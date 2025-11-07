newspaper
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:12

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Αλλαγή τακτικής για τα ΕΛΤΑ, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που επέφερε η ανακοίνωση του λουκέτου 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, χαράζει το Υπερταμείο, θέτοντας τρεις προτεραιότητες.

Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, έτσι ώστε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, να ξεκινήσουν άμεσα οι επισκέψεις και η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σε όλες τις περιοχές όπου προβλέπεται να εφαρμοστεί το πλάνο αναδιάρθρωσης και να βρεθούν βέλτιστες λύσεις στις προκλήσεις που εντοπίζονται, να αναληφθεί πρωτοβουλία ενημέρωσης και να παρουσιαστεί ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των ΕΛΤΑ και οι υπηρεσίες που παρέχονται ήδη, καθώς και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μετασχηματισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ήδη χαραχθεί.

Ο κ. Παπαχρήστου αναγνώρισε εκ μέρους του Υπερταμείου ότι είχε γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν κρίσιμες παράμετροι, όπως η ενημέρωση και η προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα δεσμεύτηκε για την άμεση διεξαγωγή μιας εκτενούς και ουσιαστικής διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη διερεύνηση συνεργασιών με την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπερταμείου, η εταιρεία υλοποιεί ήδη ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού, το οποίο έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, «επιτεύχθηκε η συνένωση ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier δημιουργώντας τον ισχυρό δεύτερο πόλο στον κλάδο. Υλοποιούνται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε real time να παρακολουθείται η πορεία των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι ταχυδρόμοι είναι πλέον εξοπλισμένοι με φορητά τερματικά και μίνι εκτυπωτές και μπορούν να υλοποιήσουν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες με μία επίσκεψη κατ’ οίκον».

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι «η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή με την αξιοποίηση για πρώτη φορά της ακίνητης περιουσίας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται αποτελέσματα. Ήδη η μεταστέγαση των γραφείων των ΕΛΤΑ είναι μια κίνηση που εξοικονομεί για την εταιρεία 55.000 ευρώ ετησίως, ενώ απελευθερώνεται το κτίριο της Καισαριανής, με σημαντική εμπορική αξία, η οποία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά αποτίμηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και οργανώνεται ολιστικό πλάνο αξιοποίησης».

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, «διευρύνονται οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ με περισσότερες και εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, σε συνεργασία με την ALPHA BANK. Έγινε ανάκτηση μεγάλων εταιρικών πελατών (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών). Διευρύνθηκε το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών σε 11 πόλεις και δημιουργήθηκε η εφαρμογή elta fastpost για τον προγραμματισμό ραντεβού σε 74 καταστήματα. Τοποθετήθηκαν έξυπνες θυρίδες postbox σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ενίσχυση του στόλου οχημάτων για τη βελτίωση του δικτύου διανομής».

Επίσης, αναφέρεται από το Υπερταμείο, «τα προηγούμενα χρόνια, τα ΕΛΤΑ προέβησαν στην κατάργηση ζημιογόνων εμπορικών λειτουργιών (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), έκαναν μια ευρεία εθελούσια έξοδο, ανασχεδίασαν το μοντέλο διανομής και ενσωμάτωσαν τη ρομποτική τεχνολογία στη διαλογή μειώνοντας κόστος και χρόνο. Οι παραπάνω κινήσεις συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας. Παρά ταύτα οι προκλήσεις για τα ΕΛΤΑ παραμένουν λόγω του υψηλού ανταγωνισμού της αγοράς που σε παγκόσμιο επίπεδο μετεξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα».

Καμία κρατική ενίσχυση

Όπως επισημαίνεται από το Υπερταμείο, η ταχυδρομική αγορά είναι εδώ και δεκαετίες απελευθερωμένη και δεν επιδέχεται καμίας κρατικής ενίσχυσης.

Επιπλέον:

-η αλληλογραφία μειώνεται διαρκώς, έως και 90%,

-ο ανταγωνισμός στις ταχυμεταφορές αυξάνεται με εγχώριους και διεθνείς παίχτες,

-οι απαιτήσεις των πολιτών μεταβάλλονται, αφού ζητούν όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην εξυπηρέτηση,

-η φυσική ροή δεμάτων, επιστολών και πληρωμών μεταφέρεται πλέον από φυσικά, σταθερά κτίρια σε κατ’ οίκον εξυπηρέτηση.

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα στα ΕΛΤΑ. Ήδη:

-92% των συντάξεων επιδίδονται στο σπίτι,

-το 90% της αλληλογραφίας παραδίδεται κατ’ οίκον.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, θα αξιοποιηθεί το επόμενο τρίμηνο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, υπό την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι καμία περιοχή, κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική κάλυψη.

Καταλήγοντας το Υπερταμείο κάνει λόγο για «σημαντική συμβολή του Γρηγόρη Σκλήκα, του απελθόντος CEO των ΕΛΤΑ» καθώς «επιτάχυνε την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού» «υπηρέτησε με ακεραιότητα και προσήλωση τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και με την απόφασή του να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας, διευκόλυνε τη δυνατότητα συνέχισης του πλάνου μετασχηματισμού».

Από την πλευρά του Υπερταμείου, υπογραμμίζεται ότι «θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του πλάνου μετασχηματισμού, με ταυτόχρονη έμφαση στη στήριξη και τον σεβασμό προς τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως εξάλλου είναι και η δημοσίως εκπεφρασμένη βούληση της Πολιτείας».

Σύνταξη
