Για τη θέση της Ελλάδας στο ενεργειακό τοπίο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις που προωθούνται στον χώρο των media, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OT FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

Ιστορικές ημέρες για τη χώρα

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια έκανε λόγο για «ιστορικές ημέρες για τη χώρα», όχι μόνον από ενεργειακής άποψης, δεδομένων των συμφωνιών που υπεγράφησαν, αλλά και από γεωπολιτικής σκοπιάς καθώς οι ΗΠΑ δια της παρουσίας ενεργειακών κολοσσών και κορυφαίων υπουργών έρχονται και «βάζουν τη σφραγίδα τους», ουσιαστικά σε όσα διαχρονικά η Ελλάδα πιστεύει γεγονός που στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση εντός κι εκτός γειτονιάς».

Σημείωσε ότι τέτοιου είδους εξελίξεις πρέπει να περνάνε και στους πολίτες προκειμένου να αντιληφθούν αξία τους, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα πως «όσο και αν ψηλώσει η Ελλάδα, δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «είμαστε σε μία γειτονιά που δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε στιγμή», συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα έχει επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου και ο πρωθυπουργός προτιμά να μιλά με επιχειρήματα αντί «να βγάζει στα μπαλκόνια πατριωτικές κορώνες».

Προσέθεσε επίσης πως στην δυσκολότερη συγκυρία παγκοσμίως ο πρωθυπουργός έχει καταφέρει ο ίδιος και η χώρα «όσα δεν έχουν γίνει για δεκαετίες», αναφέροντας ως παράδειγμα την ΑΟΖ με την Ιταλία, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα.

Όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη:

<br />

Η αναθεώρηση άρθρου 86

«Επιδιώκουμε διάλογο με την Τουρκία και δεν θα υποχωρήσουμε από καμία “κόκκινη” γραμμή», όπως και δεν το έκανε και κανείς πρωθυπουργός στο παρελθόν, ξεκαθάρισε. «Χωρίς να υποχωρήσεις, να μάθεις να συνομιλείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση και νέας λίστας μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι με τον πρώτο κατάλογο μαρτύρων θεωρήθηκε ότι έπρεπε η διαδικασία να ξεκινήσει με τις εκάστοτε διοικήσεις του Οργανισμού και τους διατελέσαντες υπουργούς και «να πάμε σε επόμενο κατάλογο», λέγοντας πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης δεν αρνήθηκε ποτέ να καταθέσει.

Σημείωσε ότι η τακτική της αντιπολίτευσης «για το ποιος θα πάει στην Επιτροπή» είναι για να «ξεφύγουμε από την ουσία», η οποία είναι «να δούμε τι συνέβη, να μην ξανασυμβεί και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση «έχει σπάσει αποστήματα, έχει κλείσει μέτωπο κυκλωμάτων», και κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να «αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Ανέφερε πως θα πρέπει να είναι όλοι στην ίδια σελίδα για την αναθεώρηση του άρθρου 86, έτσι ώστε να μην περνά η παραπομπή στη δικαιοσύνη από το φίλτρο κανενός κόμματος, συμπληρώνοντας πως «όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν ένα φίλτρο». Ένα φίλτρο το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα Ανώτατο Συμβούλιο την πλειοψηφία του οποίου να έχουν δικαστικοί και να αποφασίζουν αν μια υπόθεση θα πάει στο αρχείο ή όχι.

Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα χωρίς να εξηγείς το γιατί και να παρουσιάζει τις εναλλακτικές.

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ διότι «αν δεν προχωρήσει θα υπάρχει θέμα βιωσιμότητας τους» και συμπλήρωσε ότι θα έπρεπε ουσιωδώς να επικοινωνηθεί ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο, κανένας να μην χάσει τη δουλειά του και ότι σε κάθε σημείο που θα κλείσει κατάστημα παραμένει εναλλακτική. Υποστήριξε, δε, ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα «δεν είχε ειπωθεί σε κανέναν».

«Αν θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος και να εξηγούμε στην κοινωνία», είπε.

Η χώρα πατά στα πόδια της με γεωπολιτική ισχύ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά επανέλαβε πως οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και θα είναι μια εκλογική διαδικασία. Ασκώντας για άλλη μια φορά κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπεραμυνόμενος των πολιτικών της κυβέρνησης από το 2019 έως σήμερα, είπε μεταξύ άλλων πως «η χώρα της απόλυτης ανυποληψίας», είναι τώρα «μία χώρα που πατά στα πόδια της, με γεωπολιτική ισχύ».

Είπε, δε, ότι «δεν συγκρινόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ», «συγκρινόμαστε με το πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σήμερα».

«Είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις την τελευταία πενταετία να είναι περισσότερες σε σχέση με το διάστημα από 2002 έως το 2018», είπε και αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ρυθμού ανεργίας αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ «που έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό».

«Δεν γίναμε Ελβετία», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην επίμονη ακρίβεια και στην ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Ερμηνεύει, δε, την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις ως ένα μήνυμα των πολιτών: «Εμείς σας εμπιστευόμαστε, αλλά για να σας εμπιστευτούμε ξανά πρέπει να κάνετε κι άλλα».

Πρωτοβουλίες για τα media

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα είπε ότι δεν πιστεύει ότι «το βιβλίο θα είναι ψύχραιμη και ιστορική αποτύπωση. Μάλλον για μυθιστόρημα θα μιλάμε και θα το κρίνουν οι εμπειρότεροι εμού, οι κριτικοί βιβλίων» και συμπλήρωσε πως είναι στο πλαίσιο της δουλειάς του να διαβάσει το βιβλίο ενός πρώην πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στον τομέα των media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται στη Βουλή σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ΕΡΤ, που μεταξύ άλλων θα προβλέπει πως εφόσον είναι πλεονασματική θα επιστρέφεται ένα μέρος στους μόνιμους εργαζομένους και επιπλέον επιλύεται και το ανταποδοτικό. Όπως είπε η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλος περνά στην ΑΑΔΕ.

Σε επόμενες παρεμβάσεις θα υπάρξουν ρυθμίσεις για τα περιφερειακά κανάλια που λειτουργούν με προσωρινές άδειες, θα ακολουθήσουν τα ραδιόφωνα, ενώ σχετικά με την παραπληροφόρηση είπε ότι θα δρομολογηθούν δράσεις ενημέρωσης αρχικά στα σχολεία.