Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

«Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει παντού», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Ant1» ότι «δεν υπήρξε κανένα σχέδιο διασφάλισης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η κυβέρνηση δεν ήρθε με ένα σχέδιο επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ΕΛΤΑ ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ψηφιακής διασύνδεσης, που οφείλει να εμπλουτίσει την ύλη. Αντιθέτως, έφερε αιφνίδιο θάνατο, στα μουλωχτά, και αποπειράθηκε με μία παραίτηση να κρύψει ευθύνες. Απαξίωσε τα ΕΛΤΑ συνειδητά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «όλοι αντιλαμβανόμαστε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναλάβει την πολιτική και οικονομική ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι γνώριζε – και αυτό προκύπτει από παντού. Χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία την περίοδο της πανδημίας. Ενώ σε άλλες χώρες αντίστοιχες υπηρεσίες προχώρησαν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και logistics, στη χώρα μας η κυβέρνηση άφησε για ακόμη μία φορά τον χώρο μόνο στην ιδιωτική αγορά».

«Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα»

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή – κάτι που προκύπτει και από τις ίδιες τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί». Παράλληλα, ζήτησε «άμεσο διαχειριστικό έλεγχο για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως υπάρχουν ερωτήματα, διότι «δόθηκαν χρήματα και πήγαν στον κουβά» και διερωτήθηκε αν «υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών; Υπάρχουν παραδοτέα σε κάθε σύμβαση με προμηθευτές; Έχουν συνταχθεί εισηγήσεις και εκθέσεις πραγματοποίησης έργου την τελευταία πενταετία;».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η ταχυδρομική υπηρεσία είναι καθολικό δικαίωμα. Εμείς ζητάμε σταθερές σχέσεις εργασίας και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όπως έκανε η υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση θα απολογηθεί».

Σχετικά με την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι «η εκλογή του Ζ. Μαμντάνι δείχνει ότι οι ανατροπές είναι εφικτές και όταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων εκείνοι αργά ή γρήγορα σε ακούν».