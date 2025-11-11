Την ώρα που τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη βάλει λουκέτο σε 46 υποκαταστήματα από τα 204 που έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν τους επόμενους μήνες στο όνομα της οικονομικής εξυγίανσης, στη Μύκονο ένα κτίριο-φιλέτο που ανήκει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία μένει ανεκμετάλλευτο.

Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, το διώροφο ακίνητο συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. στον Γυαλό, το οποίο ανήκει στα ΕΛΤΑ, μένει εδώ και δεκαετίες αναξιοποίητο. Το εν λόγω κτίσμα μπορούσε να πωληθεί ή να ενοικιαστεί σε ιδιώτες ή να στεγάσει το τοπικό κατάστημα των ΕΛΤΑ που σήμερα δαπανούν 4.500/μήνα για ενοίκιο σε άλλο κτίριο του νησιού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε μία από τις πιο προνομιούχες θέσεις στη Χώρα της Μυκόνου, φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ αντί να ανακαινίσουν και να εκμεταλλευτούν το κτίριο, το άφησαν την τύχη του

Ελληνικά Ταχυδρομεία: Κακοδιαχείριση και αδιαφορία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, για την περιοχή που βρίσκεται και για το μέγεθός του, θα μπορούσε να ενοικιαστεί προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες αντί του ποσού των 25.000 ευρώ/μήνα, ενώ ο «αέρας» του υπολογίζεται στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, στο συγκεκριμένο οίκημα στεγαζόταν το υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων Μυκόνου, όμως οι υπεύθυνοι προτίμησαν αντί να το ανακαινίσουν και να το εκμεταλλευτούν, να το αφήσουν στην τύχη του. Όλοι στη Μύκονο μιλούν για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας.

Ανακρούει πρύμναν η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις

Αλλάζει τακτική η κυβέρνηση όσον αφορά στο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων που είχε ανακοινωθεί αρχικώς, καθώς οι αντιδράσεις – και στο εσωτερικό της ΝΔ – ήταν σφοδρές.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου αναγνώρισε εκ μέρους του Υπερταμείου ότι είχε γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν κρίσιμες παράμετροι, όπως η ενημέρωση και η προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών.

Υπό αυτό το πρίσμα δεσμεύτηκε για την άμεση διεξαγωγή μιας εκτενούς και ουσιαστικής διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη διερεύνηση συνεργασιών με την τοπική κοινωνία.