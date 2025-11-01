Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος
- Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας
- Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για την δολοφονία 52χρονου στο Έλος Κισσάμου
- Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
- Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ
Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές που αντιδρούν στην απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.
«Θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές»
Ο βουλευτής Β’ Πειραιάς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στο θέμα σημειώνοντας: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματά τους».
Και προσθέτει: «Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β’ Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου».
Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει καταληκτικά: «Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».
Δείτε την ανάρτηση:
- Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0: Εσπασε το αήττητο των φιλοξενούμενων
- Μια έκρηξη σε οικοδομή προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια – Πάνω από 2.000 σφαίρες έπεσαν στο επεισόδιο
- Το «πείραμα» της Royal Caribbean στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις
- Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
- «Λείπουν οι δολοφονημένες»: Πώς η Ημέρα των Νεκρών έγινε διαμαρτυρία για τη βία κατά των γυναικών στο Μεξικό
- LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις