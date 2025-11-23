Παπανδρέου: Η Παιδεία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό

Στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην Παιδεία» και υπογραμμίζοντας πως η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που πραγματοποίησε τα μεγάλα άλματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο κ. Παπανδρέου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα. «Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου, τονίζοντας ότι: «η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές, χωρίς υπηρεσίες».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε «σειρά καθοριστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από τις προοδευτικές κυβερνήσεις», σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

– Καθιέρωση δωρεάν εκπαίδευσης

– Μεγάλο πρόγραμμα σχολικών υποδομών

– Ενίσχυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης

– Ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου

– Παρεμβάσεις για μουσουλμανική μειονότητα

– Πολυπολιτισμικά σχολεία

– Βάσεις ειδικής αγωγής

– Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία

– Ψηφιακό σχολείο

– Θεσμοί λαϊκής επιμόρφωσης

– Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση

– Ολοήμερο σχολείο

– Εκπαιδευτικός νόμος με στήριξη 255 βουλευτών

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη», δήλωσε .

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσχολική αγωγή, οι βασικές δεξιότητες μαθητών και η επαγγελματική κατάρτιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση – η κυβέρνηση αδιαφορεί».

«Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον»

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί υπέρ «ημετέρων». Όπως είπε, «ασυλία στους ολιγάρχες, δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους, προμήθειες στα μέτρα των δικών τους – πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία στην Παιδεία;».

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε «ολοκληρωμένο στρατηγικό στόχο», σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, λέγοντας η Ελλάδα μπορεί να γίνει «χώρα προσέλκυσης διεθνών φοιτητών. Κέντρο έρευνας και καινοτομίας. Σημείο αναφοράς ανθρωπιστικών σπουδών. Μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης».

Όπως είπε, «μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση – και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει».

Καταληκτικά ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «η Παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη. Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον. Για μια Ελλάδα που δεν υπηρετεί τους ισχυρούς, αλλά απελευθερώνει τους ανθρώπους της. Μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία. Μια Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε να χτίσουμε μαζί».