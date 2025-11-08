Τσουκαλάς: Στα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση εφάρμοσε τη λύση Χατζηδάκη – Απαξίωση για να έρθει η ιδιωτικοποίηση

«Η κυβέρνηση δεν απαντά τι συνέβη στα ΕΛΤΑ, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος Χατζηδάκη: απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ρωτώ: το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 461.000 ευρώ για την κάλυψη αστικής ευθύνης των στελεχών, το θεωρεί η Νέα Δημοκρατία χρηστή διοίκηση; Τα έπιπλα αξίας 250.000 ευρώ είναι χρηστή διοίκηση; Διαχειριστικός έλεγχος έγινε; Ισχύει ότι υπάρχει διαχειριστικός έλεγχος που δείχνει ότι μετά το πέρας συνεργασίας των ΕΛΤΑ με συγκεκριμένη εταιρεία, η διοίκηση των Ταχυδρομείων συνέχισε να την πληρώνει και έκανε μάλιστα και εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ δεν υπήρχε παραδοτέο ή νέα σύμβαση;», συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Σχετικά με την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «έχει περάσει μια εβδομάδα και ο πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί. Τι κάνει; Από τη μια ο κ. Χρυσοχοΐδης πάει και ανακοινώνει αυτονόητα μέτρα, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες, -βάζει και μια φιοριτούρα περί FBI στην Κρήτη, σε όλα η κυβέρνηση βάζει δόσεις επικοινωνίας, και από την άλλη βάζει τον κ. Γεωργιάδη να λέει τα αντίθετα για να χαϊδεύει άλλα ακροατήρια. Παίζουν το παιχνίδι του καλού και κακού λύκου συνεχώς. Στα Τέμπη, σας θυμίζω, η κυβέρνηση έλεγε να γίνουν οι πορείες, ο κ. Γεωργιάδης δήλωνε πως όποιοι πάνε θέλουν να αποσταθεροποιηθεί η χώρα».

«Να υπάρξουν επαγγελματικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας»

Επιπλέον ανέφερε ότι απαιτείται συνδυαστικό πλέγμα μέτρων με βαθιά κοινωνικό, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό χαρακτήρα. Όπως είπε, «δεν είναι μόνο αστυνομικό θέμα. Προφανώς χρειάζονται μέτρα αυστηροποίησης ποινών αλλά απαιτείται και η ενεργοποίηση όλων των δομών -εκπαιδευτικών, περιφέρεια, αστυνομία-. Να υπάρξουν επαγγελματικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας δηλαδή να δώσουμε το περιβάλλον -ιδίως σε κάποιες ορεινές περιοχές- οι πολίτες να βγουν από το “πρότυπο”» σημείωσε.

Σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «όποια διαδικασία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα και δίνει δυνατότητες επιπλέον πόρων για τη χώρα είναι μια θετική εξέλιξη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κομματικοποιήσει επιτυχίες, που είναι εθνικές και ανήκουν σε όλες τις κυβερνήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι η προκήρυξη του μπλοκ 2 έρχεται πάνω στον νόμο του 2011, αν δεν υπήρχε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Σε όλη αυτήν τη δεκαετία έγιναν βήματα. Η κυβέρνηση θέλει να κομματικοποιήσει ένα εθνικό σχέδιο».