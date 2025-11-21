«Κάτω τα χέρια από τα ΕΛΤΑ»: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα «λουκέτα» σε καταστήματα

​«Κάτω τα χέρια από τα ΕΛΤΑ» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το κατάστημα της οδού Ιπποκράτους στα Εξάρχεια.

​Οι διαδηλωτές αντιδρούν στο μπαράζ «λουκέτων» που ξεκίνησε από τις 3 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται αντίστοιχες κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές όπως η Νίκαια, το Περιστέρι, η Νέα Φιλαδέλφεια και ο Άλιμος.

​«Δημόσια υπηρεσία που έχει ανάγκη η κοινωνία»

​Οι συγκεντρωμένοι χαρακτηρίζουν την πρόσφατη ανακοίνωση για αναστολή κλεισίματος καταστημάτων στην περιφέρεια ως «έναν ελιγμό για να κατευνάσει τις αντιδράσεις», τονίζοντας πως στην πράξη «την ίδια ώρα επιμένει στην συρρίκνωση».

​Βασικό επιχείρημα των διαδηλωτών είναι ο αντίκτυπος αυτών των αποφάσεων στο κοινωνικό σύνολο.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η συρρίκνωση και η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ μας αφορά όλους», καλώντας τους πολίτες να αντιδράσουν ώστε «να μην αφήσουμε να οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση μια ακόμη δημόσια υπηρεσία που έχει ανάγκη η κοινωνία».