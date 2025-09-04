Lady Gaga: Ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι, λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή

Η Lady Gaga αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μαϊάμι, λίγα μόλις λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στις φωνητικές της χορδές.

Τι συνέβη και ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας

H διάσημη τραγουδίστρια, το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που μιλά για την κατάσταση της υγείας της.

«Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας χθες η φωνή μου ήταν πολύ καταπονημένη και ο γιατρός και ο vocal coach μου με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που υπάρχει.

Θα ήθελα να είμαι σκληροπυρηνική και να προχωρήσω κανονικά για το κοινό στο show αλλά δεν θέλω να ρισκάρω μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη στις φωνητικές μου χορδές.

Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας και όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ.

Lady Gaga: «Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου»

«Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη».

Η ίδια μάλιστα τονίζει ότι «προσπαθεί να επαναπρογραμματίσει το σόου το συντομότερο δυνατό».

Τι θα συμβεί με τη συνέχιση της περιοδείας

Η περιοδεία της Lady Gaga συνεχίζεται και αναμέμεται να εμφανιστεί στο Madison Square Garden στις 6 Σεπτεμβρίου.