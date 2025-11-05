ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»
Πυρά στην κυβέρνηση με αιχμή τα ΕΛΤΑ, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.
«Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του λουκέτου σε εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ αποκαλύπτει την βαθύτατη διαχειριστική αδυναμία της κυβέρνησης» σημειώνει και προσθέτει:
«Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό να κλείσουν υποκαταστήματα και είχε συμφωνήσει, όπως σημειώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε οργισμένη δήλωση του προς άλλους συναδέλφους του υπουργούς αποκαλύπτοντας μια κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών.
Εξάλλου, χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει».
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει επίσης ότι «επί επτά χρόνια η κυβέρνηση που στα λόγια είναι δήθεν μεταρρυθμιστική, απέτυχε να εκσυγχρονίσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τα προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Τα χρησιμοποίησε για να παίρνουν απευθείας αναθέσεις κομματικοί φίλοι και ημέτεροι.
Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση».
