Παπανδρέου: Η Παιδεία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό
Πολιτική Γραμματεία 23 Νοεμβρίου 2025 | 18:28

Παπανδρέου: Η Παιδεία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό

Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα

Στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην Παιδεία» και υπογραμμίζοντας πως η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που πραγματοποίησε τα μεγάλα άλματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο κ. Παπανδρέου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα. «Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου, τονίζοντας ότι: «η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές, χωρίς υπηρεσίες».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε «σειρά καθοριστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από τις προοδευτικές κυβερνήσεις», σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

– Καθιέρωση δωρεάν εκπαίδευσης

– Μεγάλο πρόγραμμα σχολικών υποδομών

– Ενίσχυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης

– Ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου

– Παρεμβάσεις για μουσουλμανική μειονότητα

– Πολυπολιτισμικά σχολεία

– Βάσεις ειδικής αγωγής

– Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία

– Ψηφιακό σχολείο

– Θεσμοί λαϊκής επιμόρφωσης

– Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση

– Ολοήμερο σχολείο

– Εκπαιδευτικός νόμος με στήριξη 255 βουλευτών

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη», δήλωσε .

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσχολική αγωγή, οι βασικές δεξιότητες μαθητών και η επαγγελματική κατάρτιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση – η κυβέρνηση αδιαφορεί».

«Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον»

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί υπέρ «ημετέρων». Όπως είπε, «ασυλία στους ολιγάρχες, δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους, προμήθειες στα μέτρα των δικών τους – πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία στην Παιδεία;».

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε «ολοκληρωμένο στρατηγικό στόχο», σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, λέγοντας η Ελλάδα μπορεί να γίνει «χώρα προσέλκυσης διεθνών φοιτητών. Κέντρο έρευνας και καινοτομίας. Σημείο αναφοράς ανθρωπιστικών σπουδών. Μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης».

Όπως είπε, «μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση – και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει».

Καταληκτικά ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «η Παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη. Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον. Για μια Ελλάδα που δεν υπηρετεί τους ισχυρούς, αλλά απελευθερώνει τους ανθρώπους της. Μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία. Μια Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε να χτίσουμε μαζί».

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης - Παραμένουν κενά στα σχολεία

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Εκδήλωση στον Περισσό 22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
