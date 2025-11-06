Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα για την απόφαση κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ, με την αντιπολίτευση και όχι μόνο, να εξαπολύει σφοδρά πυρά προς το Μαξίμου.

Την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για «μετασχηματισμό» και «εξυγίανση», η κοινωνία και κόμματα, βλέπουν την αποψίλωση των δομών, τις χρυσές αμοιβές στελεχών και τις απευθείας αναθέσεις να πνίγουν έναν οργανισμό που μέχρι πρότινος ήταν κερδοφόρος.

Μιλώντας στο MEGA, για το θέμα, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου υποστήριξε πως προτεραιότητα είναι να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. «Θα γίνει ένας μετασχηματισμός με κατεύθυνση την εξυγίανση και σκοπός είναι να υπάρξει ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσα σε αυτόν τον μετασχηματισμό θα ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες των εργαζομένων. Τα ΕΛΤΑ πρέπει να γίνουν βιώσιμα και πιο ανταγωνιστικά», είπε.

Πυρά της αντιπολίτευσης για τα ΕΛΤΑ

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση πως αντιμετωπίζει τα ΕΛΤΑ με όρους λογιστικούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τους πολίτες.

«Είναι ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την υποχώρηση, εν γνώσει της κυβέρνησης, από ένα βασικό του ρόλο: να εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, εκεί ακριβώς που ζει. Αυτή η υποχώρηση γίνεται στο πλαίσιο της άσκησης νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης», είπε η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε: «Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ (Γρηγόρης Σκλήκας) αύξησε τον μισθό του από 7.000 ευρώ σε 13.000, μεταφέρονται γραφεία σε ενοικιαζόμενο κτίριο με 180.000 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα και συνάπτονται συμβάσεις 5 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό».

Η Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε γνώση, γι΄αυτό και υπερθεμάτιζε το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. «Αυτή η κακή χρήση που παρατηρήθηκε στα ΕΛΤΑ δεν έτυχε, πέτυχε. Το 2019 είχαν 5,3 εκατ. ευρώ κέρδη και μέσα στην περίοδο 2020 – 2024 γράφουν 43,5 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ζημίες τον χρόνο. Την κατασπατάλησαν σε απευθείας αναθέσεις και outsourcing», είπε.