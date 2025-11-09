6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Τέλος εποχής» για τα ΕΛΤΑ, καθώς με την ολοκλήρωση της εξαγγελθείσας αναδιάρθρωσής τους, που ξεκίνησε με το κλείσιμο των πρώτων 46 καταστημάτων, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων σε όλη τη χώρα, και αναμένεται να ολοκληρωθεί(;) ύστερα από τρεις μήνες, θα μπει οριστικό λουκέτο σε 204 από τα 486 καταστήματα του δικτύου τους.

Το «Υπερταμείο» και η κυβέρνηση καλούνται να παρουσιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την… επόμενη μέρα, η οποία βρίσκει ήδη τα Ταχυδρομεία με μείον 46 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο, Χανιά και Ιεράπετρα, αλλά και με ένα… προαναγγελθέν πρόγραμμα κλεισίματος άλλων 158 καταστημάτων στην υπόλοιπη χώρα.

Επειτα από τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις, το σχέδιο που θα εμφανιστεί, όπως επισημαίνουν στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, «δεν θα πρέπει να εξαντλείται στο γιατί πρέπει να κλείσουν και τα υπόλοιπα 158 καταστήματα, αλλά τι μέλλει γενέσθαι πραγματικά με την επιχείρηση που βρίσκεται συνεχώς στο κόκκινο». Το ζητούμενο, τονίζουν χαρακτηριστικά, είναι η όλη συζήτηση να μετατοπιστεί από τη «μείωση κόστους» στο «νέο κοινωνικό μοντέλο ταχυδρομείου» με ένα πιο μικρό και πιο «έξυπνο Ταχυδρομείο», που θα λειτουργεί χωρίς να διαρραγεί η εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτό. Ηδη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, πως στόχος της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ θα είναι – σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές – να δημιουργηθούν τα λεγόμενα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, για να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία. Ανάμεσα στις ενέργειες που εξετάζονται είναι και η «σύμπραξη» των ΕΛΤΑ με δήμους, προκειμένου μέσα σε δημοτικά καταστήματα να παραχωρηθούν χώροι όπου θα παρέχονται οι βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως η αποστολή και παραλαβή αντικειμένων και η πληρωμή λογαριασμών και συντάξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές στις οποίες τελικά δεν θα προχωρήσει το «λουκέτο» των καταστημάτων είναι αυτές όπου σήμερα δεν λειτουργούν τράπεζες ή μηχανήματα ΑΤΜ. Σε αυτές τις περιοχές τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με μειωμένο προσωπικό. Οι αντιδράσεις για το σχέδιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ σχετίζονται κυρίως με την πρόσβαση των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, την απώλεια θέσεων εργασίας και τον κοινωνικό ρόλο του οργανισμού.

Στόχος η άμβλυνση των αντιδράσεων

Στελέχη που γνωρίζουν καλά τα ΕΛΤΑ και την ταχυδρομική αγορά διατύπωσαν στα «ΝΕΑ» κάποιες προτάσεις αλλαγών που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις αντιδράσεις, χωρίς να ανατρέψουν πλήρως τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Οι κυριότερες από τις προτάσεις αυτές είναι:

Ελεγχόμενη – σταδιακή εφαρμογή της αναδιάρθρωσης: Αντί για μαζικό κλείσιμο 204 καταστημάτων, θα μπορούσε να προηγηθεί η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σε 2-3 Περιφέρειες, ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις (σε εξυπηρέτηση, κόστος και τοπική οικονομία). Το μέτρο θα μπορούσε να επεκταθεί μόνο εάν τα αποτελέσματα ήταν θετικά, κίνηση που θα έδειχνε σοβαρότητα, θα απέτρεπε τον αιφνιδιασμό και θα έδινε χρόνο προσαρμογής.

Αντί για μαζικό κλείσιμο 204 καταστημάτων, θα μπορούσε να προηγηθεί η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σε 2-3 Περιφέρειες, ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις (σε εξυπηρέτηση, κόστος και τοπική οικονομία). Το μέτρο θα μπορούσε να επεκταθεί μόνο εάν τα αποτελέσματα ήταν θετικά, κίνηση που θα έδειχνε σοβαρότητα, θα απέτρεπε τον αιφνιδιασμό και θα έδινε χρόνο προσαρμογής. Δημιουργία εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης πελατών με κοινωνικά κριτήρια: Αντί να εγκαταλείπονται εσπευσμένα ολόκληρες περιοχές χωρίς υποκατάστημα, θα μπορούσε να προχωρήσει η δημιουργία «ταχυδρομικών κόμβων» σε δήμους/ΚΕΠ (πρόταση Μπένου) ή mini-ΕΛΤΑ σε σουπερμάρκετ, φαρμακεία, πρατήρια κ.λπ., ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε περιοχή (π.χ. κάθε 10 -15 χλμ.) θα έχει τουλάχιστον ένα φυσικό σημείο εξυπηρέτησης.

Αντί να εγκαταλείπονται εσπευσμένα ολόκληρες περιοχές χωρίς υποκατάστημα, θα μπορούσε να προχωρήσει η δημιουργία «ταχυδρομικών κόμβων» σε δήμους/ΚΕΠ (πρόταση Μπένου) ή mini-ΕΛΤΑ σε σουπερμάρκετ, φαρμακεία, πρατήρια κ.λπ., ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε περιοχή (π.χ. κάθε 10 -15 χλμ.) θα έχει τουλάχιστον ένα φυσικό σημείο εξυπηρέτησης. Προστασία ευάλωτων ομάδων: Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας (έχει ήδη εξαγγελθεί από τα ΕΛΤΑ) «κατ’ οίκον εξυπηρέτησης» για ηλικιωμένους και ΑμεΑ, με δυνατότητα πληρωμών και παραλαβών με προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, η υπηρεσία αυτή θα συνεργάζεται με δήμους και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ψηφιακή μετάβαση με εκπαίδευση και όχι αποκλεισμό: Επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές, ψηφιακές αποστολές) με παράλληλη εκπαίδευση πολιτών και εργαζομένων για τη χρήση τους (π.χ. σε ΚΕΠ ή κοινωφελή προγράμματα). Ετσι, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν θα θεωρηθεί απλώς «περικοπή».

Επανακατάρτιση προσωπικού: Εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλων σε νέους ρόλους (π.χ. logistics, e-commerce, ψηφιακές υπηρεσίες) και δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τεχνικές και πελατειακές δεξιότητες. Αποχωρήσεις προσωπικού με εθελούσιες εξόδους, με αξιοπρεπείς όρους και όχι απολύσεις.

Διαφάνεια και επικοινωνία: Ανοιχτή παρουσίαση των στοιχείων για το ποια καταστήματα κλείνουν και γιατί (πληθυσμός, κόστος, απόσταση από επόμενο κατάστημα) και διαβούλευση με τις τοπικές αρχές πριν από κάθε λουκέτο, με δημόσια παρουσίαση της προόδου του σχεδίου ανά εξάμηνο.

Επανεξέταση του ρόλου των ΕΛΤΑ ως φορέα Καθολικής Υπηρεσίας, με κρατική επιδότηση όπου χρειάζεται.

Premium εκδοση ΤΑ ΝΕΑ