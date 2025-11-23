«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά την ολοκλήρωση του Harry Potter, ο Ρούπερτ Γκρίντ παραδέχεται πως η σκιά του Ρον Ουίζλι θα τον συνοδεύει πάντα — χωρίς όμως να το θεωρεί βάρος.

Μιλώντας στο BBC, ο 37χρονος ηθοποιός είπε πως νιώθει «υπέροχα» που οι θαυμαστές εξακολουθούν να τον συνδέουν με τον χαρακτήρα: «Για πολλούς ήταν κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας. Μου αρέσει αυτό».

Ο Γκρίντ αποκαλύπτει επίσης πως έγραψε γράμμα στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, που θα ενσαρκώσει τον Ρον στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του HBO. «Ήθελα απλώς να του ευχηθώ καλή αρχή. Πέρασα μαγικά μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να ζήσει κάτι αντίστοιχο», σημείωσε. Παρόμοια κίνηση έκανε και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ προς τον νέο Χάρι, Ντόμινικ ΜακΛάφλιν.

«Όλη μου η ζωή άλλαξε σε χρόνο μηδέν»

Ο ηθοποιός μίλησε στο BBC κατά τη τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων φώτων στο Χάιγκεϊτ του βόρειου Λονδίνου — τη γειτονιά όπου ζει με τη σύντροφό του, Τζόρτζια Γκρουμ, και τις δύο κόρες τους. Η οικογενειακή καθημερινότητα απέχει πολύ από τα χρόνια της «μαγείας», όταν ο Γκρίντ, μόλις 11 ετών, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου φαινομένου μαζί με τους Ράντκλιφ και Έμα Γουάτσον. «Ήταν σαν να μπαίνω μέσα στα βιβλία που λάτρευα. Όλη μου η ζωή άλλαξε σε χρόνο μηδέν», θυμάται.

Παρότι η καριέρα του μετά τα Harry Potter περιλαμβάνει ταινίες, θέατρο, τη σειρά Servant και συμμετοχές σε βίντεο του Έντ Σίραν, ο Γκρίντ παραδέχεται ότι η αποδέσμευση από τον Ρον δεν ήταν ποτέ εύκολη — ούτε όμως και στόχος: «Ήταν κάτι τεράστιο και σημαντικό για πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του, αλλά δεν με πειράζει καθόλου».

Αλλαγή κοιτώνα

Η νέα σειρά του HBO, που παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική επανεκτέλεση της ιστορίας, ξύπνησε μνήμες από τη δική του οντισιόν: «Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο από τότε που μας ανακοίνωσαν». Βλέπει μάλιστα «λίγη οικογενειακή ομοιότητα» με τον νέο Ρον.

Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής στον μαγικό κόσμο; «Ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε, αν και προς το παρόν προτιμά να παραμένει εκτός Χόγκουαρτς. Αν τον ρωτούσαν σε ποιον κοιτώνα ανήκει πλέον, η απάντηση είναι… Χάφλπαφ: «Νομίζω ταιριάζω περισσότερο εκεί, αλλά και το Γκρίφιντορ παραμένει κοντά».

Για τις πρόσφατες συγκρούσεις γύρω από τις απόψεις της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ σχετικά με τα ζητήματα φύλου, ο Γκρίντ δεν θέλησε να σχολιάσει — παρότι στο παρελθόν είχε αποστασιοποιηθεί δημόσια από τις δηλώσεις της.