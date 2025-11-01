Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές που αντιδρούν στην απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

«Θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές»

Ο βουλευτής Β’ Πειραιάς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στο θέμα σημειώνοντας: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματά τους».

Και προσθέτει: «Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β’ Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου».

Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει καταληκτικά: «Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».

Δείτε την ανάρτηση: