newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05 Νοεμβρίου 2025 | 14:06

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Πυρά στην κυβέρνηση με αιχμή τα ΕΛΤΑ, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του λουκέτου σε εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ αποκαλύπτει την βαθύτατη διαχειριστική αδυναμία της κυβέρνησης» σημειώνει και προσθέτει:

«Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό να κλείσουν υποκαταστήματα και είχε συμφωνήσει, όπως σημειώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε οργισμένη δήλωση του προς άλλους συναδέλφους του υπουργούς αποκαλύπτοντας μια κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών.

Εξάλλου, χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει».

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει επίσης ότι «επί επτά χρόνια η κυβέρνηση που στα λόγια είναι δήθεν μεταρρυθμιστική, απέτυχε να εκσυγχρονίσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τα προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Τα χρησιμοποίησε για να παίρνουν απευθείας αναθέσεις κομματικοί φίλοι και ημέτεροι.

Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
Η ανακοίνωση 05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο