ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

Λίγες μέρες την απόφαση για το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, προχώρησε στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου ύψους 461.000 ευρώ, προκειμένου να καλύπτεται για ενδεχόμενες ζημίες που ενδέχεται να του καταλογιστούν για τη διοίκηση του οργανισμού.

Η σχετική απόφαση για την ασφάλιση ελήφθη στις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή το ίδιο βράδυ όπου πραγματοποιούνταν η άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στην κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είχαν ακουστεί σκληρές εκφράσεις. Οι βουλευτές «άστραψαν και βρόντηξαν» ενώ ακούστηκαν εκφράσεις όπως «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ» και «με εσάς ισχύει το… ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος».

Τότε είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται η πρόθεση του Σκλήκα να αποχωρήσει από τη θέση του. Μια μέρα ο κ. Σκλήκας παραιτείται και αναφέρει ως αιτία τις ποικίλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από βουλευτές, που τον «οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού (σ.σ. «εξυγίανσης» των ΕΛΤΑ) καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής».

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης του ομίλου ΕΛΤΑ, με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2025 (00:00) έως 25 Σεπτεμβρίου 2026 (23:59). Η κάλυψη αφορά, συνεπώς, και τις τελευταίες 40 κρίσιμες ημέρες του Σκλήκα στη διοίκηση των Ταχυδρομείων.

Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο δεν αφορά μόνο τον πρώην CEO, αλλά και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τους γενικούς διευθυντές — συνολικά περίπου 15 άτομα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει την κάλυψη των ευθυνών τους.

