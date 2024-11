Το τόπλες εξώφυλλο μου στο Sports Illustrated ήταν απελευθερωτικό: Η Πολίνα Πορίζκοβα συνεχίζει την επανάσταση

Η Πολίνα Πορίζκοβα ένιωσε να απελευθερώνεται στην αρχή της καριέρας της ως ένα από τα επίλεκτα top models που βρέθηκαν στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Στο νέο ντοκιμαντέρ «Beyond the Gaze: Jule Campbell’s Swimsuit Issue», η Πολίνα Πορίζκοβα θυμάται τον αντίκτυπο που είχε το Swimsuit Issue του Sports Illustrated και η γυναίκα που το εμπνεύστηκε, η Τζουλ Κάμπελ, στην καριέρα της.

Το ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου στο φεστιβάλ κινηματογράφου DOC NYC, περιγράφει λεπτομερώς τη δουλειά της Κάμπελ και πώς η γυναίκα που αποθέωσε τη γυναικεία ομορφιά χωρίς σεξισμό αλλά με ερωτισμό βοήθησε στην καριέρα αναρίθμητων top model όπως οι Σέριλ Τιγκς, Τάιρα Μπανκς, Κρίστι Μπρίνκλεϊ, Ελ ΜακΦέρσον και Πολίνα Πορίζκοβα.

Συγκεκριμένα, όταν η Πολίνα Πορίζκοβα εμφανίστηκε στο τεύχος του 1982 σε ηλικία 17 ετών, τόπλες σε μια παραλία της Τζαμάικας, έγραψε ιστορία και άλλαξε τη δυναμική της στον χώρο του μόντελιγκ.

Η Πολίνα Πορίζκοβα, 59, εμφανίστηκε σε άλλα έξι τεύχη της ειδικής έκδοσης του Sports Illustrated.

Ωστόσο όταν της προτάθηκε η δουλειά για πρώτη φορά η Πολίνα Πορίζκοβα αρνήθηκε, πιστεύοντας ότι θα εμφανιζόταν με ρούχα τένις.

Ακόμη και μετά την αποδοχή της δουλειάς, η φωτογράφιση της Πορίζκοβα δεν ολοκληρώθηκε σχεδόν ποτέ. Το νεαρό μοντέλο έφτασε στην Τζαμάικα φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι που έγραφε «Too Drunk to F—», το οποίο παραλίγο να της κοστίσει το συμβόλαιο.

Ο φωτογράφος Walter Iooss Jr. τη συμβούλεψε να το βγάλει πριν την δει η Κάμπελ. Η Πορίζκοβα το έκανε αλλά όχι με τη θέληση της. Ωστόσο αυτή η δουλειά αποδείχθηκε τελικά σε «μία από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχω τραβήξει ποτέ», λέει στο ντοκιμαντέρ.

«Όταν φοράς μπικίνι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αγκαλιάσεις αυτό που είσαι»

Η φωτογραφία απαθανατίζει την Πολίνα Πορίζκοβα να έχει μπλέξει τα μαλλιά της με το επάνω μέρος του μπικίνι της. «Ήταν ιδέα μου να δέσω τα μαλλιά μου με το μπικίνι γιατί ήμουν σχεδόν πάντα τόπλες στις παραλίες» λέει η Πολίνα Πορίζκοβα. «Αυτό είναι το κορίτσι που ήμουν τότε» προσθέτει.

«Και αυτό είναι το μάθημα που πήρα από την Τζουλ. Όταν φοράς μπικίνι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αγκαλιάσεις το σώμα σου και αυτό που είσαι. Είναι απελευθερωτικό» προσθέτει.

Η Πολίνα Πορίζκοβα μιλάει για πώς έχει εξελιχθεί η προσέγγιση του Swimsuit Issue στο πέρασμα των χρόννων.

«Είναι τόσο αστείο γιατί οι λήψεις είναι πολύ λιγότερο αποκαλυπτικές», λέει καθώς ξεφυλλίζει την έκδοση του Swimsuit Issue από το 1986.

«Είναι πολύ λιγότερο σεξουαλικές ή όπως θέλετε να το λέμε σήμερα. Και έτσι γινόμαστε μάρτυρες στο πώς έχουν αλλάξει οι καιροί. Έχουμε, νομίζω, εξελιχθεί ως κοινωνία», προσθέτει.

«Τα πράγματα που ήταν απολύτως φυσιολογικά και αποδεκτά σαράντα χρόνια πριν, δεν ισχύουν πλέον» προσθέτει.

Το supermodel συνεχίζει μιλώντας για την εμπειρία της στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Όταν ένιωσα να με αντικεινοποιούν, ήταν επειδή δεν είχα λόγο για το πώς με απεικόνιζαν» θυμάται.

«Τώρα, όταν φωτογραφίζομαι με μπικίνι ή τίποτα, είναι επιλογή μου», λέει. «Για μένα, είναι ή αντικειμενοποίηση ή αποθέωση της γυναικείας ομορφιάς. Μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα; Ίσως, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι» λέει.

«Μας έχουν μάθει ότι τα σώματά μας είναι πολύτιμα αν είναι όμορφα», εξηγεί. «Έτσι, αν εκθέτεις αυτό το σώμα στην ουσία σε αντικεινοποιείς κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο την ίδια στιγμή ‘γιορτάζεις’ αυτό που είσαι» προσθέτει.

«Σε εμάς τις γυναίκες μας έχει δοθεί αυτή η δύναμη και μετά θέλουν να νιώθουμε ντροπή όταν τη χρησιμοποιούμε. Οι γυναίκες θα πρέπει να ντρέπονται για όλα, έτσι δεν είναι;» καταλήγει.

Η Πολίνα Πορίζκοβα και η τόπλες επανάσταση της

Η Πολίνα Πορίζκοβα, ένα από τα πλέον διάσημα μοντέλα της δεκαετίας του 80, εδώ και καιρό υπερασπίζεται το δικαίωμα στον ερωτισμό για τις γυναίκες κάθε ηλικίας και τη δύναμη της σάρκας χωρίς πουριτανισμό.

Στο βιβλίο της «No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful» η Πολίνα Πρίζκοβα εξήγησε ότι θέλει να ζει μια ζωή αυθεντική, χωρίς φίλτρα, μια ζωή ελεύθερη που δεν δέχεται τα στερεότυπα του ηλικιακoύ ρατσισμού.

Αυτή είναι και η αποστολή της. Όταν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τσέχικου Elle όπου είχε ποζάρει τοπλες καλύπτοντας το πάνω μέρος του κορμιού της με ασημί μπογιά η Πολίνα Πορίζκοβα ήξερε το γιατί και το είπε ξεκάθαρα.

«Εκεί βρίσκεται η δύναμή μου. Όχι στη γύμνια αυτή καθαυτή, αλλά στη δυνατότητα να δείχνω τον εαυτό μου όπως είμαι», είχε πει.

Η γυμνή, αληθινή δύναμη της όπως η ίδια την ορίζει είναι και αυτή που έδειξε ξανά λίγους μήνες αργότερα, για την πορτογαλική έκδοση της Vogue.

Σε αυτό το εξώφυλλο η Πολίνα Πορίζκοβα είναι γυμνόστηθη και στη συνέντευξη μιλάει για τη σεξουαλικότητα των «ώριμων γυναικών» κατακρίνοντας όσους θεωρούν σέξι μόνο τις νέες γυναίκες.

«Γνωρίζατε ότι η Αν Μπάνκροφτ, η οποία υποδύθηκε την μοιραία ηλικιωμένη γυανίκα κα. Ρόμπινσον που αποπλάνησε τον Πρωτάρη (σσ. αναφέρεται στην εμβληματική ταινία των 60s) ήταν 38 ετών; Και ο νεαρός άνδρας που αποπλανεί, ο Ντάστιν Χόφμαν ήταν 30 ετών; Το να είσαι ελκυστικός σημαίνει να έχεις δύναμη. Τη δύναμη της αποδοχής. Έχεις αυτό που όλοι θέλουν, και είναι στο χέρι σου να το μοιραστείς με όποιον θέλεις» είχε πει.

«Ο παράγοντας του τι θέλουν οι άνδρες και τι οι γυναίκες, βρίσκεται στις αντίθετες πλευρές του ηλικιακού φάσματος. Η γυναίκα χάνει τη δύναμη με την ηλικία – και ο άνδρας την κερδίζει. Η φωτογραφία μιας νεαρής γυναίκας που επιδεικνύει το σώμα της, μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή, αλλά σύμφωνα με τον τρόπο που η ζωή και ο κόσμος έχουν οργανωθεί και λειτουργούν και αυτό θεωρείται φυσικό» προσθέτει.

«Η φωτογραφία μιας μεγαλύτερης γυναίκας που επιδεικνύει το σώμα της ωστόσο μοιάζει αφύσικη. Μια απελπισμένη έκκληση για προσοχή, όπου το μόνο που θα κάνει είναι να δείχνει θλιμμένη και αξιολύπητη. Οι άνθρωποι είναι από τα λίγα είδη που κάνουν σεξ για να ψυχαγωγηθούν. Τις περισσότερες φορές όταν κάνουμε σεξ, είναι για ευχαρίστηση. (Από ό,τι βλέπω, οι άνθρωποι που φαίνεται να παίρνουν τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το σεξ είναι οι νέοι άνδρες και οι μεγαλύτερες γυναίκες)» είχε πει.

«Γιατί, λοιπόν, η σέξι φωτογραφία μιας κοπέλας που δεν ξέρει πολλά για το σεξ να είναι προτιμότερη από εκείνη μιας ώριμης γυναίκας που ξέρει τα πάντα γι’ αυτό; Είναι η πιο προφανής ένδειξη του πατριαρχικού μας κόσμου, στον οποίο οι γυναίκες έχουν αξιολογηθεί κυρίως ως αναπαραγωγικό ον», ανέφερε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της φωτογραφίας η Πολίνα Πορίζκοβα που μεγαλώνει απενενοχοποιημένα, γνωρίζοντας ότι το γυμνό είναι ελευθερία αρκεί να το επιλέγεις εσύ.