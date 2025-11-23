Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ρωσικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στην περιφέρεια της Μόσχας έπληξε η Ουκρανία
- Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
- Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Πλααιστίνιους
Η Πολίνα Πορίζκοβα μοιράστηκε για ακόμη μια φορά ένα στιγμιότυπο που αναδεικνύει το σώμα της όπως είναι σήμερα, στα 60 της, επιμένοντας στο μήνυμα ότι η πραγματική ομορφιά δεν έχει ανάγκη από φίλτρα και ψευδαισθήσεις τελειότητας.
Σε νέο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρώην supermodel εμφανίζεται να προετοιμάζεται για την ημέρα της, φορώντας εσώρουχα πριν ντυθεί, και να μιλά με ειλικρίνεια για τη σχέση με το σώμα της. Μέσα από τη λεζάντα, εξηγεί ότι ακόμη κι η ίδια συχνά εστιάζει στις «ατέλειες» της μορφής της, όμως πλέον επιλέγει να τις αντιμετωπίζει όχι με αυστηρότητα, αλλά με τρυφερότητα και αποδοχή.
«Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς»
Voir cette publication sur Instagram
Η Πολίνα Πορίζκοβα καλεί όσους την ακολουθούν να κάνουν το ίδιο: να σταματήσουν να κυνηγούν το ανέφικτο ιδανικό της αψεγάδιαστης εικόνας και να επιτρέψουν στον εαυτό τους να αγαπήσει ό,τι θεωρούν ατελές. Όπως σημειώνει, αυτό που χαρακτηρίζουμε ως «ατέλεια» είναι συχνά το στοιχείο που αποκαλύπτει την αυθεντικότητά μας και δημιουργεί μια πιο ουσιαστική, ανθρώπινη τελειότητα.
«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’. Και τότε μπορείτε να δώσετε λίγη άδεια στον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε την ατελή σας πλευρά και να της δώσετε λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς» γράφει. Για την ίδια, η ομορφιά δεν βρίσκεται σε ένα άψογο σώμα, αλλά στο θάρρος να το δείχνεις όπως είναι, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @paulinaporizkov
- Μπαρτζώκας: «Όταν είμαστε ομαδικοί, είμαστε πολύ δυνατοί»
- Παραλία Μάχο στην Καραϊβική: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου
- Τιτανικός: Η σπαρακτική, αληθινή ιστορία αγάπης μόλις έκανε ρεκόρ – «Μαζί στο θάνατο»
- Παπανδρέου: Η Παιδεία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό
- Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
- DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις