνωση».
Βασικό επιχείρημα των διαδηλωτών είναι ο αντίκτυπος αυτών των αποφάσεων στο κοινωνικό σύνολο.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η συρρίκνωση και η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ μας αφορά όλους», καλώντας τους πολίτες να αντιδράσουν ώστε «να μην αφήσουμε να οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση μια ακόμη δημόσια υπηρεσία που έχει ανάγκη η κοινωνία».
