Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ άνοιξε για πρώτη φορά τα χαρτιά του σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε να «παγώσει» την παγκόσμια περιοδεία του ως Childish Gambino: όπως αποκάλυψε, πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο εν μέσω εμφανίσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, στην πρώτη ανακοίνωσή του, ο 42χρονος καλλιτέχνης είχε μιλήσει αόριστα για μια «αδιαθεσία» που τον οδήγησε στο νοσοκομείο μετά τη συναυλία του στη Νέα Ορλεάνη.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση, γεγονός που οδήγησε αρχικά σε αναβολές και τελικά σε πλήρη ακύρωση των συναυλιών του σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Βρετανία και Αυστραλία.

«Η ανάρρωση τραβάει περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε», είχε γράψει τότε.

«Ένιωσα έντονο πόνο στο κεφάλι»

Η πραγματική διάσταση της περιπέτειάς του έγινε γνωστή μόλις το περασμένο Σάββατο, στη σκηνή του φεστιβάλ Camp Flog Gnaw στο Λος Άντζελες.

Μπροστά στο κοινό, ο Γκλόβερ περιέγραψε το σημείο όπου όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά: «Στη Λουιζιάνα ένιωσα έντονο πόνο στο κεφάλι, αλλά έκανα την εμφάνιση κανονικά», είπε. «Δεν έβλεπα καλά. Όταν φτάσαμε στο Χιούστον, πήγα στο νοσοκομείο και ο γιατρός μου είπε: ‘Περάσατε εγκεφαλικό.’»

Με χιούμορ, αλλά εμφανώς συγκινημένος, πρόσθεσε: «Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αντιγράφω τον Τζέιμι Φοξ. Η δεύτερη, πως απογοητεύω κόσμο. Ξέρω ότι δεν είναι έτσι, αλλά αυτό ένιωσα.»

Άλλα δύο χειρουργεία

Ο Γκλόβερ αποκάλυψε επίσης πως είχε προηγηθεί και κάταγμα στο πόδι, ενώ οι γιατροί βρήκαν και τρύπα στην καρδιά, κάτι που τον οδήγησε σε δύο χειρουργεία.

«Λένε ότι όλοι έχουμε δύο ζωές, και η δεύτερη ξεκινά όταν καταλάβεις πως έχεις μόνο μία», είπε στο τέλος. «Κι εγώ νιώθω ευλογημένος για όσα έζησα μαζί σας.»

Μετά την κυκλοφορία του Bando Stone & the New World, ο Γκλόβερ έχει αφήσει πίσω του το καλλιτεχνικό όνομα Childish Gambino, ενώ η περιοδεία που δεν πραγματοποιήθηκε θα ήταν το οριστικό του αντίο σε αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.