Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

Η Πολίνα Πορίζκοβα μοιράστηκε για ακόμη μια φορά ένα στιγμιότυπο που αναδεικνύει το σώμα της όπως είναι σήμερα, στα 60 της, επιμένοντας στο μήνυμα ότι η πραγματική ομορφιά δεν έχει ανάγκη από φίλτρα και ψευδαισθήσεις τελειότητας.

Σε νέο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρώην supermodel εμφανίζεται να προετοιμάζεται για την ημέρα της, φορώντας εσώρουχα πριν ντυθεί, και να μιλά με ειλικρίνεια για τη σχέση με το σώμα της. Μέσα από τη λεζάντα, εξηγεί ότι ακόμη κι η ίδια συχνά εστιάζει στις «ατέλειες» της μορφής της, όμως πλέον επιλέγει να τις αντιμετωπίζει όχι με αυστηρότητα, αλλά με τρυφερότητα και αποδοχή.

«Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς»

Η Πολίνα Πορίζκοβα καλεί όσους την ακολουθούν να κάνουν το ίδιο: να σταματήσουν να κυνηγούν το ανέφικτο ιδανικό της αψεγάδιαστης εικόνας και να επιτρέψουν στον εαυτό τους να αγαπήσει ό,τι θεωρούν ατελές. Όπως σημειώνει, αυτό που χαρακτηρίζουμε ως «ατέλεια» είναι συχνά το στοιχείο που αποκαλύπτει την αυθεντικότητά μας και δημιουργεί μια πιο ουσιαστική, ανθρώπινη τελειότητα.

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’. Και τότε μπορείτε να δώσετε λίγη άδεια στον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε την ατελή σας πλευρά και να της δώσετε λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς» γράφει. Για την ίδια, η ομορφιά δεν βρίσκεται σε ένα άψογο σώμα, αλλά στο θάρρος να το δείχνεις όπως είναι, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @paulinaporizkov