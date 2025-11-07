newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07 Νοεμβρίου 2025 | 20:06

OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Spotlight

Για τη θέση της Ελλάδας στο ενεργειακό τοπίο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις που προωθούνται στον χώρο των media, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OT FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

Ιστορικές ημέρες για τη χώρα

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια έκανε λόγο για «ιστορικές ημέρες για τη χώρα», όχι μόνον από ενεργειακής άποψης, δεδομένων των συμφωνιών που υπεγράφησαν, αλλά και από γεωπολιτικής σκοπιάς καθώς οι ΗΠΑ δια της παρουσίας ενεργειακών κολοσσών και κορυφαίων υπουργών έρχονται και «βάζουν τη σφραγίδα τους», ουσιαστικά σε όσα διαχρονικά η Ελλάδα πιστεύει γεγονός που στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση εντός κι εκτός γειτονιάς».

Σημείωσε ότι τέτοιου είδους εξελίξεις πρέπει να περνάνε και στους πολίτες προκειμένου να αντιληφθούν αξία τους, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα πως «όσο και αν ψηλώσει η Ελλάδα, δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «είμαστε σε μία γειτονιά που δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε στιγμή», συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα έχει επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου και ο πρωθυπουργός προτιμά να μιλά με επιχειρήματα αντί «να βγάζει στα μπαλκόνια πατριωτικές κορώνες».

Προσέθεσε επίσης πως στην δυσκολότερη συγκυρία παγκοσμίως ο πρωθυπουργός έχει καταφέρει ο ίδιος και η χώρα «όσα δεν έχουν γίνει για δεκαετίες», αναφέροντας ως παράδειγμα την ΑΟΖ με την Ιταλία, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα.

Όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη:

Η αναθεώρηση άρθρου 86

«Επιδιώκουμε διάλογο με την Τουρκία και δεν θα υποχωρήσουμε από καμία “κόκκινη” γραμμή», όπως και δεν το έκανε και κανείς πρωθυπουργός στο παρελθόν, ξεκαθάρισε. «Χωρίς να υποχωρήσεις, να μάθεις να συνομιλείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση και νέας λίστας μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι με τον πρώτο κατάλογο μαρτύρων θεωρήθηκε ότι έπρεπε η διαδικασία να ξεκινήσει με τις εκάστοτε διοικήσεις του Οργανισμού και τους διατελέσαντες υπουργούς και «να πάμε σε επόμενο κατάλογο», λέγοντας πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης δεν αρνήθηκε ποτέ να καταθέσει.

Σημείωσε ότι η τακτική της αντιπολίτευσης «για το ποιος θα πάει στην Επιτροπή» είναι για να «ξεφύγουμε από την ουσία», η οποία είναι «να δούμε τι συνέβη, να μην ξανασυμβεί και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση «έχει σπάσει αποστήματα, έχει κλείσει μέτωπο κυκλωμάτων», και κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να «αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Ανέφερε πως θα πρέπει να είναι όλοι στην ίδια σελίδα για την αναθεώρηση του άρθρου 86, έτσι ώστε να μην περνά η παραπομπή στη δικαιοσύνη από το φίλτρο κανενός κόμματος, συμπληρώνοντας πως «όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν ένα φίλτρο». Ένα φίλτρο το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα Ανώτατο Συμβούλιο την πλειοψηφία του οποίου να έχουν δικαστικοί και να αποφασίζουν αν μια υπόθεση θα πάει στο αρχείο ή όχι.

Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα χωρίς να εξηγείς το γιατί και να παρουσιάζει τις εναλλακτικές.

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ διότι «αν δεν προχωρήσει θα υπάρχει θέμα βιωσιμότητας τους» και συμπλήρωσε ότι θα έπρεπε ουσιωδώς να επικοινωνηθεί ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο, κανένας να μην χάσει τη δουλειά του και ότι σε κάθε σημείο που θα κλείσει κατάστημα παραμένει εναλλακτική. Υποστήριξε, δε, ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα «δεν είχε ειπωθεί σε κανέναν».

«Αν θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος και να εξηγούμε στην κοινωνία», είπε.

Η χώρα πατά στα πόδια της με γεωπολιτική ισχύ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά επανέλαβε πως οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και θα είναι μια εκλογική διαδικασία. Ασκώντας για άλλη μια φορά κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπεραμυνόμενος των πολιτικών της κυβέρνησης από το 2019 έως σήμερα, είπε μεταξύ άλλων πως «η χώρα της απόλυτης ανυποληψίας», είναι τώρα «μία χώρα που πατά στα πόδια της, με γεωπολιτική ισχύ».

Είπε, δε, ότι «δεν συγκρινόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ», «συγκρινόμαστε με το πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σήμερα».

«Είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις την τελευταία πενταετία να είναι περισσότερες σε σχέση με το διάστημα από 2002 έως το 2018», είπε και αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ρυθμού ανεργίας αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ «που έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό».

«Δεν γίναμε Ελβετία», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην επίμονη ακρίβεια και στην ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Ερμηνεύει, δε, την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις ως ένα μήνυμα των πολιτών: «Εμείς σας εμπιστευόμαστε, αλλά για να σας εμπιστευτούμε ξανά πρέπει να κάνετε κι άλλα».

Πρωτοβουλίες για τα media

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα είπε ότι δεν πιστεύει ότι «το βιβλίο θα είναι ψύχραιμη και ιστορική αποτύπωση. Μάλλον για μυθιστόρημα θα μιλάμε και θα το κρίνουν οι εμπειρότεροι εμού, οι κριτικοί βιβλίων» και συμπλήρωσε πως είναι στο πλαίσιο της δουλειάς του να διαβάσει το βιβλίο ενός πρώην πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στον τομέα των media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται στη Βουλή σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ΕΡΤ, που μεταξύ άλλων θα προβλέπει πως εφόσον είναι πλεονασματική θα επιστρέφεται ένα μέρος στους μόνιμους εργαζομένους και επιπλέον επιλύεται και το ανταποδοτικό. Όπως είπε η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλος περνά στην ΑΑΔΕ.

Σε επόμενες παρεμβάσεις θα υπάρξουν ρυθμίσεις για τα περιφερειακά κανάλια που λειτουργούν με προσωρινές άδειες, θα ακολουθήσουν τα ραδιόφωνα, ενώ σχετικά με την παραπληροφόρηση είπε ότι θα δρομολογηθούν δράσεις ενημέρωσης αρχικά στα σχολεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
Σαφείς βολές 07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
Τόσο στοιχειωτική 07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
Hellenic Championship 07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο